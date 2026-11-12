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Si tenés un horno viejo o sin uso, tenés un tesoro en casa: qué podés hacer con la rejilla

La rejilla de un horno viejo ofrece múltiples posibilidades de reciclaje para organizar espacios y crear un jardín vertical en el hogar.

Si tenés un horno viejo o sin uso, tenés un tesoro en casa: qué podés hacer con la rejilla

En la búsqueda de dar una segunda vida a objetos que parecen inservibles, la rejilla o parrilla de un horno viejo se presenta como un tesoro del reciclaje. Lejos de ser un desecho, su estructura y material la convierten en una pieza útil para diversas aplicaciones domésticas.

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No tires las cucharas de metal que ya no usás en casa porque son un tesoro de gran valor. (Foto: Archivo)

Esta práctica de reutilización cobra relevancia en un contexto de consumo consciente, donde la transformación de elementos cotidianos se alinea con la idea de reciclar y darles una nueva utilidad. La rejilla del horno, con su diseño particular, permite ser adaptada para distintos fines.

La reinvención de la rejilla de un horno puede aportar soluciones prácticas en el hogar, el jardín o el garaje. Más allá de su función original, su forma es ideal para la organización y la decoración, transformándose en objetos funcionales con una intervención mínima.

Un organizador versátil para diferentes espacios

La rejilla de un horno viejo puede convertirse fácilmente en un organizador de pared. Para ello, se requiere una limpieza previa y, opcionalmente, una mano de pintura con aerosol o pintura para darle un nuevo aspecto. Una vez preparada, se fija firmemente a la pared utilizando taladro, mechas para chapa y tornillos adecuados.

La versatilidad de la rejilla permite adaptarla a múltiples necesidades. En la cocina, por ejemplo, puede servir para colgar utensilios, repasadores o agarraderas, optimizando el espacio y manteniendo todo a mano. En el garaje o en el jardín, se transforma en un soporte práctico para herramientas como pinzas, destornilladores o llaves, contribuyendo al orden.

Creando un jardín vertical o un rincón de herramientas

Otra aplicación destacada de la rejilla reciclada es su uso como soporte para plantas, posibilitando la creación de un pequeño jardín vertical. Al colocar ganchos en sus espacios, se pueden colgar macetas pequeñas, aportando un toque verde a cualquier pared. Es fundamental asegurarse de que la fijación sea segura y tenga en cuenta el peso de los objetos a colgar.

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