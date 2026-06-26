¿Juega Messi?: Scaloni reveló el plan para el capitán ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será titular en el partido que la Selección Argentina disputará este sábado ante Jordania y adelantó que ingresará durante el segundo tiempo.
El entrenador de la Selección Argentina adelantó que el capitán comenzará el partido en el banco de suplentes y explicó que la decisión busca darle rodaje a otros futbolistas. También habló sobre el estado físico de varios jugadores y las variantes tácticas que analiza para el encuentro.
El entrenador de la Selección Argentina adelantó que el capitán comenzará el partido en el banco de suplentes. (Foto: archivo)
Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será titular en el partido que la Selección Argentina disputará este sábado ante Jordania y adelantó que ingresará durante el segundo tiempo.
La definición llegó durante la conferencia de prensa previa al encuentro, cuando el entrenador respondió una consulta de Enrique Macaya Márquez. "La contesto porque es usted", dijo antes de revelar la situación del capitán. Luego aclaró que no dará a conocer el resto de la formación inicial.
"Va a jugar seguramente el segundo tiempo. Hablé con él, la mejor decisión, para que puedan jugar sus compañeros y que pueda jugar un rato no les vienen mal a él y al resto del equipo. Ya veremos cuántos minutos", explicó.
Scaloni también fue consultado sobre la posibilidad de utilizar juntos a Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el ataque.
"Si los demás diez corren, vamos a ver, puede ser. El equilibrio no se puede romper. Han jugado juntos con Bolivia. Hemos sacado conclusiones, no digo un no rotundo, sí que buscamos el equilibrio", sostuvo.
Respecto del arquero Emiliano Martínez, el entrenador llevó tranquilidad sobre su estado físico. "Me parece bárbaro que Dibu Martínez quiera jugar. El tema del dedo está bien", afirmó.
También se refirió a Cristian Romero y señaló que su evolución es favorable. "Cuti Romero está bien. No se entrenó con el grupo pero aparte lo hace en forma intensa. Es menos grave de lo que pensamos. Veremos la evolución. Nos da tranquilidad".
El técnico explicó que el cuerpo técnico continúa analizando distintas alternativas tácticas de cara a la competencia y remarcó la importancia de brindar oportunidades a los futbolistas que tuvieron menos participación.
"Los chicos que mañana van a jugar merecen jugar, forman parte de la convocatoria, de procesos nuestros, gran mérito de todo lo que se ha hecho es por eso, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Apenas pueda darles minutos se los doy. No solo porque no juegan, sino porque lo merecen. Son grandes jugadores. Mi anhelo como jugador es que el equipo juegue de la misma manera, eso vamos a intentar, con diferentes nombres".
Sobre el posible cruce en la siguiente instancia, el entrenador descartó que la formación esté condicionada por ese escenario.
"La decisión de quién juegue mañana no depende de quién nos toque. Y decir que preferimos un rival sería una falta de respeto, hay adversarios muy difíciles, no estamos en condiciones de preferir", enfatizó.
También dejó abierta la posibilidad de modificar el esquema táctico durante el partido.
"Jordania normalmente juega con cinco defensores. Si vemos que estamos en dificultad, a veces un sistema implica cambiar. Hemos trabajado, el equipo sabe lo que hay que hacer", dijo.
Finalmente, destacó las virtudes del seleccionado jordano y advirtió sobre la necesidad de mantener la concentración.
"Jordania es una buena selección. Perdió por jugadas, sin merecer perder los dos partidos. Es un buen rival, para nada nos confiamos. Tenemos nuestras armas. No hay que relajarse, esta camiseta implica dar el máximo", concluyó.