Atención AUH: el extra que pueden recibir las familias en septiembre

Cuánto recibirá una familia con un hijo en septiembre

Una familia con un hijo alcanzado por la AUH recibirá en septiembre aproximadamente $123.209 correspondientes al 80% de la asignación.

Si además reúne las condiciones para cobrar la Prestación Alimentar, podrá sumar otros $72.250.

De esta manera, el ingreso mensual por ambos conceptos será de aproximadamente $195.459.

Es importante aclarar que los $72.250 corresponden a la Prestación Alimentar y no forman parte de la AUH.

AUH agosto 2025: cuánto cobrás con Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

Cuánto cobrará una familia con dos hijos

En el caso de una familia con dos hijos, el monto mensual de AUH será de aproximadamente $246.418, resultado de sumar el 80% correspondiente a cada hijo.

A esa suma se agregarán $113.299 de Prestación Alimentar.

Por lo tanto, una familia que reúna los requisitos para ambos beneficios podrá recibir en septiembre aproximadamente $359.717 entre AUH y Prestación Alimentar.

Cuánto recibirá una familia con tres hijos

Para una familia con tres hijos, el pago mensual correspondiente al 80% de la AUH será de aproximadamente $369.627.

Como el grupo familiar tiene tres hijos, la Prestación Alimentar será de $149.425.

En consecuencia, el ingreso mensual conjunto alcanzará aproximadamente los $519.052.

Este es el caso en el que la suma de ambos beneficios supera los $500.000 mensuales, siempre que la familia cumpla con los requisitos para acceder a la AUH y a la Prestación Alimentar.

Así quedan los ingresos de las familias en septiembre

Con los nuevos valores, una familia con un hijo podrá recibir aproximadamente $195.459 entre AUH y Prestación Alimentar.

En el caso de dos hijos, la suma llegará a unos $359.717, mientras que una familia con tres hijos podrá alcanzar aproximadamente $519.052 mensuales.

Estos cálculos corresponden al dinero que se acredita por la AUH —es decir, el 80% que se paga mensualmente— más la Prestación Alimentar.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

El monto total de la AUH para septiembre será de $154.011,11 por hijo, pero ANSES depositará mensualmente el 80% de esa suma.

El 20% restante, equivalente a aproximadamente $30.802 por hijo, queda retenido y puede cobrarse posteriormente al presentar la Libreta AUH y acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Por eso, al calcular cuánto dinero recibe una familia cada mes, no se debe sumar ese 20% retenido como si formara parte del depósito habitual.

Quiénes reciben la Prestación Alimentar

La Prestación Alimentar alcanza a determinados titulares de prestaciones de ANSES, entre ellos quienes reciben AUH por hijos de hasta 17 años inclusive y quienes cobran AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

El beneficio se acredita de manera automática cuando se cumplen las condiciones establecidas por el organismo. No es necesario realizar una inscripción específica para solicitarlo.

Para septiembre, los montos de la Prestación Alimentar se mantienen en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos hijos y $149.425 para grupos familiares con tres o más hijos.

De esta manera, el aumento de la AUH impactará directamente en el dinero que reciben las familias durante septiembre, mientras que la Prestación Alimentar continuará funcionando como un complemento de acuerdo con la cantidad de hijos.