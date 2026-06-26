¿Juega Messi?: Scaloni reveló el plan para el capitán ante Jordania

"Si los demás diez corren, vamos a ver, puede ser. El equilibrio no se puede romper. Han jugado juntos con Bolivia. Hemos sacado conclusiones, no digo un no rotundo, sí que buscamos el equilibrio", sostuvo.

Respecto del arquero Emiliano Martínez, el entrenador llevó tranquilidad sobre su estado físico. "Me parece bárbaro que Dibu Martínez quiera jugar. El tema del dedo está bien", afirmó.

Scaloni llevó tranquilidad sobre el estado físico de Emiliano Martínez. (Foto: archivo)

También se refirió a Cristian Romero y señaló que su evolución es favorable. "Cuti Romero está bien. No se entrenó con el grupo pero aparte lo hace en forma intensa. Es menos grave de lo que pensamos. Veremos la evolución. Nos da tranquilidad".

La búsqueda de variantes

El técnico explicó que el cuerpo técnico continúa analizando distintas alternativas tácticas de cara a la competencia y remarcó la importancia de brindar oportunidades a los futbolistas que tuvieron menos participación.

"Los chicos que mañana van a jugar merecen jugar, forman parte de la convocatoria, de procesos nuestros, gran mérito de todo lo que se ha hecho es por eso, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Apenas pueda darles minutos se los doy. No solo porque no juegan, sino porque lo merecen. Son grandes jugadores. Mi anhelo como jugador es que el equipo juegue de la misma manera, eso vamos a intentar, con diferentes nombres".

El análisis del rival

Sobre el posible cruce en la siguiente instancia, el entrenador descartó que la formación esté condicionada por ese escenario.

"La decisión de quién juegue mañana no depende de quién nos toque. Y decir que preferimos un rival sería una falta de respeto, hay adversarios muy difíciles, no estamos en condiciones de preferir", enfatizó.

También dejó abierta la posibilidad de modificar el esquema táctico durante el partido.

"No hay que relajarse, esta camiseta implica dar el máximo", aseguró Scaloni.

"Jordania normalmente juega con cinco defensores. Si vemos que estamos en dificultad, a veces un sistema implica cambiar. Hemos trabajado, el equipo sabe lo que hay que hacer", dijo.

Finalmente, destacó las virtudes del seleccionado jordano y advirtió sobre la necesidad de mantener la concentración.

"Jordania es una buena selección. Perdió por jugadas, sin merecer perder los dos partidos. Es un buen rival, para nada nos confiamos. Tenemos nuestras armas. No hay que relajarse, esta camiseta implica dar el máximo", concluyó.