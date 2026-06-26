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ÉXITO TOTAL

La experiencia inmersiva más impactante para los fans de los dinosaurios suma nuevas funciones

Luego del gran éxito de las primeras fechas de "Jurassic World: The Experience", se suman nuevas funciones para que más personas puedan vivir esta experiencia.

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¡Éxito total! La experiencia inmersiva más impactante para los fans de los dinosaurios suma nuevas funciones. (Foto: Gentileza Prensa)

¡Éxito total! La experiencia inmersiva más impactante para los fans de los dinosaurios suma nuevas funciones. (Foto: Gentileza Prensa)

Tras agotar entradas en ciudades como Londres, Ciudad de México y Bogotá, Jurassic World: The Experience llegó por primera vez a Buenos Aires, Argentina, con una puesta en escena que transporta a grandes y chicos directamente al corazón de Isla Nublar. Basada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, esta experiencia combina entretenimiento de primer nivel con ciencia y educación a través de un recorrido que impulsa la emoción, curiosidad y la nostalgia de sus visitantes.

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Luego del gran éxito de las primeras fechas de Jurassic World: The Experience, se suman nuevas funciones para que más personas puedan vivir esta experiencia. Las entradas están a la venta en www.enigmatickets.com.

Cómo es "Jurassic World: The Experience"

Al cruzar las puertas de Jurassic World, los visitantes se encontrarán con escenarios temáticos, selvas prehistóricas y la sensación de estar dentro de la película, todo esto acompañado por dinosaurios de tamaño real, creados con tecnología animatrónica de última generación por los expertos de Animax Designs.

A través de esta aventura se podrá disfrutar, por ejemplo, de un imponente Braquiosaurio que deja sin aliento, a los intrépidos y veloces Velociraptors, incluida Blue, la favorita de los fans y también al rey indiscutido del mundo jurásico: el Tiranosaurus Rex.

Esta esperada atracción es producida por NEON, líder global en experiencias inmersivas y épicas, y presentada en colaboración con Universal Destinations & Experiences y POPART MUSIC. Jurassic World: The Experience es una exhibición familiar de proporciones masivas basada en una de las franquicias de mayor éxito en la historia del cine.

"Estamos realmente muy emocionados con la respuesta del público. Estamos teniendo funciones agotadas todos los días y por eso sumamos nuevas, para que nadie se pierda de esta gran experiencia, única en Buenos Aires y nunca antes vista en el país. Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta. Un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes. Es un orgullo traer al país esta producción, de la mano de Universal Destinations & Experiences", señaló Matías Loizaga, de POPARTMUSIC.

Esta experiencia conecta a públicos de todas las edades con escenarios inmersivos inspirados en la franquicia Jurassic World de Universal Pictures y Amblin Entertainment. Es producida en colaboración con Universal Live Entertainment, NEÓN y Animax Designs, creadores de los impresionantes dinosaurios animatrónicos. ¡La era de los dinosaurios comenzó en Buenos Aires y no te lo podés perder!

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