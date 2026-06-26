El gobierno venezuela agradeció la ayuda humanitaria de Argentina tras los terremotos: el mensaje de Delcy Rodríguez

En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela. https://t.co/6ZdWVy6mAZ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

La misión humanitaria fue organizada por el Gobierno nacional para colaborar con las autoridades venezolanas en uno de los peores desastres naturales registrados en el país en las últimas décadas.

Los terremotos que golpearon a Venezuela

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron un escenario de devastación en distintas regiones venezolanas. Las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda entre los escombros mientras continúan las tareas para asistir a los damnificados, restablecer los servicios básicos y atender a miles de personas que perdieron sus viviendas.

Con el paso de las horas, la ayuda internacional comenzó a llegar desde distintos países para reforzar las operaciones de rescate y la asistencia humanitaria.

Un hombre con una mochila con la bandera venezolana camina entre los escombros de edificios derrumbados tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS

Estados Unidos desplegó buques, aviones y helicópteros

Entre los países que enviaron ayuda se encuentra Estados Unidos, que desplegó una importante operación militar y logística para apoyar las tareas de rescate. El Pentágono informó que tres aviones C-17 Globemaster transportaron equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, además de maquinaria pesada y equipamiento para las operaciones de emergencia.

También fueron enviados aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines para trasladar especialistas encargados de evaluar el estado de los aeródromos cercanos a la zona del desastre, varios de ellos afectados por los terremotos.

Personal militar supervisa la carga de suministros embalados dentro de la bahía de un avión de transporte militar. (Comando Sur de Estados Unidos)

En paralelo, los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings llegaron a aguas próximas a Venezuela para participar en las tareas de asistencia, mientras que desde la base estadounidense de Soto Cano, en Honduras, despegaron tres helicópteros CH-47 Chinook con personal y suministros destinados a las comunidades más afectadas.

Imágenes satelitales y suspensión temporal de sanciones

Como parte del operativo internacional, el componente espacial del Comando Sur de Estados Unidos aportó imágenes satelitales de alta resolución para facilitar la planificación de los rescates y determinar las áreas donde concentrar los mayores esfuerzos.

Además, el Departamento del Tesoro anunció una suspensión temporal de las sanciones económicas que podían obstaculizar las operaciones humanitarias. La autorización, con una vigencia de cuatro meses, permite realizar todas las transacciones vinculadas con las tareas de rescate y asistencia en Venezuela hasta el 23 de octubre, con el objetivo de agilizar el ingreso de recursos, equipos y ayuda internacional.