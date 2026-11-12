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Caro Baldini defendió a Eva Bargiela tras las críticas por llevar a su nieto Faustino a ver al Papa

La madre de los hermanos Simeone respondió a un posteo donde se ve a la modelo alzando a Faustino ante León XIV, y apoyó con firmeza a su nuera.

12 nov 2026, 14:02
Caro Baldini defendió a Eva Bargiela tras las críticas por llevar a su nieto Faustino a ver al Papa

Caro Baldini defendió a Eva Bargiela tras las críticas por llevar a su nieto Faustino a ver al Papa

Caro Baldini defendió a Eva Bargiela tras las críticas por llevar a su nieto Faustino a ver al Papa

Caro Baldini defendió a Eva Bargiela tras las críticas por llevar a su nieto Faustino a ver al Papa

La visita del papa León XIV a Luján dejó imágenes históricas y emotivas, pero también abrió un fuerte debate en las redes. Entre los miles de fieles que fueron a recibir su bendición estaba Eva Bargiela, que protagonizó un tierno momento al alzar a su hijo, Faustino, cuando pasó el Pontífice.

Tras la difusión del video en la cuenta oficial de la revista Pronto, los comentarios se dividieron: muchos celebraron el gesto de fe de la modelo, pero otros tantos la criticaron con dureza por haber llevado al bebé y, supuestamente, "exponerlo al sol" en una jornada agobiante.

Frente a los cuestionamientos contra la madre de su nieto, Carolina Baldini intervino en la publicación con un descargo contundente, en el que fue rebatiendo uno por uno los argumentos de los críticos.

La defensa de Caro Baldini a Eva Bargiela

Con su estilo frontal, la mamá de los Simeone apuntó contra quienes juzgan detrás de una pantalla y reivindicó el valor espiritual de la jornada que vivieron en familia. "Todos los que están criticando, sentadas con aire acondicionado, rezando para que les llegue un milagro. Riéndose de toda la gente que fue a seguir al Papa y festejar la fe; todos los que estaban ahí tenían calor, estaban esperando ver al Papa aunque sea un segundo", escribió al comienzo.

Luego defendió la decisión de llevar al pequeño a la ceremonia multitudinaria y respondió a las críticas sobre su cuidado: "Los que dicen que los nenes no entienden nada, se equivocan, la fe se enseña desde pequeños. Será un recuerdo lindo el día de mañana". Y fue puntual con los reproches más concretos: "Hacía calor, sí; tenía gorro, sí; tenía protector, sí. ¿Faustino la pasó mal? No. ¿Se deshidrató? No. ¿Se insoló? No".

Para cerrar, dejó una frase final para quienes cuestionaron a Eva: "Fue un paseo con sus padres a vivir la fe y la esperanza, cosa que los que critican claramente no lo están. Saludos y recen un Padre Nuestro desde sus casas".

     

 

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