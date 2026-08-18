Furor en Netflix: la serie coreana de 8 capítulos que es perfecta para los fans del K-drama

Su fallecimiento no solo provocó una crisis dentro de la familia real. También reavivó el temor por una antigua maldición que, de acuerdo con la leyenda, podría acabar con todos sus integrantes.

La amenaza obliga al rey a buscar una solución antes de que sea demasiado tarde. Por ese motivo recurre a Gu-cheon, un guerrero con una habilidad poco común: puede enfrentarse a los espíritus.

Su misión será entrar en el Palacio del Este y descubrir qué se oculta detrás de los hechos que comenzaron a desestabilizar al reino. La investigación tendrá un objetivo urgente: deberá encontrar respuestas antes de que la profecía se cumpla.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos llegan al palacio del este por orden del rey. ¿Podrán desentrañar los secretos del lugar?".

El elenco principal de El palacio del este

Nam Joo-hyuk

Roh Yoon-seo

Cho Seung-woo

Kwak Dong-yeon

Jang Young-nam

Tae In-ho

Hwang Young-hee

Hong Seo-jun

Lee Hong-nae

Hong Su-zu

La dirección estuvo a cargo de Choi Jung-kyu, responsable de títulos como The Devil Judge. Su participación acompaña una propuesta que se mueve entre el drama histórico, el misterio y el terror.

El guion fue escrito por Kwon So-ra y Seo Jae-won, nombres vinculados a producciones que incorporaron elementos del ocultismo coreano, como The Guest y Bulgasal: Immortal Souls.

Por qué la serie coreana mezcla terror, misterio y folclore asiático

La propuesta de El palacio del este se diferencia por reunir varios elementos dentro de una misma historia.

Por un lado, aparece el misterio. Todo comienza con una muerte que no encuentra una explicación clara y con la necesidad de descubrir qué ocurrió realmente con el heredero del reino.

Por otro, el terror sobrenatural atraviesa el conflicto desde la antigua maldición hasta la presencia de espíritus y otras entidades que los protagonistas deberán enfrentar.

También tiene un peso central el folclore asiático, presente en las criaturas y en el universo sobrenatural que rodea a la historia.

El resultado es una historia en la que ningún problema puede analizarse de manera aislada. La investigación revela secretos y esos secretos se relacionan con una red de tensiones dentro de la corte.

Con solo ocho episodios, El palacio del este concentra todos esos elementos en una misma trama y propone una nueva historia surcoreana para los seguidores de las producciones de Netflix que buscan misterio, terror y un universo sobrenatural.

Tráiler oficial de El palacio del este en Netflix