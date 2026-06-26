Sacudidas al dormir: qué son las mioclonías del sueño, cómo prevenirlas y cuándo pueden ser una señal de alerta

Cómo reconocer los espasmos al dormir y sus posibles causas

Los espasmos al dormir son movimientos breves, involuntarios y repentinos que pueden variar en intensidad y afectar una o varias zonas del cuerpo. En algunos casos se presentan de forma aislada, mientras que en otros pueden repetirse durante la misma noche y provocar despertares bruscos.

En términos generales, no se asocian a enfermedades crónicas ni generan consecuencias clínicas.

Aunque no existe una causa única establecida, sí se han identificado distintos factores que aumentan la probabilidad de que aparezcan estas sacudidas.

Entre los principales se encuentran el estrés, la ansiedad y el nerviosismo, que mantienen al sistema nervioso en estado de activación. También influyen la privación de sueño, el cansancio físico o mental intenso y el consumo de cafeína u otros estimulantes en horas cercanas al descanso.

Qué hacer para reducir las sacudidas al dormir

No existe un método que las elimine por completo, aunque ciertos hábitos pueden disminuir su frecuencia. Mantener horarios regulares de sueño, evitar pantallas antes de acostarse, reducir el consumo de estimulantes y mejorar la higiene del sueño son algunas de las principales recomendaciones.

También se sugiere incorporar técnicas de relajación para reducir el estrés y favorecer una transición más estable hacia el descanso.

Cuándo las sacudidas al dormir pueden ser una señal de alerta

La principal diferencia entre un fenómeno benigno y uno que requiere atención médica está en el momento en que aparecen los movimientos involuntarios.

Cuando las sacudidas al dormir se producen únicamente durante la conciliación del sueño, suelen considerarse normales. En cambio, si aparecen mientras la persona está despierta, se vuelven muy frecuentes, afectan la calidad del descanso o se acompañan de otros síntomas, puede ser necesaria una evaluación médica.

En esos casos, el médico puede indicar estudios para descartar posibles trastornos metabólicos o enfermedades neurológicas que también pueden provocar movimientos involuntarios. Por el contrario, cuando los episodios son aislados y ocurren únicamente al inicio del sueño, generalmente no requieren tratamiento ni representan un riesgo para la salud.