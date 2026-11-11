A casi un mes de la muerte del Roña Castro, se supo qué hace su mujer Noelia Vigliarolo y cómo sigue su vida

Sin embargo, hay otro aspecto de su historia con el Roña Castro que quedó en el centro de la polémica después de su muerte: el vínculo con los 15 hijos del exboxeador.

La relación de Noelia con la familia de su pareja nunca habría sido sencilla. Según contó la propia conductora en distintas entrevistas, existían diferentes posturas entre los hijos del excampeón respecto de la relación que mantenía con ella. Mientras con algunos logró establecer un trato cordial, con otros la distancia fue mucho mayor.

Uno de los factores que, según su versión, habría influido en esas diferencias fue la brecha generacional entre ambos. Noelia sostuvo que siempre intentó respetar las decisiones familiares y que nunca buscó interferir en el vínculo del deportista con sus hijos. Incluso aseguró que la casa que compartían permanecía abierta para que pudieran visitarlo.

Pero la situación tomó otra dimensión cuando el exboxeador falleció. En una entrevista con Intrusos, por América, Vigliarolo contó que ninguno de los hijos se comunicó directamente con ella para darle la noticia y que terminó enterándose a través de otras personas.

La conductora también manifestó que quedó al margen de algunas decisiones familiares posteriores, entre ellas las relacionadas con la organización de la despedida. En ese momento expresó su deseo de poder participar del último adiós al hombre con quien había compartido casi tres años de su vida.

La situación dejó al descubierto las diferencias que ya existían dentro del entorno del excampeón y que, después de su muerte, quedaron todavía más expuestas públicamente.

Mientras tanto, Noelia Vigliarolo continúa ligada al mundo del streaming y a las actividades solidarias que compartía con Castro, dos facetas que marcaron buena parte de su relación. Su presente combina el recuerdo de los proyectos que construyeron juntos con una nueva etapa personal, atravesada por la ausencia del exboxeador y por las diferencias que mantiene con algunos integrantes de su familia.

A casi un mes de la muerte del Roña, su última pareja vuelve a quedar en el centro de la atención por una pregunta que despierta curiosidad: qué pasó con la mujer que lo acompañó durante sus últimos años y cómo continúa su vida después de una historia que tuvo amor, trabajo compartido y fuertes diferencias familiares.