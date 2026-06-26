Netflix: la serie con Úrsula Corberó de apenas 8 capítulos que es perfecta para ver en un día

Las pesquisas conducen hacia Rosa, pareja de Pedro, y Albert, expareja de ella y también compañero dentro del mismo cuerpo policial.

Mientras los investigadores avanzan sobre las pruebas, salen a la luz relaciones tóxicas, engaños, conflictos personales, violencia y escándalos sexuales que modifican permanentemente el rumbo del caso.

Cada nuevo episodio aporta una pieza distinta del rompecabezas y construye una narración donde la verdad tarda en aparecer.

Una historia basada en un crimen que conmocionó a España

La serie El cuerpo en llamas toma como punto de partida un hecho que ocurrió en mayo de 2017. En aquel momento, el cuerpo calcinado de un hombre fue encontrado dentro de un automóvil en el pantano de Foix, ubicado en la provincia de Barcelona.

La víctima era Pedro Rodríguez, un integrante de la Guardia Urbana de Barcelona. Lo que inicialmente parecía un homicidio se transformó en un caso de enorme repercusión mediática cuando comenzaron a conocerse los vínculos entre los principales involucrados.

La investigación permitió descubrir una compleja red de relaciones sentimentales entre varios agentes policiales, marcada por conflictos personales, infidelidades, violencia y escándalos sexuales. Ese entramado terminó siendo una pieza fundamental para reconstruir el crimen y esclarecer lo ocurrido.

La producción adapta de manera ficcionada los hechos que posteriormente fueron acreditados durante el proceso judicial conocido como el "Crimen de la Guardia Urbana", uno de los casos policiales más mediáticos de los últimos años en España.

Úrsula Corberó brilla en Netflix con "El cuerpo en llamas"

Uno de los principales atractivos de la serie es la actuación de Úrsula Corberó, quien interpreta a Rosa Peral. La actriz ofrece una composición intensa y cargada de matices, alejándose de otros personajes que marcaron su carrera.

A lo largo de los ocho episodios, el personaje atraviesa diferentes momentos que mantienen la tensión constante. La historia presenta distintas perspectivas sobre los hechos y permite que el espectador vaya reconstruyendo poco a poco todo lo ocurrido.

Su interpretación recibió numerosos comentarios positivos por la complejidad emocional que exige el papel y por la manera en que logra sostener el suspenso durante toda la serie.

El elenco principal de "El cuerpo en llamas" con Úrsula Corberó

Úrsula Corberó

Quim Gutiérrez

José Manuel Poga

Isak Férriz

Eva Llorach

Pep Tosar

Mamen Duch

Guiomar Caiado

Raúl Prieto

"El cuerpo en llamas", una serie corta ideal para ver en pocos días

Uno de los puntos fuertes de esta producción es su duración. La historia se desarrolla en solo ocho capítulos, lo que permite disfrutarla durante un fin de semana sin perder intensidad.

Cada episodio mantiene un ritmo constante y finaliza dejando nuevos interrogantes que invitan a continuar inmediatamente con el siguiente.

Ese formato convirtió a la serie en una de las opciones preferidas para quienes buscan relatos breves, intensos y sin capítulos de relleno.

Netflix apostó por una estructura narrativa dinámica que alterna presente y pasado para mostrar cómo evolucionó la investigación y cuáles fueron los acontecimientos que llevaron al desenlace.

Mirá el tráiler de "El cuerpo en llamas" en Netflix