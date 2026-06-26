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El gobierno venezuela agradeció la ayuda humanitaria de Argentina tras los terremotos: el mensaje de Delcy Rodríguez

A través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria expresó el reconocimiento al respaldo argentino luego del envío de rescatistas, personal militar especializado e insumos.

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La presidenta interina de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Reuters)

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente este viernes la asistencia humanitaria enviada por la Argentina tras los devastadores terremotos que sacudieron al país dejaron al menos 920 muertos y 3.360 heridos. Además, colapsaron gran parte de los edificios lo que también sumó graves daños materiales.

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El jugador argentino Trejo, remueve los escombros con sus propias manos en el desesperado intento de hallar a su familia en La Guaira. (foto: Cuenta de Instagram de Trejo).

A través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria expresó el reconocimiento del Gobierno venezolano al respaldo argentino luego del envío de rescatistas, personal militar especializado e insumos para colaborar con las tareas de emergencia.

En su publicación, la vicepresidenta venezolana destacó el gesto de solidaridad del Gobierno argentino en medio de la tragedia. "En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela", escribió Delcy Rodríguez.

El mensaje llegó pocas horas después de que partiera desde la Argentina un avión con efectivos especializados en emergencias, brigadistas y equipamiento destinado a reforzar las tareas de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más afectadas por los sismos.

La misión humanitaria fue organizada por el Gobierno nacional para colaborar con las autoridades venezolanas en uno de los peores desastres naturales registrados en el país en las últimas décadas.

Los terremotos que golpearon a Venezuela

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron un escenario de devastación en distintas regiones venezolanas. Las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda entre los escombros mientras continúan las tareas para asistir a los damnificados, restablecer los servicios básicos y atender a miles de personas que perdieron sus viviendas.

Con el paso de las horas, la ayuda internacional comenzó a llegar desde distintos países para reforzar las operaciones de rescate y la asistencia humanitaria.

Un hombre con una mochila con la bandera venezolana camina entre los escombros de edificios derrumbados tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS

Un hombre con una mochila con la bandera venezolana camina entre los escombros de edificios derrumbados tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS

Estados Unidos desplegó buques, aviones y helicópteros

Entre los países que enviaron ayuda se encuentra Estados Unidos, que desplegó una importante operación militar y logística para apoyar las tareas de rescate. El Pentágono informó que tres aviones C-17 Globemaster transportaron equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, además de maquinaria pesada y equipamiento para las operaciones de emergencia.

También fueron enviados aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines para trasladar especialistas encargados de evaluar el estado de los aeródromos cercanos a la zona del desastre, varios de ellos afectados por los terremotos.

Personal militar supervisa la carga de suministros embalados dentro de la bahía de un avión de transporte militar. (Comando Sur de Estados Unidos)

Personal militar supervisa la carga de suministros embalados dentro de la bahía de un avión de transporte militar. (Comando Sur de Estados Unidos)

En paralelo, los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings llegaron a aguas próximas a Venezuela para participar en las tareas de asistencia, mientras que desde la base estadounidense de Soto Cano, en Honduras, despegaron tres helicópteros CH-47 Chinook con personal y suministros destinados a las comunidades más afectadas.

Imágenes satelitales y suspensión temporal de sanciones

Como parte del operativo internacional, el componente espacial del Comando Sur de Estados Unidos aportó imágenes satelitales de alta resolución para facilitar la planificación de los rescates y determinar las áreas donde concentrar los mayores esfuerzos.

Además, el Departamento del Tesoro anunció una suspensión temporal de las sanciones económicas que podían obstaculizar las operaciones humanitarias. La autorización, con una vigencia de cuatro meses, permite realizar todas las transacciones vinculadas con las tareas de rescate y asistencia en Venezuela hasta el 23 de octubre, con el objetivo de agilizar el ingreso de recursos, equipos y ayuda internacional.

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