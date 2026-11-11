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A siete años de haberse escapado a Brasil, apareció  Juan Darthes con una actitud que levantó sospechas

A siete años de su escape a Brasil, Juan Darthés volvió a quedar expuesto: reapareció en un video que encendió la polémica. Miralo.

A siete años de haberse escapado a Brasil, apareció  Juan Darthes con una actitud que levantó sospechas

Después de permanecer durante años lejos de la exposición pública en Argentina, Juan Darthés volvió a quedar en el centro de la escena tras ser captado en un shopping de Brasil. La aparición del actor quedó registrada en un video que comenzó a circular en las redes sociales y que rápidamente generó repercusiones por la manera en la que se mostró mientras realizaba compras.

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Las imágenes fueron difundidas a través de la cuenta de Instagram de Sálvese Quien Pueda (SQP), el programa conducido por Yanina Latorre. Allí se pudo ver al actor recorriendo un local de indumentaria en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, María del Carmen Leone.

Lo que más llamó la atención fue su comportamiento durante el paseo. Según describieron en el ciclo, Darthés caminaba a paso acelerado, llevaba una gorra puesta y mantenía la mirada dirigida hacia el suelo, en una actitud que fue interpretada como un intento de evitar ser reconocido.

El registro volvió a poner su nombre entre las tendencias y reavivó el interés por su presente en Brasil, país al que se trasladó en diciembre de 2018, pocos días después de que se hiciera pública la denuncia presentada por Thelma Fardin.

La aparición cobra especial relevancia por el contexto judicial que atraviesa el actor, cuya condena por abuso sexual fue ratificada por la Justicia brasileña. Mientras se aguarda una definición sobre la ejecución de la pena, las nuevas imágenes permitieron conocer un fragmento de su vida cotidiana, lejos de los escenarios y de la exposición mediática que tuvo durante años.

La historia judicial de Juan Darthés comenzó a tomar dimensión internacional en diciembre de 2018, cuando Thelma Fardin hizo pública la denuncia por abuso sexual por un hecho que, según su relato, ocurrió en 2009 durante una gira de una producción infantil por Nicaragua.

Poco después, el actor se instaló en Brasil, país del que también tiene nacionalidad. Esa circunstancia fue determinante para el desarrollo del expediente, ya que la Justicia brasileña asumió la competencia para investigar los hechos denunciados.

El proceso atravesó distintas instancias y tuvo un primer fallo absolutorio que posteriormente fue revertido. Finalmente, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región confirmó la condena de seis años de prisión en régimen semiabierto.

Sin embargo, la situación no terminó allí. La defensa presentó un recurso de queja que permanece pendiente de resolución y que mantiene suspendida temporalmente la ejecución efectiva de la pena, según la información difundida sobre el expediente.

El régimen semiabierto implica condiciones específicas de cumplimiento de la condena, con obligaciones vinculadas al alojamiento y las actividades del condenado.

En medio de este escenario, el video difundido por SQP volvió a instalar al actor en la conversación pública. Las imágenes lo muestran realizando compras en un centro comercial de Río de Janeiro, acompañado por su esposa y con parte del rostro cubierto por una gorra.

La secuencia despertó comentarios y reacciones en las redes sociales, especialmente por la forma en que fue captado mientras recorría el establecimiento.

A casi siete años de su llegada a Brasil, la reaparición de Juan Darthés volvió a poner el foco sobre su presente, su vida lejos de Argentina y la situación judicial que todavía debe resolverse.

En pocas palabras

  • Juan Darthés captado en Brasil: El actor fue filmado en un shopping de Río de Janeiro, intentando pasar desapercibido.
  • Condena ratificada: La Justicia brasileña confirmó su sentencia de seis años de prisión por abuso sexual.
  • Situación judicial: Pendiente de resolución un recurso de queja que mantiene suspendida la ejecución de la pena.
Resumen generado por Thinkindot AI
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