Otra patada fatal en el fútbol: el video del tremendo momento en el que un jugador terminó con múltiples fracturas y un pulmón colapsado

La gravedad del cuadro se conoció después del encuentro. Según informaron medios norteamericanos como Daily News y Fox Sports, el club confirmó que Shaffelburg, de 26 años, había sufrido fracturas en varias costillas y un neumotórax, una afección que se produce cuando el aire ingresa en el espacio entre el pulmón y la pared torácica y provoca el colapso parcial o total del órgano.

El futbolista fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica. Por el momento, LAFC no comunicó un plazo oficial de recuperación, aunque la gravedad de las lesiones pone en duda su participación en la próxima instancia de los playoffs.

La preocupación es todavía mayor porque el equipo californiano tiene por delante una etapa decisiva de la temporada. LAFC terminó sexto en la Conferencia Oeste y deberá enfrentarse a St. Louis CITY a partir del 23 de noviembre, en una serie al mejor de tres partidos.

La lesión representa un nuevo golpe para Shaffelburg, que ya había atravesado una temporada complicada por distintos problemas físicos. El canadiense llegó al club en diciembre, procedente de Nashville, en una operación valuada en un millón de dólares en Fondos de Asignación General.

En enero debió someterse a una cirugía de ingle, situación que demoró su debut hasta abril. Desde entonces consiguió recuperar protagonismo y acumuló 28 apariciones con LAFC, con cinco asistencias en todas las competiciones.

Además, el extremo había formado parte de la delegación de Canadá que disputó el Mundial 2026, donde participó como suplente en los cinco encuentros del seleccionado.

Ahora, una nueva y durísima lesión amenaza con dejarlo varios meses fuera de las canchas, justo cuando su equipo se prepara para afrontar una de las etapas más importantes del calendario.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la violencia en el fútbol y la gravedad que pueden alcanzar algunas acciones dentro del campo de juego. A pocos días de la muerte de Jesús de Miguel de Alameda, otra impactante lesión sacude al mundo del deporte.