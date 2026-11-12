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"Me siento...": la reacción de Santino, el nene que se hizo viral por elogiarle el anillo al Papa León XIV

El chico cordobés se convirtió en uno de los protagonistas más comentados de la visita del Pontífice. Tras la viralización del encuentro, habló junto a su mamá y contó cómo vivió ese momento especial para toda la familia.

Alto anillito tenés: la reacción de Santino después de conocer al papa León XIV

"Alto anillito tenés": la reacción de Santino después de conocer al papa León XIV

“Alto anillito tenés”. Con esa frase espontánea, Santino se convirtió en uno de los protagonistas de la visita del papa León XIV a Córdoba. El comentario del nene, que quedó registrado en un video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, llamó la atención por su naturalidad y por el detalle que observó del anillo que llevaba puesto el Pontífice.

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El papa León XIV llegó a Perú y fue recibido por Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)

Tras la repercusión que alcanzaron las imágenes, Santino y su mamá, Celeste, hablaron con TN y recordaron cómo vivieron ese momento. Cuando le preguntaron qué había sentido al encontrarse cara a cara con el Papa, el chico respondió: “Alegría. Me sentía orgulloso de ver al Papa”.

Santino también contó qué fue lo que más le llamó la atención del anillo papal. “Los colores y el detalle brilloso”, explicó. Y agregó: “Era muy brilloso”.

La emoción de la familia de Santino por el encuentro con el Papa

Celeste contó que la repercusión del video fue una experiencia nueva para ellos y que están intentando acompañar al chico en medio de la exposición. “No estamos acostumbrados a esto, pero estamos tratando de que él esté tranquilo”, señaló.

Durante la entrevista, también explicó que Santino tiene un retraso leve en el aprendizaje y que cuenta con el acompañamiento de una maestra integradora en la escuela.

La mamá del nene destacó, además, el significado espiritual que tuvo el encuentro para la familia, que es muy creyente. “Para mí fue un enviado por el Señor para que bendiga a mi hijo”, expresó emocionada. Según contó, todos tenían el deseo de que el Pontífice pudiera verlo y darle su bendición.

Antes de terminar la entrevista, los conductores le pidieron a Santino que repitiera las palabras que lo hicieron viral. Con la misma espontaneidad del primer encuentro, el chico volvió a decir: “Alto anillito”.

Además, recibió una invitación para viajar a Buenos Aires y llevarse otro recuerdo de aquella experiencia que, para él y su familia, ya quedó marcada como un momento inolvidable.

En pocas palabras

  • Santino y el Papa: Un nene cordobés se viralizó por su comentario espontáneo sobre el anillo del Papa León XIV.
  • Viralización y repercusión: El video del encuentro fue compartido masivamente en redes sociales, generando entrevistas y reconocimientos para Santino y su familia.
  • Significado familiar: El encuentro tuvo un profundo significado espiritual para la familia de Santino, quienes son muy creyentes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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