¿Es peligroso dormir con plantas en la habitación?

Plantas que ayudan a armonizar un dormitorio
Lejos de ser peligrosas, ciertas especies vegetales se convirtieron en aliadas del descanso y el bienestar. Estas son algunas de las más recomendadas para tener en un ambiente donde se duerme:
La idea del peligro de dormir con plantas es un mito sin base científica sólida. El oxígeno que podrían consumir durante la noche es insignificante y no representa ningún riesgo para la salud humana.
Por el contrario, incorporar vegetación al dormitorio puede contribuir a un entorno más relajado, limpio y saludable. Elegir las especies adecuadas no solo embellece el espacio, sino que también mejora la calidad del aire y puede favorecer un sueño más reparador.