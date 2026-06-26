La oscura trama detrás de la detención de la pareja de Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega: "¿Qué fue ese...?"

Ese intercambio, según la acusación, sería incompatible con la declaración que Palmero brindó semanas después, cuando afirmó que no había escuchado ningún ruido extraño dentro de la casa. Para la fiscalía, la existencia de ese mensaje abre una serie de interrogantes sobre qué sabía realmente la mujer y qué ocurrió en los momentos posteriores al ataque contra la adolescente.

La investigación intenta reconstruir minuto a minuto lo sucedido en una vivienda que se convirtió en el escenario de un crimen que generó una fuerte conmoción social.

Las pruebas que cambiaron el rumbo del expediente

Uno de los puntos más importantes dentro de la causa fueron los estudios realizados sobre la acústica del lugar. Los especialistas analizaron si los sonidos provenientes de la habitación donde habría ocurrido el asesinato podían ser percibidos desde otros sectores de la propiedad.

Los resultados de esos peritajes fueron relevantes para los investigadores porque determinaron que era posible escuchar lo que sucedía en el dormitorio desde distintos espacios de la vivienda.

Ese dato tomó especial importancia porque contradice la versión de que no había sido advertido ningún episodio extraño durante esa noche. La fiscalía considera que, por la distribución del inmueble y las condiciones del lugar, algunas personas podrían haber percibido movimientos o sonidos relacionados con el ataque.

La incorporación de estos informes técnicos fue uno de los factores que llevaron a modificar la situación procesal de Palmero. La mujer dejó de ser considerada únicamente una persona que podía aportar información y pasó a ser investigada por su posible participación posterior al hecho.

La hipótesis principal que analiza la Justicia es que habría existido una maniobra destinada a ocultar evidencias o dificultar el avance de la investigación.

Por ahora, los investigadores intentan determinar cuál fue exactamente el rol que pudo haber cumplido Palmero después del asesinato y si tuvo algún tipo de intervención para beneficiar al acusado.

Sospechas sobre mensajes y movimientos posteriores al crimen

Además del mensaje relacionado con el grito, otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fueron los intercambios entre Palmero y Barrelier durante esa noche.

De acuerdo con la línea investigativa, la mujer habría recibido pedidos para eliminar conversaciones o información que podía ser relevante para la causa. La sospecha es que algunos mensajes podrían haber sido borrados con la intención de evitar que quedaran registrados datos sobre lo ocurrido.

La querella, que representa a la familia de Agostina Vega, también planteó dudas sobre la declaración inicial de Palmero y sostuvo que habría omitido detalles importantes.

Desde la representación legal de la familia indicaron que existen elementos que podrían vincular a la mujer con acciones posteriores al homicidio, aunque remarcaron que esas circunstancias todavía deben ser comprobadas judicialmente.

Una de las hipótesis que se investiga es si Palmero pudo haber colaborado en tareas posteriores dentro de la vivienda, incluyendo una posible limpieza del lugar. Esa posibilidad forma parte de las líneas de investigación abiertas y deberá ser confirmada o descartada mediante nuevas pericias.

Una vivienda compartida y muchas preguntas sin respuesta

El lugar donde ocurrió el crimen también se convirtió en una pieza fundamental para los investigadores. La vivienda, que originalmente habría pertenecido a una familiar de Palmero, era compartida por varias personas, lo que llevó a los investigadores a reconstruir con precisión quién estaba allí durante las horas críticas.

La Justicia busca establecer quiénes tenían acceso al inmueble, quiénes escucharon o pudieron haber visto movimientos extraños y qué hizo cada persona antes y después del asesinato.

La reconstrucción de esos momentos resulta clave porque la fiscalía sostiene que no solo debe determinarse quién fue responsable directo del crimen, sino también si existieron personas que ayudaron a ocultar información.

En este tipo de investigaciones, cada detalle puede cambiar el rumbo de la causa. Una llamada telefónica, un mensaje eliminado, un testimonio modificado o una diferencia entre declaraciones pueden transformarse en elementos centrales para los investigadores.

En el caso de Agostina Vega, esas pequeñas piezas comenzaron a formar una nueva imagen de lo ocurrido aquella noche.

La situación de Claudio Barrelier y el avance de la causa

Claudio Barrelier continúa señalado como el principal acusado dentro del expediente. Desde el inicio de la investigación, la fiscalía concentró gran parte de sus esfuerzos en reconstruir sus movimientos y determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda.

Ahora, la detención de su pareja agrega una nueva dimensión al caso. La Justicia intenta establecer si Palmero tuvo algún grado de participación en el encubrimiento o si su intervención se limitó a acciones posteriores al hecho.

La acusación contra ella no implica una condena, sino una nueva etapa dentro del proceso judicial, en la que deberá explicarse por qué sus declaraciones iniciales no coincidirían con las pruebas reunidas.

Los próximos pasos estarán centrados en nuevas pericias, análisis de dispositivos electrónicos y testimonios de personas que estuvieron relacionadas con la vivienda.

Un crimen que mantiene en alerta a Córdoba

El femicidio de Agostina Vega generó una profunda conmoción en Córdoba y mantuvo a la comunidad pendiente del avance de la investigación.

La adolescente tenía apenas 14 años y su muerte abrió una causa compleja, marcada por múltiples interrogantes y por la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido dentro de una casa donde varias personas podrían haber tenido información relevante.

Mientras la Justicia continúa trabajando para reconstruir la secuencia completa de los hechos, la aparición de nuevas pruebas modificó el escenario inicial.

El mensaje de una sola frase, los estudios acústicos y las contradicciones detectadas en los testimonios se transformaron en elementos centrales de un expediente que todavía tiene muchas preguntas abiertas.

La investigación continuará avanzando con el objetivo de determinar qué ocurrió realmente aquella noche y quiénes fueron responsables, directa o indirectamente, del crimen de Agostina Vega.