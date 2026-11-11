En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Otra patada fatal en el fútbol: el video del tremendo momento en el que un jugador terminó con múltiples fracturas y un pulmón colapsado

Otra jugada que violenta en el fútbol: el video de cómo un jugador sufrió fracturas y el colapso de un pulmón tras una patada. Miralo.

Otra patada fatal en el fútbol: el video del tremendo momento en el que un jugador terminó con múltiples fracturas y un pulmón colapsado

El fútbol vuelve a quedar bajo la lupa por una violenta acción dentro de una cancha. Apenas unos días después de la muerte de Jesús de Miguel de Alameda en España, tras recibir una fuerte patada durante un partido, una nueva jugada de extrema dureza encendió las alarmas. Esta vez ocurrió en la Major League Soccer (MLS), donde un futbolista terminó hospitalizado con múltiples fracturas de costillas y un pulmón parcialmente colapsado.

Leé también Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 episodios y es ideal para maratonear
Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 episodios y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

El protagonista del dramático episodio fue el canadiense Jacob Shaffelburg, delantero de Los Angeles Football Club (LAFC), quien sufrió una durísima lesión durante la derrota por 2-1 frente a Seattle Sounders. El impacto fue tan fuerte que el jugador debió abandonar el campo apenas siete minutos después de haber ingresado y fue trasladado a un hospital para evaluar la gravedad de su estado.

La acción que terminó con el futbolista en el suelo ocurrió durante el segundo tiempo, sobre la banda derecha. Shaffelburg avanzaba con la pelota después de disputar una jugada con Nouhou Tolo cuando Jackson Ragen, defensor del equipo rival, impactó con su codo derecho contra la parte superior de su cuerpo.

El golpe dejó al canadiense tendido sobre el césped, con evidentes signos de dolor en la zona del pecho. El árbitro Filip Dujic sancionó la infracción y le mostró tarjeta amarilla al defensor de Seattle Sounders, mientras el cuerpo médico ingresaba para asistir al jugador.

La gravedad del cuadro se conoció después del encuentro. Según informaron medios norteamericanos como Daily News y Fox Sports, el club confirmó que Shaffelburg, de 26 años, había sufrido fracturas en varias costillas y un neumotórax, una afección que se produce cuando el aire ingresa en el espacio entre el pulmón y la pared torácica y provoca el colapso parcial o total del órgano.

El futbolista fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica. Por el momento, LAFC no comunicó un plazo oficial de recuperación, aunque la gravedad de las lesiones pone en duda su participación en la próxima instancia de los playoffs.

La preocupación es todavía mayor porque el equipo californiano tiene por delante una etapa decisiva de la temporada. LAFC terminó sexto en la Conferencia Oeste y deberá enfrentarse a St. Louis CITY a partir del 23 de noviembre, en una serie al mejor de tres partidos.

La lesión representa un nuevo golpe para Shaffelburg, que ya había atravesado una temporada complicada por distintos problemas físicos. El canadiense llegó al club en diciembre, procedente de Nashville, en una operación valuada en un millón de dólares en Fondos de Asignación General.

En enero debió someterse a una cirugía de ingle, situación que demoró su debut hasta abril. Desde entonces consiguió recuperar protagonismo y acumuló 28 apariciones con LAFC, con cinco asistencias en todas las competiciones.

Además, el extremo había formado parte de la delegación de Canadá que disputó el Mundial 2026, donde participó como suplente en los cinco encuentros del seleccionado.

Ahora, una nueva y durísima lesión amenaza con dejarlo varios meses fuera de las canchas, justo cuando su equipo se prepara para afrontar una de las etapas más importantes del calendario.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la violencia en el fútbol y la gravedad que pueden alcanzar algunas acciones dentro del campo de juego. A pocos días de la muerte de Jesús de Miguel de Alameda, otra impactante lesión sacude al mundo del deporte.

En pocas palabras

  • Jugador lesionado: El futbolista Jacob Shaffelburg sufrió fracturas de costillas y un pulmón colapsado tras un golpe.
  • Acción del partido: El defensor Jackson Ragen impactó con su codo al jugador canadiense durante un encuentro de la MLS.
  • Consecuencias: La grave lesión deja en duda la participación de Shaffelburg en los playoffs de su equipo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Escándalo en la televisión: encapuchados irrumpieron en un estudio y obligaron a cortar un programa en vivo
Atención hombres: un urólogo explica por qué se achica el tamaño con el paso de los años
Horóscopo y Arcángeles: los 3 signos que deben invocar al Arcángel Metatrón para activar el Portal 11/11 y limpiar su campo energético este miércoles

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar