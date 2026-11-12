Si tenés un horno viejo o sin uso, tenés un tesoro en casa: qué podés hacer con la rejilla

La versatilidad de la rejilla permite adaptarla a múltiples necesidades. En la cocina, por ejemplo, puede servir para colgar utensilios, repasadores o agarraderas, optimizando el espacio y manteniendo todo a mano. En el garaje o en el jardín, se transforma en un soporte práctico para herramientas como pinzas, destornilladores o llaves, contribuyendo al orden.

Creando un jardín vertical o un rincón de herramientas

Otra aplicación destacada de la rejilla reciclada es su uso como soporte para plantas, posibilitando la creación de un pequeño jardín vertical. Al colocar ganchos en sus espacios, se pueden colgar macetas pequeñas, aportando un toque verde a cualquier pared. Es fundamental asegurarse de que la fijación sea segura y tenga en cuenta el peso de los objetos a colgar.