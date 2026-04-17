Cuáles son las mejores plantas de interior: fáciles de mantener y mejoran el ambiente
Estas plantas de interior viven en agua y mejoran la calidad del aire. Descubrí cómo incorporarlas y por qué cada vez más hogares las eligen.
Cuáles son las mejores plantas de interior: son fáciles de mantener y mejoran el ambiente. (Foto: Archivo)
Las plantas de interior se convirtieron en una tendencia creciente dentro del mundo de la decoración y el bienestar en el hogar. No solo aportan un toque natural y elegante, sino que también ofrecen beneficios concretos para el ambiente, sin exigir cuidados complejos ni experiencia previa en jardinería.
En los últimos años, muchas personas optaron por alternativas prácticas y estéticas que simplifiquen el mantenimiento diario. En ese contexto, estas plantas acuáticas de interior lograron destacarse por su versatilidad, su resistencia y su capacidad de adaptarse a distintos espacios. Desde departamentos pequeños hasta casas amplias, su presencia transforma cualquier rincón.
Además, su cultivo en agua elimina uno de los principales inconvenientes de las plantas tradicionales: la tierra. Esto no solo reduce la suciedad, sino que también permite observar el desarrollo de las raíces, lo que suma un atractivo visual único y relajante.
Por qué elegir plantas que crecen en agua
En primer lugar, no ensuciaron con tierra, lo que las convierte en una excelente opción para interiores donde se prioriza la limpieza. También resultaron ideales para espacios reducidos, ya que pueden ubicarse en frascos, botellas o recipientes pequeños sin ocupar demasiado lugar.
Otro aspecto clave es su bajo mantenimiento. A diferencia de otras plantas que requieren riego constante, fertilización frecuente o condiciones específicas de suelo, estas solo necesitan agua limpia y algo de luz indirecta. Esto las vuelve perfectas para personas con rutinas ocupadas.
A nivel estético, ofrecen un diferencial: permiten ver el crecimiento de sus raíces en tiempo real. Este detalle no solo es decorativo, sino que también genera una conexión más cercana con la naturaleza.
Por último, muchas de estas especies contribuyen a mejorar el aire en interiores, ayudando a generar una sensación de frescura y renovación constante.
Filodendro: resistencia y elegancia en un solo gesto
El filodendro se posicionó como una de las opciones más elegidas para quienes buscan iniciarse en el mundo de las plantas en agua. Su facilidad de adaptación lo convirtió en un clásico infalible.
Esta planta creció con facilidad a partir de esquejes, lo que permitió reproducirla sin complicaciones. Bastó con cortar un tallo sano y colocarlo en agua para que comenzara a desarrollar raíces en pocos días.
Además, se destacó por su resistencia. Tolera distintos niveles de luz y no requiere cuidados constantes, lo que la hace ideal para interiores. Su follaje verde intenso aporta elegancia y combina con cualquier estilo decorativo.
Ubicarla en estantes altos o repisas permitió aprovechar su crecimiento colgante, generando un efecto visual atractivo y moderno.
Cómo cuidarlo: Se recomendó cambiar el agua una vez por semana para evitar la acumulación de bacterias. También conviene ubicarlo en un lugar con luz indirecta para favorecer su desarrollo.
Lazo de amor: la planta ideal para principiantes
El lazo de amor, también conocido como cinta o malamadre, se consolidó como una de las plantas más versátiles y fáciles de mantener en agua.
Una de sus características más destacadas es la producción de “hijitos”, pequeños brotes que pueden separarse y colocarse directamente en agua para generar nuevas plantas. Este proceso simple incentivó a muchos a multiplicarlas en distintos ambientes del hogar.
Su resistencia fue otro punto fuerte. Se adaptó a diferentes condiciones de luz y temperatura, lo que la convirtió en una opción confiable incluso para quienes no tienen experiencia previa.
Además, su estética ligera y dinámica aportó frescura a cualquier espacio, desde cocinas hasta dormitorios.
Cómo cuidarla: Se aconsejó colocar los brotes en recipientes con agua limpia y asegurarse de que reciban luz indirecta. Cambiar el agua regularmente resultó clave para mantenerla saludable.
Coleo: color y originalidad en cada rincón
El coleo sorprendió por su capacidad decorativa. A diferencia de otras plantas más tradicionales, se destacó por sus hojas de colores intensos y variados, que van desde verdes hasta tonos rojizos y púrpuras.
Aunque no siempre fue la primera opción, su cultivo en agua demostró ser sencillo y efectivo. A partir de un esqueje, comenzó a desarrollar raíces rápidamente, lo que facilitó su propagación.
Su crecimiento veloz y su apariencia llamativa lo convirtieron en una excelente alternativa para quienes buscan darle personalidad a sus espacios interiores.
Ubicarlo en livings o dormitorios permitió sumar un punto de color sin necesidad de grandes cambios en la decoración.
Cómo cuidarlo: Se recomendó cortar un esqueje y colocarlo en agua limpia, renovándola con frecuencia. Evitar el sol directo ayudó a preservar la intensidad de sus colores.