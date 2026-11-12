Video: el dramático momento que vivió la guardia de honor delante del presidente Macron

A este no se lo vio en el momento exacto, pero la imagen siguió al presidente galo que atravesó la escalinata para ir a interesarse por la salud del otro soldado. En ese momento, Pellegrini, tan sorprendido como Macron, lo acompañó para ver como retiraban al guardia. Por suerte, el segundo sufrió un vahído menor y se lo llevaron caminando con dificultad al interior del Elíseo, delante de ambos presidentes, que finalmente, pudieron iniciar esa visita protocolar sumamente accidentada.

La secuencia del desmayo del guardia de honor francés mientras Emmanuel Macron está a punto de saludar al presidente de Eslovaquia. (Foto: A24.com)

La guardia de honor se derrumba

El presidente Emmanuel Macron tuvo que interumpir dos veces su salido a su par de Eslovaquia. Mientras esperaba a Peter Pellegrini que subiera la breve escalinata para estrecharse en un abrazo, uno de los guardias de honor se desmayó. Macron fue hacia él y Pellegrini quedó paralizado mirando al pie del primer escalón.

El presidente de Francia y el de Eslovaquia, interrumpen su saludo por el desmayo de un guardia de honor. (Foto:A24.com)

Cuando se lo llevaron al guardia, totalmente desvanecido, Macron se dio la mano y se abrazó con Pellegrini. Pero de pronto, el presidente eslovaco le hizo una seña hacia la derecha del mandatario galo. Otro guardia se descompensó. Esta vez juntos fueron a dónde ya se le daba ayuda. Afortunademente, no llegó a caer al suelo. Lo ingresaron por la entrada principal del Elíseo y detrás de ellos, ambos mandatarios.

Lo que debió ser un mero acto formal tuvo un desarrollo tan sorprendente como inesperado.