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Ni una vez por semana ni una vez al mes: cuál es la frecuencia ideal para pesarse en casa sin obsesionarse

Especialistas en obesidad debaten sobre la frecuencia ideal para pesarse en casa y evitar la obsesión, combinando el control con el perímetro de la cintura.

El Dr. Diego Segovia desaconseja pesarse semanal o mensualmente para un tratamiento efectivo.
El Dr. Diego Segovia desaconseja pesarse semanal o mensualmente para un tratamiento efectivo.

Desmitificar creencias arraigadas sobre el control del peso es clave para iniciar un tratamiento efectivo. El Dr. Diego Segovia, especialista en obesidad, señala que la frecuencia con la que una persona se sube a la balanza influye directamente en la percepción de la evolución real.

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Aunque algunos profesionales sugieren pesarse diariamente, otros advierten sobre el riesgo de desarrollar respuestas psicológicas negativas. Sin embargo, el peso corporal fluctúa de forma natural a lo largo del día y la semana debido a la ingesta de alimentos, ejercicio, cambios hormonales y otros factores relacionados con el contenido de agua en el cuerpo.

La frecuencia ideal para pesarse en casa

Para evitar la obsesión y el estrés, mantener una relación sana con el cuerpo es fundamental. El doctor Nick Fuller, investigador en la Universidad de Sydney, aboga por un término medio: pesarse una vez a la semana para comprender las tendencias a lo largo del tiempo y registrar los resultados ayuda a evitar aumentos innecesarios de peso y a detectar problemas médicos tempranos.

Contrario a la creencia popular, pesarse a diario es una práctica fundamental para el descenso corporal, según Segovia. Este seguimiento cotidiano permite observar tendencias sostenidas, evaluar el progreso real y ajustar el rumbo a tiempo, además de funcionar como un estímulo directo para mantener la motivación y evitar el abandono del tratamiento.

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Las fluctuaciones diarias, que pueden llegar al 0,35% entre semana y ser mayores después del fin de semana, son normales y no siempre reflejan cambios significativos en la grasa corporal. Factores como las comidas ricas en carbohidratos o sal, la ingesta general, la pérdida de líquidos por sudor o los cambios hormonales, especialmente en mujeres durante el ciclo menstrual, son causas comunes de estas variaciones.

Pesarse semanalmente y registrar los resultados es una estrategia eficaz para quienes buscan perder y controlar el peso a largo plazo. Esta práctica aumenta la conciencia sobre el peso actual, ayuda a detectar cambios y puede prevenir aumentos de peso innecesarios que, con el tiempo, podrían conducir a la obesidad. Además, el seguimiento regular puede ser un indicador temprano de afecciones médicas como problemas de tiroides, digestión o diabetes.

Para un control consciente, se recomienda hacerlo el mismo día y hora cada semana, en un entorno consistente. Es importante recordar que el número en la báscula es solo una parte de la salud general y que enfocarse exclusivamente en él puede eclipsar otros indicadores importantes como el ajuste de la ropa, cómo nos sentimos física y emocionalmente.

Más allá del número que arroja la balanza, el Dr. Segovia subraya la importancia de complementar el pesaje diario con otra medición reveladora: el perímetro de la cintura. Al combinar ambos datos, el paciente logra una lectura mucho más precisa de su evolución física, consolidando un hábito de autocontrol determinante para alcanzar y sostener el objetivo de bajar de peso de manera fácil y saludable.

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