En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Dormir
Sueño
Salud

Sacudidas al dormir: qué son las mioclonías del sueño, cómo prevenirlas y cuándo pueden ser una señal de alerta

Un movimiento brusco al quedarse dormido puede interrumpir el descanso y generar inquietud. Se trata de un fenómeno más común de lo que parece.

Banner Seguinos en google DESK
Mioclonías del sueño: Un movimiento brusco al quedarse dormido puede interrumpir el descanso y generar inquietud. Se trata de un fenómeno más común de lo que parece.

Mioclonías del sueño: Un movimiento brusco al quedarse dormido puede interrumpir el descanso y generar inquietud. Se trata de un fenómeno más común de lo que parece.

Sentir una sacudida involuntaria al quedarse dormido, muchas veces acompañada por la sensación de caer al vacío, es un fenómeno más frecuente de lo que parece. Aunque puede resultar inquietante, en la mayoría de los casos se trata de una respuesta normal del organismo conocida como mioclonía del sueño o espasmo hípnico.

Leé también Parálisis del sueño: qué ocurre en el cerebro y por qué algunos lo vinculan con ataques de espíritus
La aterradora sensación de no poder moverse y sentir una presencia sobre el cuerpo dio origen a la creencia popular del “muerto encima”, hoy explicada por la ciencia como parálisis del sueño.

Estos episodios aparecen durante la transición entre la vigilia y el sueño, cuando el cuerpo comienza a relajarse. Especialistas señalan que suelen estar asociados a factores como el estrés, el cansancio y la mala calidad del descanso, sin representar una enfermedad.

Qué son las mioclonías del sueño y por qué ocurren

Las mioclonías del sueño son movimientos musculares bruscos e involuntarios que se producen al inicio del descanso. De acuerdo con especialistas del Hospital Universitario Austral, suelen manifestarse principalmente en las piernas, aunque también pueden involucrar otras partes del cuerpo.

Se trata de un fenómeno fisiológico que puede presentarse en personas de cualquier edad y que la mayoría experimenta al menos una vez en la vida. En muchos casos, el episodio se acompaña por la sensación de caída o sobresalto, lo que provoca el despertar repentino.

Cómo reconocer los espasmos al dormir y sus posibles causas

Los espasmos al dormir son movimientos breves, involuntarios y repentinos que pueden variar en intensidad y afectar una o varias zonas del cuerpo. En algunos casos se presentan de forma aislada, mientras que en otros pueden repetirse durante la misma noche y provocar despertares bruscos.

En términos generales, no se asocian a enfermedades crónicas ni generan consecuencias clínicas.

Aunque no existe una causa única establecida, sí se han identificado distintos factores que aumentan la probabilidad de que aparezcan estas sacudidas.

Entre los principales se encuentran el estrés, la ansiedad y el nerviosismo, que mantienen al sistema nervioso en estado de activación. También influyen la privación de sueño, el cansancio físico o mental intenso y el consumo de cafeína u otros estimulantes en horas cercanas al descanso.

Qué hacer para reducir las sacudidas al dormir

No existe un método que las elimine por completo, aunque ciertos hábitos pueden disminuir su frecuencia. Mantener horarios regulares de sueño, evitar pantallas antes de acostarse, reducir el consumo de estimulantes y mejorar la higiene del sueño son algunas de las principales recomendaciones.

También se sugiere incorporar técnicas de relajación para reducir el estrés y favorecer una transición más estable hacia el descanso.

Cuándo las sacudidas al dormir pueden ser una señal de alerta

La principal diferencia entre un fenómeno benigno y uno que requiere atención médica está en el momento en que aparecen los movimientos involuntarios.

Cuando las sacudidas al dormir se producen únicamente durante la conciliación del sueño, suelen considerarse normales. En cambio, si aparecen mientras la persona está despierta, se vuelven muy frecuentes, afectan la calidad del descanso o se acompañan de otros síntomas, puede ser necesaria una evaluación médica.

En esos casos, el médico puede indicar estudios para descartar posibles trastornos metabólicos o enfermedades neurológicas que también pueden provocar movimientos involuntarios. Por el contrario, cuando los episodios son aislados y ocurren únicamente al inicio del sueño, generalmente no requieren tratamiento ni representan un riesgo para la salud.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dormir Sueño Hacks
Notas relacionadas
Apnea del sueño: cómo detectarla al dormir solo y qué peligro representa
Siesta perfecta: cómo potenciar el descanso para recuperar energía y qué errores comunes se deben evitar
La experiencia inmersiva más impactante para los fans de los dinosaurios suma nuevas funciones

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar