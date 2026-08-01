Ni café ni cáscara de banana: el mejor TRUCO que puede cambiar la floración de tus plantas

Entre los materiales mencionados para elaborar esta cobertura se encuentran:

Corteza de pino.

Hojas secas trituradas.

Paja.

Astillas de madera.

Compost maduro.

Todos ellos pueden formar una capa sobre la tierra que rodea a la planta. La cobertura funciona como una protección física y modifica las condiciones de la superficie del sustrato.

Uno de sus principales efectos consiste en reducir la evaporación del agua. Al quedar la tierra cubierta, la humedad no se pierde con tanta facilidad, algo especialmente importante para mantener un ambiente más estable alrededor de las raíces.

Además, el mantillo ayuda a conservar una temperatura más constante en el suelo. Las raíces quedan menos expuestas a los cambios bruscos y la planta puede desarrollarse en condiciones más favorables.

A esto se suma otro efecto: la cobertura dificulta el crecimiento de malezas. Al ocupar la superficie disponible, el mantillo reduce el espacio y las condiciones favorables para que aparezcan plantas no deseadas alrededor del ejemplar.

El error que hay que evitar al colocarlo

Utilizar mantillo no significa simplemente cubrir toda la tierra con una gran cantidad de material. La forma en la que se coloca también resulta importante.

Antes de aplicarlo, conviene retirar las malezas y limpiar la superficie alrededor de la planta. De esta manera, la cobertura se coloca directamente sobre una zona preparada.

Después, se recomienda distribuir una capa de aproximadamente 5 a 8 centímetros de mantillo sobre la tierra.

Sin embargo, hay un detalle que no debería pasarse por alto: el material no debe quedar pegado al tallo.

Es necesario dejar algunos centímetros libres alrededor de la base de la planta. El objetivo es evitar una acumulación excesiva de humedad en contacto directo con el tallo y reducir el riesgo de problemas asociados a esa condición.

La cobertura debe quedar alrededor, pero no encima de la base del ejemplar.

Con el paso del tiempo, los materiales orgánicos comenzarán a degradarse. Por eso, será necesario observar su estado y renovar el mantillo cuando empiece a desaparecer o pierda espesor.

Cómo usar el mantillo en macetas y jardines

Una de las ventajas de esta técnica es que no está limitada a quienes tienen grandes espacios verdes.

El mantillo orgánico puede utilizarse tanto en el jardín como en plantas cultivadas en macetas. En ambos casos, la función es similar: cubrir parte de la superficie del sustrato para ayudar a conservar la humedad y proteger la zona de las raíces.

En una maceta, la cobertura puede colocarse sobre la tierra dejando libre el sector inmediatamente próximo al tallo. En el jardín, puede distribuirse alrededor de los ejemplares y extenderse sobre la superficie previamente limpia.

La cantidad debe permitir que la tierra quede protegida sin generar una acumulación innecesaria de material.

También será importante controlar el estado de la cobertura. Como se trata de elementos naturales, con el tiempo pueden degradarse y perder volumen. Cuando eso ocurra, será posible agregar nuevo material para mantener la capa.

El objetivo no es crear una barrera permanente, sino mantener una cobertura orgánica que acompañe el cuidado habitual de las plantas.

Qué ocurre con el agua cuando se cubre la tierra

Uno de los puntos centrales del mantillo está relacionado con la humedad.

La superficie de la tierra queda expuesta al ambiente cuando no tiene ningún tipo de cobertura. El mantillo actúa como una capa protectora que ayuda a disminuir la evaporación.

Esto significa que el agua permanece durante más tiempo disponible en el suelo en comparación con una superficie completamente descubierta.

La importancia de esta característica está en la estabilidad. En lugar de que la tierra pase rápidamente de una condición húmeda a otra más seca, la cobertura ayuda a conservar una humedad más constante.

Las raíces, por lo tanto, encuentran un entorno menos variable.

Esta función explica por qué el mantillo puede ser útil incluso cuando el objetivo principal no es aportar nutrientes. Su función más importante está en las condiciones del suelo, no en reemplazar los productos utilizados específicamente para fertilizar.

Qué materiales naturales se pueden usar

La elección del material dependerá de lo que esté disponible y de las características del espacio.

La corteza de pino es una de las alternativas mencionadas para formar esta cobertura. También pueden utilizarse hojas secas trituradas, que se incorporan progresivamente al suelo a medida que se descomponen.

La paja constituye otra posibilidad, al igual que las astillas de madera.

El compost maduro también puede incorporarse como parte de esta cobertura, ya que aporta materia orgánica y puede contribuir a mejorar la calidad del suelo.

En todos los casos, el principio es el mismo: utilizar material natural para cubrir la superficie y generar un entorno más favorable para las raíces.

A medida que los componentes orgánicos se degradan, además, parte de esa materia pasa al suelo.

¿Y las cáscaras de banana y el café?

El hecho de que el mantillo sea una alternativa interesante no significa que todos los residuos de cocina deban descartarse.

Las cáscaras de banana contienen potasio y fósforo, nutrientes relacionados con el desarrollo de flores y frutos. Por su parte, las cáscaras de huevo trituradas pueden aportar calcio cuando se incorporan al sustrato.

También puede utilizarse compost casero como complemento para mejorar la calidad del suelo y aumentar su contenido de materia orgánica.

Sin embargo, estos elementos cumplen funciones diferentes y no deben confundirse con el mantillo.

La principal diferencia es que el mantillo actúa sobre las condiciones físicas del suelo. Su función está vinculada con la conservación de la humedad, la protección de las raíces, la regulación de la temperatura y la reducción del crecimiento de malezas.

Por eso, utilizar una cobertura orgánica no significa abandonar otros cuidados.