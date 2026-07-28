La lujosa escapada de Leandro Paredes con su familia a la Patagonia

¿Que dijo Leandro Paredes tras la derrota de la Selección en la final del Mundial?

Leandro Paredes reconoció abiertamente que la derrota frente a España en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 será un proceso largo de asimilar y que "perder la final va a doler por mucho tiempo" debido a lo cerca que estuvieron de alcanzar la gloria.

Tras reincorporarse de inmediato a la actividad con Boca Juniors, el mediocampista de 32 años sembró dudas sobre su futuro internacional al expresar que no sabe si está para seguir en la Selección Argentina, argumentando la necesidad de digerir lo sucedido, poner las cosas en la balanza y conversar con calma con el cuerpo técnico antes de tomar una decisión definitiva.

Asimismo, el futbolista desestimó de manera contundente las teorías conspirativas que inundaron las redes sociales tras el partido decisivo, asegurando que el plantel no les da ninguna importancia y que España fue un justo campeón que demostró superioridad en la cancha.

Por último, Paredes reveló el enorme sacrificio físico que realizó durante el certamen, detallando que disputó gran parte del torneo (incluido el partido decisivo) arrastrando una dolorosa fisura en las costillas provocada en el cruce previo frente a Egipto.