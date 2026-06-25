El desafío matemático que pocos logran resolver correctamente

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 64 ÷ 8 + 200 + (42 + 2²) =
El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 64 ÷ 8 + 200 + (42 + 2²) =
Aunque pueda parecer simple, este tipo de ejercicios suele dar lugar a errores cuando no se respeta la jerarquía adecuada de los cálculos. La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el criterio en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.
El criterio es el siguiente: primero se resuelven los paréntesis, luego los exponentes, a continuación las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente las sumas y restas también de izquierda a derecha.
1. Exponentes:
2² = 4
La expresión queda:
64 ÷ 8 + 200 + (42 + 4)
2. Paréntesis:
42 + 4 = 46
La expresión queda:
64 ÷ 8 + 200 + 46
3. División (de izquierda a derecha):
64 ÷ 8 = 8
La expresión queda:
8 + 200 + 46
4. Sumas (de izquierda a derecha):
8 + 200 = 208
208 + 46 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.