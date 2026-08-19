ANSES: cómo reclamar si cobraste menos de lo que correspondía

Entre las situaciones contempladas por ANSES se encuentran la falta de aplicación de aumentos o de determinados períodos de servicios, errores en las remuneraciones certificadas y problemas en la consideración de períodos trabajados bajo relación de dependencia o como trabajador autónomo.

También pueden existir diferencias cuando se calculó incorrectamente un haber que combina aportes realizados en relación de dependencia y como autónomo, o cuando se aplicaron de manera incorrecta descuentos y cuotas de moratoria.

Además, ANSES contempla reclamos vinculados con la fecha inicial de pago cuando hubo un error en la determinación de la fecha de cese, en el momento en que se adquirió el derecho a la prestación o en la fecha del hecho que dio origen al beneficio.

Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Cómo reclamar ante ANSES

Para iniciar el pedido de revisión, el beneficiario debe solicitar un turno en ANSES y concurrir a la oficina asignada con la documentación correspondiente.

El organismo solicita contar con la Clave de la Seguridad Social y con la documentación relacionada con el pedido de reajuste.

Una vez solicitado el turno, el beneficiario puede consultar la información correspondiente al día, horario y lugar de atención y, si fuera necesario, modificar o cancelar el turno.

El día asignado deberá presentarse la documentación en la oficina de ANSES para que el organismo analice el caso. El trámite es gratuito.

Qué documentación hay que presentar

Para solicitar el reajuste, ANSES indica que es necesario presentar el DNI, el Formulario de Reclamos de Haberes (PS 6.236) y una nota en la que se explique el motivo por el cual se solicita la revisión.

También puede ser necesaria documentación adicional relacionada con el reclamo, de acuerdo con el caso particular.

Por eso, antes de concurrir a la oficina, es importante reunir toda la documentación que permita demostrar la diferencia detectada en la liquidación.

Qué pasa si directamente no cobré el haber

El reclamo por un haber que no fue cobrado es diferente al pedido de reajuste por un error de liquidación.

En ese caso, ANSES dispone de un trámite específico para reclamar haberes impagos. El beneficiario puede ingresar con su Clave de la Seguridad Social a Atención Virtual y seleccionar la opción correspondiente para reclamar un beneficio que no fue cobrado.

ANSES también recomienda informar el número de prestación y el mes en el que no se realizó el pago cuando el reclamo corresponde a un haber o prestación que no fue recibido.

¿Tiene costo hacer el reclamo?

No. El trámite para solicitar un reajuste por un error de liquidación o por una fecha de pago incorrecta es gratuito.

El pedido permite que ANSES revise la situación y determine si efectivamente existió un error que modificó el monto correspondiente al beneficiario.

Por eso, si un jubilado o pensionado detecta una diferencia que no puede explicar en su haber, puede iniciar el reclamo y presentar la documentación necesaria para que el organismo previsional analice la liquidación.