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El desafío matemático que pocos logran resolver correctamente

El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

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El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS

El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 64 ÷ 8 + 200 + (42 + 2²) =

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Aunque pueda parecer simple, este tipo de ejercicios suele dar lugar a errores cuando no se respeta la jerarquía adecuada de los cálculos. La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el criterio en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.

El criterio es el siguiente: primero se resuelven los paréntesis, luego los exponentes, a continuación las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente las sumas y restas también de izquierda a derecha.

Resolución paso a paso del desafío matemático 64 ÷ 8 + 200 + (42 + 2²) =

1. Exponentes:

2² = 4

La expresión queda:

64 ÷ 8 + 200 + (42 + 4)

2. Paréntesis:

42 + 4 = 46

La expresión queda:

64 ÷ 8 + 200 + 46

3. División (de izquierda a derecha):

64 ÷ 8 = 8

La expresión queda:

8 + 200 + 46

4. Sumas (de izquierda a derecha):

8 + 200 = 208

208 + 46 =

Resultado final: 254

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

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