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La terrible confesión de Pampita que sorprendió a todos: "Mis matrimonios no funcionaron por..."

La inesperada confesión de Pampita sobre sus relaciones con Vicuña y García Moritán que sorprendió a todos. ¿Será? Mirala.

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La terrible confesión de Pampita que sorprendió a todos: Mis matrimonios no funcionaron por...

Pampita volvió a convertirse en tendencia por una declaración tan inesperada como divertida. Mientras participa de las transmisiones especiales desde Estados Unidos por el Mundial, la modelo y conductora protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Todo comenzó cuando algunos de sus compañeros advirtieron que estaba tomando una bebida que parecía un mojito. Sin embargo, lejos de confirmar las sospechas, ella aclaró que se trataba simplemente de una limonada.

"No, no tomo alcohol lamentablemente, solo limonada. Lo mío es muy aburrido", respondió entre risas.

La revelación no terminó ahí. Sorprendidos por su respuesta, los integrantes del programa fueron por más y le hicieron una pregunta que nadie esperaba.

"¿Nunca tomaste alcohol?", quisieron saber.

La respuesta dejó a todos boquiabiertos: "No, nunca probé", afirmó sin dudar.

Ante la incredulidad general, Pampita volvió a ratificarlo segundos después. "Nunca probé ningún tipo de alcohol".

Según explicó, la única experiencia cercana tuvo lugar durante campañas publicitarias vinculadas al mundo cervecero. "Probamos cerveza sin alcohol porque representé una marca de cerveza mucho tiempo y me ponían la que no tiene alcohol, obviamente", detalló.

Pero el momento más comentado llegó cuando la charla derivó hacia sus historias de amor y sus matrimonios.

Entre bromas y risas, uno de los presentes recordó los brindis de sus casamientos. Fue entonces cuando Pampita lanzó una frase que desató carcajadas y no tardó en multiplicarse en las redes.

"Siempre brindé sin alcohol... capaz fue por eso que siempre me fue mal", dijo con humor.

La ocurrencia fue interpretada como una referencia a sus dos relaciones más importantes. Por un lado, su extensa historia junto a Benjamín Vicuña, padre de cuatro de sus hijos, con quien llegó a celebrar una gran fiesta por sus diez años de amor antes de la posterior separación.

Y por otro, su matrimonio con Roberto García Moritán, con quien tuvo a Anita y del que también terminó distanciándose.

Lejos de cualquier dramatismo, la modelo se tomó el tema con humor y volvió a demostrar la espontaneidad que suele mostrar cuando se relaja frente a cámara.

Lo que comenzó como una simple pregunta sobre una bebida terminó derivando en una de las confesiones más inesperadas de Pampita: a sus 48 años, asegura que jamás probó una gota de alcohol y, de paso, hizo un chiste sobre sus matrimonios fallidos que no pasó desapercibido para nadie.

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