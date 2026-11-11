A siete años de haberse escapado a Brasil, apareció  Juan Darthes con una actitud que levantó sospechas

La aparición cobra especial relevancia por el contexto judicial que atraviesa el actor, cuya condena por abuso sexual fue ratificada por la Justicia brasileña. Mientras se aguarda una definición sobre la ejecución de la pena, las nuevas imágenes permitieron conocer un fragmento de su vida cotidiana, lejos de los escenarios y de la exposición mediática que tuvo durante años.

La historia judicial de Juan Darthés comenzó a tomar dimensión internacional en diciembre de 2018, cuando Thelma Fardin hizo pública la denuncia por abuso sexual por un hecho que, según su relato, ocurrió en 2009 durante una gira de una producción infantil por Nicaragua.

Poco después, el actor se instaló en Brasil, país del que también tiene nacionalidad. Esa circunstancia fue determinante para el desarrollo del expediente, ya que la Justicia brasileña asumió la competencia para investigar los hechos denunciados.

El proceso atravesó distintas instancias y tuvo un primer fallo absolutorio que posteriormente fue revertido. Finalmente, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región confirmó la condena de seis años de prisión en régimen semiabierto.

Sin embargo, la situación no terminó allí. La defensa presentó un recurso de queja que permanece pendiente de resolución y que mantiene suspendida temporalmente la ejecución efectiva de la pena, según la información difundida sobre el expediente.

El régimen semiabierto implica condiciones específicas de cumplimiento de la condena, con obligaciones vinculadas al alojamiento y las actividades del condenado.

En medio de este escenario, el video difundido por SQP volvió a instalar al actor en la conversación pública. Las imágenes lo muestran realizando compras en un centro comercial de Río de Janeiro, acompañado por su esposa y con parte del rostro cubierto por una gorra.

La secuencia despertó comentarios y reacciones en las redes sociales, especialmente por la forma en que fue captado mientras recorría el establecimiento.

A casi siete años de su llegada a Brasil, la reaparición de Juan Darthés volvió a poner el foco sobre su presente, su vida lejos de Argentina y la situación judicial que todavía debe resolverse.