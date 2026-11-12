Caro Baldini defendió a Eva Bargiela tras las críticas por llevar a su nieto Faustino a ver al Papa

Luego defendió la decisión de llevar al pequeño a la ceremonia multitudinaria y respondió a las críticas sobre su cuidado: "Los que dicen que los nenes no entienden nada, se equivocan, la fe se enseña desde pequeños. Será un recuerdo lindo el día de mañana". Y fue puntual con los reproches más concretos: "Hacía calor, sí; tenía gorro, sí; tenía protector, sí. ¿Faustino la pasó mal? No. ¿Se deshidrató? No. ¿Se insoló? No".

Para cerrar, dejó una frase final para quienes cuestionaron a Eva: "Fue un paseo con sus padres a vivir la fe y la esperanza, cosa que los que critican claramente no lo están. Saludos y recen un Padre Nuestro desde sus casas".