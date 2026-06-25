La terrible confesión de Pampita que sorprendió a todos: "Mis matrimonios no funcionaron por..."

"¿Nunca tomaste alcohol?", quisieron saber.
La respuesta dejó a todos boquiabiertos: "No, nunca probé", afirmó sin dudar.
Ante la incredulidad general, Pampita volvió a ratificarlo segundos después. "Nunca probé ningún tipo de alcohol".
Según explicó, la única experiencia cercana tuvo lugar durante campañas publicitarias vinculadas al mundo cervecero. "Probamos cerveza sin alcohol porque representé una marca de cerveza mucho tiempo y me ponían la que no tiene alcohol, obviamente", detalló.
Pero el momento más comentado llegó cuando la charla derivó hacia sus historias de amor y sus matrimonios.
Entre bromas y risas, uno de los presentes recordó los brindis de sus casamientos. Fue entonces cuando Pampita lanzó una frase que desató carcajadas y no tardó en multiplicarse en las redes.
"Siempre brindé sin alcohol... capaz fue por eso que siempre me fue mal", dijo con humor.
La ocurrencia fue interpretada como una referencia a sus dos relaciones más importantes. Por un lado, su extensa historia junto a Benjamín Vicuña, padre de cuatro de sus hijos, con quien llegó a celebrar una gran fiesta por sus diez años de amor antes de la posterior separación.
Y por otro, su matrimonio con Roberto García Moritán, con quien tuvo a Anita y del que también terminó distanciándose.
Lejos de cualquier dramatismo, la modelo se tomó el tema con humor y volvió a demostrar la espontaneidad que suele mostrar cuando se relaja frente a cámara.
Lo que comenzó como una simple pregunta sobre una bebida terminó derivando en una de las confesiones más inesperadas de Pampita: a sus 48 años, asegura que jamás probó una gota de alcohol y, de paso, hizo un chiste sobre sus matrimonios fallidos que no pasó desapercibido para nadie.