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A casi un mes de la muerte del Roña Castro, se supo qué hace su mujer Noelia Vigliarolo y cómo sigue su vida

La nueva vida de Noelia Vigliarolo tras la muerte del Roña Castro: el proyecto que mantiene y una relación familiar complicada. Enterate.

A casi un mes de la muerte del Roña Castro, se supo qué hace su mujer Noelia Vigliarolo y cómo sigue su vida

A casi un mes de la muerte de Jorge "Roña" Castro, su historia volvió a despertar interés, aunque esta vez todas las miradas están puestas en Noelia Vigliarolo, la mujer que lo acompañó durante los últimos años de su vida. Lejos de desaparecer de la escena pública después de la partida del excampeón, la conductora continúa vinculada a los proyectos laborales y solidarios que construyeron juntos, mientras intenta reorganizar su vida en medio de una situación familiar que quedó expuesta tras el fallecimiento del exboxeador.

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Con apenas 33 años, Noelia había logrado construir un espacio propio dentro de los medios digitales. Durante los casi tres años que compartió con Castro, además de acompañarlo en su vida personal, se involucró en distintas iniciativas que tenían al deportista como protagonista. Una de ellas era un ciclo de entretenimiento por streaming que ambos conducían y en el que recibían invitados del mundo del deporte, la música y el espectáculo.

El trabajo frente a las cámaras era solamente una parte de la vida que compartían. Vigliarolo también participaba activamente de las actividades sociales que impulsaba el Roña en distintos barrios del conurbano bonaerense. En particular, colaboraba con la organización de comedores y merenderos comunitarios creados por el exboxeador, donde se ocupaba de tareas vinculadas con la logística de donaciones, la recepción de alimentos y la coordinación de actividades destinadas a chicos y familias.

De esta manera, una parte importante de su presente sigue relacionada con aquellas iniciativas que formaron parte de la rutina de la pareja. La comunicación y el trabajo solidario eran dos de los espacios en los que habían encontrado una forma de complementarse y desarrollar proyectos en común.

Sin embargo, hay otro aspecto de su historia con el Roña Castro que quedó en el centro de la polémica después de su muerte: el vínculo con los 15 hijos del exboxeador.

La relación de Noelia con la familia de su pareja nunca habría sido sencilla. Según contó la propia conductora en distintas entrevistas, existían diferentes posturas entre los hijos del excampeón respecto de la relación que mantenía con ella. Mientras con algunos logró establecer un trato cordial, con otros la distancia fue mucho mayor.

Uno de los factores que, según su versión, habría influido en esas diferencias fue la brecha generacional entre ambos. Noelia sostuvo que siempre intentó respetar las decisiones familiares y que nunca buscó interferir en el vínculo del deportista con sus hijos. Incluso aseguró que la casa que compartían permanecía abierta para que pudieran visitarlo.

Pero la situación tomó otra dimensión cuando el exboxeador falleció. En una entrevista con Intrusos, por América, Vigliarolo contó que ninguno de los hijos se comunicó directamente con ella para darle la noticia y que terminó enterándose a través de otras personas.

La conductora también manifestó que quedó al margen de algunas decisiones familiares posteriores, entre ellas las relacionadas con la organización de la despedida. En ese momento expresó su deseo de poder participar del último adiós al hombre con quien había compartido casi tres años de su vida.

La situación dejó al descubierto las diferencias que ya existían dentro del entorno del excampeón y que, después de su muerte, quedaron todavía más expuestas públicamente.

Mientras tanto, Noelia Vigliarolo continúa ligada al mundo del streaming y a las actividades solidarias que compartía con Castro, dos facetas que marcaron buena parte de su relación. Su presente combina el recuerdo de los proyectos que construyeron juntos con una nueva etapa personal, atravesada por la ausencia del exboxeador y por las diferencias que mantiene con algunos integrantes de su familia.

A casi un mes de la muerte del Roña, su última pareja vuelve a quedar en el centro de la atención por una pregunta que despierta curiosidad: qué pasó con la mujer que lo acompañó durante sus últimos años y cómo continúa su vida después de una historia que tuvo amor, trabajo compartido y fuertes diferencias familiares.

En pocas palabras

  • Noelia Vigliarolo: Continúa ligada a proyectos laborales y solidarios tras la muerte de Jorge "Roña" Castro.
  • Vínculo familiar: Su relación con los hijos del excampeón de boxeo quedó expuesta y marcada por diferencias.
  • Presente: Combina el trabajo en streaming y actividades solidarias con una nueva etapa personal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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