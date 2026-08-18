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Furor en Netflix: la serie coreana de 8 capítulos que es perfecta para los fans del K-drama

Esta serie coreana brilla en Netflix con solo ocho episodios y secretos que ya despertaron el interés de los fanáticos del K-drama.

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Furor en Netflix: la serie coreana de 8 capítulos que es perfecta para los fans del K-drama. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie coreana de 8 capítulos que es perfecta para los fans del K-drama. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a reforzar su apuesta por las producciones surcoreanas con El palacio del este, una miniserie coreana que combina drama histórico, misterio y elementos del folclore asiático. Con una historia ambientada en una versión fantástica de la dinastía Joseon, la producción presentó una trama marcada por secretos que amenazan con cambiar el destino de toda la familia real.

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La serie cuenta con apenas ocho capítulos, pero ese formato breve no le impidió convertirse en una de las producciones que más conversación generó entre los seguidores de los k-dramas. Su propuesta mezcla distintos géneros y construye un relato en el que el peligro sobrenatural se cruza con las intrigas dentro de la corte.

El punto de partida de la historia es una tragedia que sacudió al reino. El heredero apareció muerto en circunstancias misteriosas y ese hecho volvió a poner en primer plano una antigua leyenda. Según la profecía, una maldición amenaza con exterminar a toda la familia real.

De qué trata El palacio del este, la serie coreana en Netflix

La trama de El palacio del este se desarrolla en una versión fantástica de la dinastía Joseon. Desde el comienzo, la serie instala un clima de incertidumbre alrededor de la muerte del heredero del reino.

Su fallecimiento no solo provocó una crisis dentro de la familia real. También reavivó el temor por una antigua maldición que, de acuerdo con la leyenda, podría acabar con todos sus integrantes.

La amenaza obliga al rey a buscar una solución antes de que sea demasiado tarde. Por ese motivo recurre a Gu-cheon, un guerrero con una habilidad poco común: puede enfrentarse a los espíritus.

Su misión será entrar en el Palacio del Este y descubrir qué se oculta detrás de los hechos que comenzaron a desestabilizar al reino. La investigación tendrá un objetivo urgente: deberá encontrar respuestas antes de que la profecía se cumpla.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos llegan al palacio del este por orden del rey. ¿Podrán desentrañar los secretos del lugar?".

El elenco principal de El palacio del este

  • Nam Joo-hyuk
  • Roh Yoon-seo
  • Cho Seung-woo
  • Kwak Dong-yeon
  • Jang Young-nam
  • Tae In-ho
  • Hwang Young-hee
  • Hong Seo-jun
  • Lee Hong-nae
  • Hong Su-zu

La dirección estuvo a cargo de Choi Jung-kyu, responsable de títulos como The Devil Judge. Su participación acompaña una propuesta que se mueve entre el drama histórico, el misterio y el terror.

El guion fue escrito por Kwon So-ra y Seo Jae-won, nombres vinculados a producciones que incorporaron elementos del ocultismo coreano, como The Guest y Bulgasal: Immortal Souls.

Por qué la serie coreana mezcla terror, misterio y folclore asiático

La propuesta de El palacio del este se diferencia por reunir varios elementos dentro de una misma historia.

Por un lado, aparece el misterio. Todo comienza con una muerte que no encuentra una explicación clara y con la necesidad de descubrir qué ocurrió realmente con el heredero del reino.

Por otro, el terror sobrenatural atraviesa el conflicto desde la antigua maldición hasta la presencia de espíritus y otras entidades que los protagonistas deberán enfrentar.

También tiene un peso central el folclore asiático, presente en las criaturas y en el universo sobrenatural que rodea a la historia.

El resultado es una historia en la que ningún problema puede analizarse de manera aislada. La investigación revela secretos y esos secretos se relacionan con una red de tensiones dentro de la corte.

Con solo ocho episodios, El palacio del este concentra todos esos elementos en una misma trama y propone una nueva historia surcoreana para los seguidores de las producciones de Netflix que buscan misterio, terror y un universo sobrenatural.

Tráiler oficial de El palacio del este en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma una miniserie coreana de 8 episodios ambientada en una versión fantástica de la dinastía Joseon.
  • Trama: La historia combina drama histórico, misterio y folclore asiático, centrada en una maldición que amenaza a la familia real tras la muerte del heredero.
  • Género: La producción se destaca por mezclar elementos de terror sobrenatural y suspense con las intrigas de la corte.
Resumen generado por Thinkindot AI
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