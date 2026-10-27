El doloroso gesto de Mauro Icardi con su hija Isabella en su cumpleaños tras el emotivo mensaje de Wanda

“Y ellos que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida. Para ser tu lugar seguro, tus cómplices y tus guardianes. Para acompañarte, y cuidarte, en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida. Para siempre el mejor ejemplo para vos”, expresó.

La dedicatoria continuó con otras palabras que reflejaron el lugar especial que ocupa Isabella entre sus hermanos. “Isi, sos nuestro todo. Llegaste para complementarnos y llenarnos de un amor todavía más grande. Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daríamos la vida por vos”, agregó.

Mientras las publicaciones de Wanda estuvieron marcadas por la emoción, la falta de un saludo público de Mauro Icardi no pasó inadvertida. En medio del conflicto familiar que mantiene enfrentados a la expareja desde hace tiempo, ahora la expectativa está puesta en saber si el delantero le dedicará unas palabras a su hija en este día tan especial.

Hace apenas unos días, el futbolista había hablado del tiempo que siente que está perdiendo con sus hijas debido a las trabas legales que, según su postura, dificultan el vínculo y la posibilidad de compartir más momentos con ellas, incluso durante las vacaciones en el exterior.

Así, el décimo cumpleaños de Isabella quedó atravesado por los emotivos mensajes de su mamá y una ausencia que volvió a poner el foco sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Cuál fue el reciente y doloroso mensaje de Mauro Icardi sobre sus hijas Isabella y Francesca

Hace apenas unos días atrás, Mauro Icardi volvió a expresar públicamente el dolor que siente por la ausencia de sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara. Días después de su viaje a México junto a Eugenia “la China” Suárez, el futbolista compartió una publicación cargada de angustia que no pasó inadvertida y dejó en evidencia cuánto extraña a las nenas.

Desde la ventanilla de un avión, en una imagen que podría corresponder al vuelo de regreso a Buenos Aires, el rosarino compartió una reflexión dirigida a sus pequeñas. Si bien no las mencionó por sus nombres, sus palabras hicieron referencia a los lugares vacíos que dejaron durante una escapada en la que no pudo contar con su compañía.

“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”, escribió Mauro Icardi, al recordar los días que pasó entre Miami y México sin sus hijas, luego de no conseguir la autorización legal para disfrutar de unas vacaciones junto a ellas.

Pero el futbolista fue más allá y lanzó una frase que apuntó directamente contra su expareja y madre de las niñas. Acompañado por dos corazones blancos, expresó: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”.

El mensaje dejó una clara indirecta para Wanda Nara y volvió a poner en primer plano el conflicto familiar que atraviesan. Con sus palabras, Icardi manifestó su deseo de compartir más tiempo con Francesca e Isabella y dejó entrever que continuará con su reclamo legal.

La publicación llegó después de una escapada en la que el delantero estuvo acompañado por la China Suárez, sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y la madre de la actriz, Marcela Riveiro. Pero, como era de esperarse, la mayor de las Nara no tardó en responder con un sutil posteo sonriente y feliz junto a las pequeñas camino a la escuela para participar del "International Day".