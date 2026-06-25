El desafío matemático que pocos logran resolver correctamente

Aunque pueda parecer simple, este tipo de ejercicios suele dar lugar a errores cuando no se respeta la jerarquía adecuada de los cálculos. La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el criterio en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.