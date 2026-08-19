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Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 9 - 60 ÷ 6 + (12 + 13) × 3.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 19 × 9 - 60 ÷ 6 + 25 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 9 = 171 | 60 ÷ 6 = 10 | 25 × 3 = 75

La expresión queda así: 171 - 10 + 75

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

171 - 10 = 161 |

161 + 75 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver este problema antes de ver la solución?

Resultado final: 236

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, revisar prioridades y aplicar una regla sencilla que mejora la concentración. Además, suma un costado lúdico ideal para compartir la cuenta y comparar caminos de resolución.

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