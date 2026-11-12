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Video: el dramático momento que vivió la guardia de honor delante del presidente Macron

Era un acontecimiento totalmuente formal en la explanada del palacio del Elíseo en París. El presidente galo, Emmanuel Macron recibía a su par de Eslovaquia. Pero un episodio totalmente imprevisto puso en peligro la salud de dos guardias de honor.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El presidente Emmanuel Macron

El presidente Emmanuel Macron, sorprendido en un acto protocolar por la indisposición de la guardia de honor. (Foto: A24.com)

Era el anochecer en París. Los acordes sonaban el el palacio del Elíseo, para una ceremonia protocolar. El presidente galo, Emmanuel Macron, se aprestaba a recibir a su colega eslovaco, Peter Pellegrini. El auto oficial se detuvo con el visitante delante de la pequeña escalera de acceso al palacio. Justo cuando Emmanuel Macron estaba por saludarlo, ocurrió un complejo episodio y en dos tiempos.

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Un guardia de honor, con su sable en mano, comenzó a tambalearse delante de una columna en la escalinata. Perdió la conciencia y se desmayó. Se golpeó fuertemente al caer con la espalda en la columna. Por suerte, la espada se le fue de las manos mientras se desvanecía y su cabeza - tenía un casco como parte del uniforme - no dio contra esa columna. Pero se desplomó sobre los escalones y quedó tendido.

El presidente francés fue en su ayuda - o a ver cómo estaba, porque ni lo tocó - mientras personal de seguridad se acercó al soldado y lo cargó entre varios para retirarlo del lugar rápidamente. No se le dio atención en el lugar.

Emmanuel Macron, entonces, quiso retomar el protocolo y saludó, con un apretón de manos y un abrazo al mandatario eslovaco. Aunque faltaba otro suceso más. El saludo se interrumpió bruscamente porque otro guardia de honor, en otra columna, tambien de desvaneció.

A este no se lo vio en el momento exacto, pero la imagen siguió al presidente galo que atravesó la escalinata para ir a interesarse por la salud del otro soldado. En ese momento, Pellegrini, tan sorprendido como Macron, lo acompañó para ver como retiraban al guardia. Por suerte, el segundo sufrió un vahído menor y se lo llevaron caminando con dificultad al interior del Elíseo, delante de ambos presidentes, que finalmente, pudieron iniciar esa visita protocolar sumamente accidentada.

La secuencia del desmayo del guardia de honor franc&eacute;s mientras Emmanuel Macron est&aacute; a punto de saludar al presidente de Eslovaquia. (Foto: A24.com)

La secuencia del desmayo del guardia de honor francés mientras Emmanuel Macron está a punto de saludar al presidente de Eslovaquia. (Foto: A24.com)

La guardia de honor se derrumba

El presidente Emmanuel Macron tuvo que interumpir dos veces su salido a su par de Eslovaquia. Mientras esperaba a Peter Pellegrini que subiera la breve escalinata para estrecharse en un abrazo, uno de los guardias de honor se desmayó. Macron fue hacia él y Pellegrini quedó paralizado mirando al pie del primer escalón.

El presidente de Francia y el de Eslovaquia, interrumpen su saludo por el desmayo de un guardia de honor. (Foto:A24.com)

El presidente de Francia y el de Eslovaquia, interrumpen su saludo por el desmayo de un guardia de honor. (Foto:A24.com)

Cuando se lo llevaron al guardia, totalmente desvanecido, Macron se dio la mano y se abrazó con Pellegrini. Pero de pronto, el presidente eslovaco le hizo una seña hacia la derecha del mandatario galo. Otro guardia se descompensó. Esta vez juntos fueron a dónde ya se le daba ayuda. Afortunademente, no llegó a caer al suelo. Lo ingresaron por la entrada principal del Elíseo y detrás de ellos, ambos mandatarios.

Lo que debió ser un mero acto formal tuvo un desarrollo tan sorprendente como inesperado.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Doble desmayo: Dos guardias de honor sufrieron desmayos consecutivos en un acto protocolar en París.
  • Macron presente: El presidente francés, Emmanuel Macron, se acercó a asistir a los soldados caídos durante la ceremonia.
  • Visita eslovaca: El incidente ocurrió mientras Macron recibía a su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en el Palacio del Elíseo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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