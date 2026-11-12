"Me siento...": la reacción de Santino, el nene que se hizo viral por elogiarle el anillo al Papa León XIV

Durante la entrevista, también explicó que Santino tiene un retraso leve en el aprendizaje y que cuenta con el acompañamiento de una maestra integradora en la escuela.

La mamá del nene destacó, además, el significado espiritual que tuvo el encuentro para la familia, que es muy creyente. “Para mí fue un enviado por el Señor para que bendiga a mi hijo”, expresó emocionada. Según contó, todos tenían el deseo de que el Pontífice pudiera verlo y darle su bendición.

Antes de terminar la entrevista, los conductores le pidieron a Santino que repitiera las palabras que lo hicieron viral. Con la misma espontaneidad del primer encuentro, el chico volvió a decir: “Alto anillito”.

Además, recibió una invitación para viajar a Buenos Aires y llevarse otro recuerdo de aquella experiencia que, para él y su familia, ya quedó marcada como un momento inolvidable.