Ni una vez por semana ni una vez al mes: cuál es la frecuencia ideal para pesarse en casa sin obsesionarse

View this post on Instagram

Las fluctuaciones diarias, que pueden llegar al 0,35% entre semana y ser mayores después del fin de semana, son normales y no siempre reflejan cambios significativos en la grasa corporal. Factores como las comidas ricas en carbohidratos o sal, la ingesta general, la pérdida de líquidos por sudor o los cambios hormonales, especialmente en mujeres durante el ciclo menstrual, son causas comunes de estas variaciones.

Pesarse semanalmente y registrar los resultados es una estrategia eficaz para quienes buscan perder y controlar el peso a largo plazo. Esta práctica aumenta la conciencia sobre el peso actual, ayuda a detectar cambios y puede prevenir aumentos de peso innecesarios que, con el tiempo, podrían conducir a la obesidad. Además, el seguimiento regular puede ser un indicador temprano de afecciones médicas como problemas de tiroides, digestión o diabetes.

Para un control consciente, se recomienda hacerlo el mismo día y hora cada semana, en un entorno consistente. Es importante recordar que el número en la báscula es solo una parte de la salud general y que enfocarse exclusivamente en él puede eclipsar otros indicadores importantes como el ajuste de la ropa, cómo nos sentimos física y emocionalmente.

Más allá del número que arroja la balanza, el Dr. Segovia subraya la importancia de complementar el pesaje diario con otra medición reveladora: el perímetro de la cintura. Al combinar ambos datos, el paciente logra una lectura mucho más precisa de su evolución física, consolidando un hábito de autocontrol determinante para alcanzar y sostener el objetivo de bajar de peso de manera fácil y saludable.