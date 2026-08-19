Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 19 × 9 - 60 ÷ 6 + 25 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 9 = 171 | 60 ÷ 6 = 10 | 25 × 3 = 75

La expresión queda así: 171 - 10 + 75

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

171 - 10 = 161 |

161 + 75 = (?)

Resultado final: 236

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, revisar prioridades y aplicar una regla sencilla que mejora la concentración. Además, suma un costado lúdico ideal para compartir la cuenta y comparar caminos de resolución.