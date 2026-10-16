Sergio Lapegüe despidió a Fernando Confessore y reveló el gesto que nunca olvidará: "Fuiste el último que..."

"Era una persona muy divertida, todo lo que tengo recuerdos de él era de jugar, actuar, disfrazarnos. Lo conozco desde que entró al canal en 1995, era un apasionado por su trabajo y su familia", recordó.

Y precisó sobre la salud del destacado meteorólogo: "Se estaba por hacer una operación de próstata la semana que viene y se había hecho los estudios prequirúrgicos y estaba bien. Tenía un problema que fumaba mucho, siempre se lo decía".

El especial recuerdo de Sergio Lapegüe sobre Fernando Confessore

Sergio Lapegüe contó al aire el gesto que tuvo Fernando Confessore cuando se despidió del canal después de tantos años que trabajaron en el mismo lugar: "Fuiste el último que me acompañó hasta la puerta cuando me fui del canal", comentó.

Sobre la muerte del meteorólogo, el conductor indicó: "Lo que me contaron es que se había levantado a tomar agua y se desvaneció en la cocina".

Lapegüe destacó la complicidad que los unió en el aire para pasarla bien mientras trabajaban: "El reírse y jugar como si fuéramos niños a pesar de que éramos grandes es lo que nos alegra la vida, el recuerdo de Fer es así. Al margen de darte la información, nos daba alegría, era muy divertido", comentó.

"Nuestro abrazo para la familia, los compañeros del canal y nuestro sentido pésame. La muerte te golpea de una manera tan impiadosa, de un momento para otro que yo todavía estoy en shock", cerró el conductor con mucha tristeza.