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Ni SUAVIZANTE ni VINAGRE: el producto que recomienda un ingeniero químico para dejar la ropa más suave

Un ingeniero químico explicó las diferencias entre los productos más usados durante el lavado y recomendó una alternativa que, según sostiene, puede ser más conveniente para cuidar las prendas y el lavarropas.

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El ácido cítrico se presenta como una alternativa al suavizante y al vinagre blanco para el lavado de la ropa

El ácido cítrico se presenta como una alternativa al suavizante y al vinagre blanco para el lavado de la ropa, con una acción diferente sobre las fibras textiles. Foto: imagen realiada con IA.

Es común que, al momento de lavar la ropa, el suavizante sea el producto más utilizado para conseguir prendas más suaves y con una sensación agradable al tacto. En los últimos años, además, el vinagre blanco sumó adeptos como una alternativa casera para el ciclo de enjuague debido a su capacidad para actuar sobre los residuos del detergente.

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Usar agua fría, detergente líquido y dar vuelta las prendas antes de ponerlas en el lavarropas son algunas de las recomendaciones de un ingeniero químico para conservar el color de la ropa negra.

Sin embargo, según sostiene el ingeniero químico Diego Fernández, estas opciones presentan algunas limitaciones. El experto, en su canal de YouTube “Renovando con ideas”, explicó que el suavizante comercial basa su funcionamiento en surfactantes catiónicos que se adhieren a las fibras textiles. Al depositarse sobre la tela, estos componentes forman una película extremadamente fina que actúa como lubricante, reduce la fricción entre los hilos y genera una sensación de suavidad al tacto.

En cuanto al vinagre blanco, Fernández indica que actúa como un ácido débil que ayuda a neutralizar los residuos alcalinos del detergente que pueden quedar atrapados en las fibras después del lavado. Al eliminar esos restos, las fibras pueden recuperar su estado natural y la ropa puede sentirse más suave.

No obstante, el especialista señala que la cantidad utilizada es un punto clave. Un exceso de acidez en el agua de enjuague podría afectar con el tiempo los materiales elásticos de algunas prendas y determinados componentes de la lavadora.

Ácido cítrico: la alternativa que recomienda el ingeniero químico

Frente a estas opciones, Diego Fernández propone utilizar ácido cítrico, un producto que, según explica, tiene una ventaja adicional frente al vinagre blanco: su capacidad quelante.

Al igual que el vinagre, el ácido cítrico es un ácido débil que puede actuar sobre los residuos del detergente que quedan en las fibras. Pero además tiene la capacidad de atrapar los minerales presentes en el agua, una característica especialmente útil en zonas donde el agua contiene una mayor concentración de minerales.

Según el ingeniero químico, esta propiedad permite reducir la presencia de residuos minerales en las prendas y ciertos olores asociados a ellos. Además, Fernández señala que puede ser una alternativa más conveniente para algunos componentes internos de la lavadora y los materiales elásticos de la ropa.

Cómo preparar ácido cítrico para usar en el lavarropas

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El ingeniero químico Diego Fernández explicó por qué recomienda el ácido cítrico como una alternativa para el lavado de la ropa. Foto: imagen realizada con IA.

Para incorporarlo durante el lavado, Fernández recomienda preparar una solución de la siguiente manera:

  • Disolver una cucharada de ácido cítrico en 500 ml de agua.
  • Agitar hasta que el producto quede completamente integrado.

  • Colocar entre 50 y 100 ml de la preparación en el compartimento del suavizante del lavarropas.

De esta forma, el ácido cítrico se incorpora al ciclo de enjuague y actúa sobre los residuos que pueden permanecer en las fibras después del lavado.

Suavizante, vinagre blanco o ácido cítrico: las diferencias entre cada opción

Cada producto actúa de una manera diferente. El suavizante tradicional genera una sensación inmediata de suavidad al formar una película sobre las fibras, mientras que el vinagre blanco y el ácido cítrico trabajan principalmente sobre los residuos del detergente.

La diferencia principal es que el ácido cítrico suma una acción quelante, que le permite actuar sobre los minerales presentes en el agua, una característica que lo distingue de las otras alternativas utilizadas para el cuidado de la ropa.

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