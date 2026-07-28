Una familia entera muerta y una casa incendiada: la estremecedora hipótesis que investiga la Policía

Las autoridades también investigan el incendio como un hecho presuntamente intencional. En las primeras horas de la pesquisa, el capitán Jacob Sparks, de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, había señalado que una de las hipótesis era la de un posible asesinato-suicidio.

Los investigadores aclararon que, por el momento, no buscan a un sospechoso externo y que todo indica que las personas que vivían en la vivienda se encontraban entre las víctimas.

Sin embargo, el móvil de la tragedia todavía no fue establecido y la investigación continúa abierta.

Qué encontraron los investigadores en la escena

El 27 de julio, las autoridades del condado de Ottawa brindaron nuevos detalles sobre el caso. Sparks informó que los investigadores no encontraron ninguna nota póstuma, aunque lograron reunir una importante cantidad de documentación que podría contribuir a reconstruir lo ocurrido.

El capitán calificó la escena como "complicada" y "compleja", debido a los incendios y a la necesidad de realizar distintas pericias en el lugar.

Los investigadores especializados en incendios provocados de la Policía Estatal de Michigan también participan de las tareas para determinar cómo se iniciaron los focos y establecer la secuencia de los hechos.

Sparks describió el caso como una "tragedia indescriptible" y aseguró que las autoridades harán todo lo posible para encontrar respuestas y honrar la memoria de las víctimas.

El dolor de la familia

Los padres de Amanda también compartieron una declaración en la que recordaron a su hija como una persona bondadosa y devota, y destacaron el profundo amor que sentía por sus seres queridos.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan con las pericias para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia de acontecimientos que terminó con la muerte de los ocho integrantes de la familia.

El municipio de Grand Haven tiene una población cercana a los 18.000 habitantes y está ubicado a unos 40 kilómetros al oeste de Grand Rapids, en el estado de Michigan.