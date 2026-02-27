En vivo Radio La Red
Planta de romero: el "polvo mineral" que protege contra plagas y hongos y devuelve el vigor al jardín

El romero, conocido científicamente como Salvia rosmarinus, ocupa un lugar privilegiado en patios, balcones y huertas urbanas. Su perfume intenso, su follaje perenne y su presencia habitual en la cocina lo convierten en un aliado indispensable del hogar. Sin embargo, detrás de su imagen de planta resistente y casi indestructible, se esconde una realidad menos conocida: puede ser víctima de plagas y enfermedades que comprometen su salud en muy poco tiempo.

Pulgones que se instalan en los brotes tiernos, cochinillas que se adhieren a los tallos o la temida araña roja que decolora las hojas son apenas algunos de los enemigos que acechan, sobre todo en primavera y verano. A eso se suma otro factor determinante: la humedad excesiva, capaz de desencadenar hongos que atacan raíces y follaje.

En este contexto, especialistas en jardinería ecológica recomiendan un recurso natural que ha ganado popularidad en los últimos años. Se trata de la tierra de diatomeas, un polvo mineral de origen fósil que muchos describen como un auténtico salvavidas para las plantas aromáticas.

Un recurso natural con respaldo ecológico

Lejos de ser un químico sintético, la tierra de diatomeas es un producto de origen natural formado por restos fosilizados de algas microscópicas llamadas diatomeas. Estos organismos, que habitaron antiguos ambientes acuáticos, dejaron depósitos ricos en sílice que hoy se extraen y procesan hasta convertirse en un polvo fino de color blanquecino.

Su eficacia no radica en la toxicidad, sino en su estructura microscópica. Las partículas poseen bordes extremadamente filosos a escala microscópica, imperceptibles al tacto humano, pero letales para insectos de pequeño tamaño.

Cuando un insecto entra en contacto con este polvo, las partículas dañan su exoesqueleto y absorben los lípidos protectores de su superficie. El resultado es la deshidratación progresiva del parásito. Este mecanismo físico explica por qué la tierra de diatomeas se considera un insecticida mecánico y no un veneno químico tradicional.

Cómo actúa sobre las plagas del romero

El romero suele atraer ciertas plagas que encuentran en sus brotes jóvenes un alimento ideal. Entre las más frecuentes se destacan:

  • Pulgones, que colonizan las puntas tiernas y debilitan la planta al succionar savia.

  • Cochinilla algodonosa, fácilmente reconocible por su aspecto blanco y algodonoso.

  • Araña roja, diminuto ácaro que provoca manchas amarillentas y telarañas finas.

La tierra de diatomeas actúa de manera eficaz contra estos invasores. Al aplicarse sobre la superficie del sustrato o directamente en hojas y tallos afectados, crea una barrera protectora que reduce drásticamente la población de insectos.

Los expertos destacan que no genera resistencia en las plagas, algo que sí ocurre con muchos insecticidas químicos. Además, no contamina el suelo ni deja residuos tóxicos.

Una aliada contra la humedad y los hongos

Aunque el romero es una planta mediterránea acostumbrada a climas secos y suelos bien drenados, en jardines urbanos suele sufrir por exceso de riego o lluvias prolongadas.

El encharcamiento favorece la aparición de enfermedades fúngicas como:

  • Oídio, que se manifiesta como un polvo blanquecino sobre las hojas.

  • Podredumbre radicular, que afecta las raíces y puede resultar letal.

Al espolvorear tierra de diatomeas en la base de la planta, se contribuye a absorber parte de la humedad superficial, creando un entorno menos favorable para el desarrollo de hongos. Si bien no reemplaza un buen drenaje, funciona como complemento preventivo.

El aporte silencioso de minerales

Otro beneficio menos difundido es su contenido de silicio. Este mineral, presente de forma natural en la tierra de diatomeas, se integra gradualmente al sustrato.

El silicio fortalece las paredes celulares de las plantas, lo que se traduce en tallos más firmes y hojas más resistentes frente a condiciones adversas como sequías, calor intenso o cambios bruscos de temperatura. Una planta fortalecida es, por definición, menos vulnerable a ataques externos.

Modo de aplicación paso a paso

Para obtener resultados óptimos, los especialistas recomiendan:

  • Utilizar tierra de diatomeas de grado alimenticio, la única apta para plantas destinadas al consumo.

  • Aplicar una capa fina sobre la superficie del sustrato que rodea al romero.

  • Si hay presencia visible de insectos, espolvorear suavemente sobre hojas y tallos.

  • Repetir la aplicación tras lluvias intensas o riegos abundantes.

Es importante evitar la aplicación en días ventosos para no desperdiciar producto y usar mascarilla al manipular grandes cantidades, ya que el polvo es muy fino.

Romero: resistencia natural, pero no invulnerable

La fama del romero como planta rústica puede llevar a descuidar su mantenimiento. Sin embargo, incluso Salvia rosmarinus necesita ciertas condiciones básicas: buena exposición solar, suelo drenante y riego moderado.

Cuando alguno de estos factores falla, el estrés vegetal abre la puerta a plagas y enfermedades. La prevención es siempre más eficaz que la recuperación, y en ese esquema la tierra de diatomeas cumple un rol estratégico.

Jardinería sostenible en tiempos de conciencia ambiental

El creciente interés por prácticas ecológicas ha impulsado el uso de soluciones naturales. En ese marco, la tierra de diatomeas se posiciona como una alternativa compatible con huertas orgánicas y balcones comestibles.

A diferencia de pesticidas industriales, no altera el equilibrio biológico si se utiliza de manera responsable. No obstante, se recomienda evitar su aplicación directa sobre flores abiertas para no afectar insectos polinizadores.

Un recurso económico y de fácil acceso

Otro punto a favor es su costo relativamente bajo y su amplia disponibilidad en viveros y tiendas especializadas. Un envase puede rendir múltiples aplicaciones, lo que la convierte en una inversión accesible para jardineros aficionados.

La combinación de eficacia, bajo impacto ambiental y aporte mineral explica su creciente popularidad.

Cuando consultar a un especialista

Si pese a los cuidados el romero presenta marchitez persistente, ennegrecimiento de tallos o caída masiva de hojas, puede tratarse de un problema más profundo. En esos casos, conviene revisar el drenaje del suelo o consultar con un viverista.

La tierra de diatomeas es una herramienta valiosa, pero no sustituye prácticas esenciales como un riego adecuado o una correcta ubicación de la planta.

