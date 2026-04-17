Cuáles son las mejores plantas de interior: fáciles de mantener y mejoran el ambiente

Otro aspecto clave es su bajo mantenimiento. A diferencia de otras plantas que requieren riego constante, fertilización frecuente o condiciones específicas de suelo, estas solo necesitan agua limpia y algo de luz indirecta. Esto las vuelve perfectas para personas con rutinas ocupadas.

A nivel estético, ofrecen un diferencial: permiten ver el crecimiento de sus raíces en tiempo real. Este detalle no solo es decorativo, sino que también genera una conexión más cercana con la naturaleza.

Por último, muchas de estas especies contribuyen a mejorar el aire en interiores, ayudando a generar una sensación de frescura y renovación constante.

Filodendro: resistencia y elegancia en un solo gesto

El filodendro se posicionó como una de las opciones más elegidas para quienes buscan iniciarse en el mundo de las plantas en agua. Su facilidad de adaptación lo convirtió en un clásico infalible.

Filodendro

Esta planta creció con facilidad a partir de esquejes, lo que permitió reproducirla sin complicaciones. Bastó con cortar un tallo sano y colocarlo en agua para que comenzara a desarrollar raíces en pocos días.

Además, se destacó por su resistencia. Tolera distintos niveles de luz y no requiere cuidados constantes, lo que la hace ideal para interiores. Su follaje verde intenso aporta elegancia y combina con cualquier estilo decorativo.

Ubicarla en estantes altos o repisas permitió aprovechar su crecimiento colgante, generando un efecto visual atractivo y moderno.

Cómo cuidarlo: Se recomendó cambiar el agua una vez por semana para evitar la acumulación de bacterias. También conviene ubicarlo en un lugar con luz indirecta para favorecer su desarrollo.

Lazo de amor: la planta ideal para principiantes

El lazo de amor, también conocido como cinta o malamadre, se consolidó como una de las plantas más versátiles y fáciles de mantener en agua.

Lazo de amor

Una de sus características más destacadas es la producción de “hijitos”, pequeños brotes que pueden separarse y colocarse directamente en agua para generar nuevas plantas. Este proceso simple incentivó a muchos a multiplicarlas en distintos ambientes del hogar.

Su resistencia fue otro punto fuerte. Se adaptó a diferentes condiciones de luz y temperatura, lo que la convirtió en una opción confiable incluso para quienes no tienen experiencia previa.

Además, su estética ligera y dinámica aportó frescura a cualquier espacio, desde cocinas hasta dormitorios.

Cómo cuidarla: Se aconsejó colocar los brotes en recipientes con agua limpia y asegurarse de que reciban luz indirecta. Cambiar el agua regularmente resultó clave para mantenerla saludable.

Coleo: color y originalidad en cada rincón

El coleo sorprendió por su capacidad decorativa. A diferencia de otras plantas más tradicionales, se destacó por sus hojas de colores intensos y variados, que van desde verdes hasta tonos rojizos y púrpuras.

Coleo planta

Aunque no siempre fue la primera opción, su cultivo en agua demostró ser sencillo y efectivo. A partir de un esqueje, comenzó a desarrollar raíces rápidamente, lo que facilitó su propagación.

Su crecimiento veloz y su apariencia llamativa lo convirtieron en una excelente alternativa para quienes buscan darle personalidad a sus espacios interiores.

Ubicarlo en livings o dormitorios permitió sumar un punto de color sin necesidad de grandes cambios en la decoración.

Cómo cuidarlo: Se recomendó cortar un esqueje y colocarlo en agua limpia, renovándola con frecuencia. Evitar el sol directo ayudó a preservar la intensidad de sus colores.