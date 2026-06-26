La experiencia inmersiva más impactante para los fans de los dinosaurios suma nuevas funciones

Esta esperada atracción es producida por NEON, líder global en experiencias inmersivas y épicas, y presentada en colaboración con Universal Destinations & Experiences y POPART MUSIC. Jurassic World: The Experience es una exhibición familiar de proporciones masivas basada en una de las franquicias de mayor éxito en la historia del cine.

"Estamos realmente muy emocionados con la respuesta del público. Estamos teniendo funciones agotadas todos los días y por eso sumamos nuevas, para que nadie se pierda de esta gran experiencia, única en Buenos Aires y nunca antes vista en el país. Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta. Un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes. Es un orgullo traer al país esta producción, de la mano de Universal Destinations & Experiences", señaló Matías Loizaga, de POPARTMUSIC.

Esta experiencia conecta a públicos de todas las edades con escenarios inmersivos inspirados en la franquicia Jurassic World de Universal Pictures y Amblin Entertainment. Es producida en colaboración con Universal Live Entertainment, NEÓN y Animax Designs, creadores de los impresionantes dinosaurios animatrónicos. ¡La era de los dinosaurios comenzó en Buenos Aires y no te lo podés perder!