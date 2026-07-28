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La lujosa escapada de Leandro Paredes con su familia a la Patagonia

Se conocieron fotos de la escapada de Leandro Paredes con su familia tras el esfuerzo por llegar a la final en el Mundial 2026.

28 jul 2026, 12:32
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La lujosa escapada de Leandro Paredes con su familia a la Patagonia

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La lujosa escapada de Leandro Paredes con su familia a la Patagonia

La lujosa escapada de Leandro Paredes con su familia a la Patagonia

En medio de la exigente agenda de Boca Juniors entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, Leandro Paredes se tomó un breve respiro y viajó junto a su familia a Bariloche, donde se alojó en uno de los hoteles boutique más exclusivos de la Patagonia. El subcampeón del mundo llegó el viernes a la ciudad rionegrina a bordo de un avión privado, acompañado por su esposa, Camila Galante, sus tres hijos y una niñera.

El destino elegido fue Villa Beluno, un complejo ubicado a pocos kilómetros del histórico Hotel Llao Llao, sobre la península San Pedro y con vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi. Fue la propia Galante quien compartió los mejores momentos de la escapada en sus redes, con imágenes de paseos por la nieve, comidas típicas de la región y brindis familiares: "Escapadita de amor", escribió junto a una de las postales más comentadas por sus seguidores.

El hotel se destaca por sus suites decoradas con mobiliario de estilo francés e inglés, con superficies de entre 72 y 180 metros cuadrados y capacidad para hasta cuatro personas, además de spa, piscina climatizada y gimnasio con vista directa al lago. Según trascendió, cada habitación puede costar entre 1.600 y 3.000 dólares por noche según la categoría elegida, y para esta escapada familiar Paredes reservó dos habitaciones.

El viaje, pensado originalmente como una salida corta de dos días, se extendió un poco más de lo previsto: un temporal de nieve en la zona complicó el regreso del vuelo privado con el que la familia planeaba volver a Buenos Aires. Entre juegos con sus hijos, masajes y momentos de relax, el mediocampista logró el respiro que buscaba antes de volver a la intensidad del día a día en Boca.

¿Que dijo Leandro Paredes tras la derrota de la Selección en la final del Mundial?

Leandro Paredes reconoció abiertamente que la derrota frente a España en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 será un proceso largo de asimilar y que "perder la final va a doler por mucho tiempo" debido a lo cerca que estuvieron de alcanzar la gloria.

Tras reincorporarse de inmediato a la actividad con Boca Juniors, el mediocampista de 32 años sembró dudas sobre su futuro internacional al expresar que no sabe si está para seguir en la Selección Argentina, argumentando la necesidad de digerir lo sucedido, poner las cosas en la balanza y conversar con calma con el cuerpo técnico antes de tomar una decisión definitiva.

Asimismo, el futbolista desestimó de manera contundente las teorías conspirativas que inundaron las redes sociales tras el partido decisivo, asegurando que el plantel no les da ninguna importancia y que España fue un justo campeón que demostró superioridad en la cancha.

Por último, Paredes reveló el enorme sacrificio físico que realizó durante el certamen, detallando que disputó gran parte del torneo (incluido el partido decisivo) arrastrando una dolorosa fisura en las costillas provocada en el cruce previo frente a Egipto.

     

 

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