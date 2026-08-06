Ni SUAVIZANTE ni VINAGRE: el producto que recomienda un ingeniero químico para dejar la ropa más suave

Ácido cítrico: la alternativa que recomienda el ingeniero químico

Frente a estas opciones, Diego Fernández propone utilizar ácido cítrico, un producto que, según explica, tiene una ventaja adicional frente al vinagre blanco: su capacidad quelante.

Al igual que el vinagre, el ácido cítrico es un ácido débil que puede actuar sobre los residuos del detergente que quedan en las fibras. Pero además tiene la capacidad de atrapar los minerales presentes en el agua, una característica especialmente útil en zonas donde el agua contiene una mayor concentración de minerales.

Según el ingeniero químico, esta propiedad permite reducir la presencia de residuos minerales en las prendas y ciertos olores asociados a ellos. Además, Fernández señala que puede ser una alternativa más conveniente para algunos componentes internos de la lavadora y los materiales elásticos de la ropa.

Cómo preparar ácido cítrico para usar en el lavarropas

El ingeniero químico Diego Fernández explicó por qué recomienda el ácido cítrico como una alternativa para el lavado de la ropa. Foto: imagen realizada con IA.

Para incorporarlo durante el lavado, Fernández recomienda preparar una solución de la siguiente manera:

Disolver una cucharada de ácido cítrico en 500 ml de agua .

. Agitar hasta que el producto quede completamente integrado.

Colocar entre 50 y 100 ml de la preparación en el compartimento del suavizante del lavarropas.

De esta forma, el ácido cítrico se incorpora al ciclo de enjuague y actúa sobre los residuos que pueden permanecer en las fibras después del lavado.

Suavizante, vinagre blanco o ácido cítrico: las diferencias entre cada opción

Cada producto actúa de una manera diferente. El suavizante tradicional genera una sensación inmediata de suavidad al formar una película sobre las fibras, mientras que el vinagre blanco y el ácido cítrico trabajan principalmente sobre los residuos del detergente.

La diferencia principal es que el ácido cítrico suma una acción quelante, que le permite actuar sobre los minerales presentes en el agua, una característica que lo distingue de las otras alternativas utilizadas para el cuidado de la ropa.