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Nicole Neumann se metió en la polémica por Tini y reveló lel drástico manejo del dinero que ganan sus hijas

En plena polémica por Tini, Nicole Neumann reveló la drástica decisión que tomó en el manejo de la plata que ganan sus hijas. Enterate.

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Nicole Neumann se metió en la polémica por Tini y reveló lel drástico manejo del dinero que ganan sus hijas

El conflicto familiar que atraviesa el clan Stoessel volvió a poner bajo la lupa el manejo del dinero de los famosos que comenzaron sus carreras cuando todavía eran menores de edad. En ese contexto, Nicole Neumann se sumó a la polémica y contó cómo administra actualmente los ingresos que generan sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero, a partir de sus trabajos en el mundo del modelaje.

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La situación de Tini Stoessel generó repercusión luego de que, tras 15 años trabajando juntos, Alejandro Stoessel dejara de ser su representante. En medio de la necesidad de esclarecer su situación económica, la cantante habría solicitado una auditoría que, según trascendió, habría señalado a su padre como único beneficiario de sus ganancias, estimadas en una cifra cercana a los 70 millones de dólares.

El caso abrió el debate sobre qué sucede con el dinero que generan los artistas cuando comienzan a trabajar desde muy chicos y quién se encarga de administrarlo. Nicole Neumann conoce esa situación de primera mano: ella también empezó a trabajar siendo adolescente y decidió contar qué hace actualmente para evitar que sus hijas atraviesen una situación similar.

En diálogo con Puro Show (eltrece), la modelo explicó cómo maneja los ingresos de Indiana, de 18 años; Allegra, de 15; y Sienna, de 12, fruto de su relación con Fabián Cubero. Las dos mayores ya comenzaron a dar sus primeros pasos en el modelaje y recientemente participaron del Buenos Aires Fashion Week.

Nicole fue contundente al explicar que sus hijas conocen cuánto dinero generan con sus trabajos y que no existe un manejo oculto de esos ingresos.

“Saben perfectamente lo que cobran”, aseguró la modelo, quien explicó que conversa con ellas sobre las distintas posibilidades para administrar ese dinero. Entre las alternativas, mencionó que pueden decidir si prefieren comprar dólares o que ella les transfiera el dinero a sus propias cuentas.

La intención, según explicó, es que aprendan desde chicas a tener responsabilidad sobre sus ingresos, pero sin dejar de disfrutar de aquello que ganan con su trabajo.

“Para mí también ellas lo hacen como un juego”, reflexionó Nicole, al remarcar que le gusta que sus hijas puedan familiarizarse con el manejo del dinero y, al mismo tiempo, utilizarlo para darse algunos gustos.

La experiencia personal de la modelo tuvo un peso importante a la hora de decidir cómo manejar las ganancias de sus hijas. Nicole comenzó a trabajar en el mundo del modelaje cuando era menor de edad, por lo que durante esos primeros años no tenía el control directo sobre lo que generaba.

“Cuando era menor no podía, por una cuestión lógica y legal, manejar mi plata”, recordó. Según relató, fue recién alrededor de los 18 o 19 años cuando comenzó a tomar las riendas de sus contratos y sus ingresos.

“Con una persona que me ayudó en ese momento dije: ‘Bueno, listo, ahora empiezo a cobrar yo mis contratos, a recibir yo y a derivar las comisiones a quien haya traído ese contacto, si es que vino de afuera’”, explicó.

A partir de entonces, Nicole comenzó a administrar personalmente sus ganancias y recurrió al asesoramiento profesional para ordenar sus finanzas. “Ahí empecé a manejarlo yo y estuvo buenísimo. Me ordené un montón con contadores y a partir de ahí empecé a tener el control yo”, destacó.

La modelo también recordó que durante sus primeros años su madre, Claudia Neumann, estuvo vinculada a la representación de su carrera. En el pasado, Nicole mantuvo fuertes diferencias con su madre y llegó a acusarla públicamente de haberse quedado con parte del dinero que, según sostuvo, no le correspondía.

Por eso, al hablar de sus propias hijas, Nicole puso el foco especialmente en la necesidad de que quienes comienzan a trabajar desde chicos puedan saber qué sucede con el dinero que generan.

“No tenés muchas formas de saber la realidad de lo que se está haciendo, de lo que está pasando, no tenés ningún tipo de control ni de noción”, señaló al recordar aquella etapa de su vida.

Aunque logró hacerse cargo de sus finanzas al alcanzar la mayoría de edad, la modelo reconoció que con los años también detectó errores en la manera en que administró lo que había ganado.

Nicole admitió que se arrepiente de no haber ahorrado ni realizado inversiones pensando en el futuro, una experiencia que ahora parece tener presente al acompañar a sus propias hijas en sus primeros pasos laborales.

En pocas palabras

  • Manejo de ingresos: Nicole Neumann detalló cómo administra el dinero de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero.
  • Transparencia financiera: La modelo aseguró que sus hijas conocen cuánto cobran por sus trabajos y participan en las decisiones de administración.
  • Experiencia personal: Neumann recordó cómo ella misma comenzó a manejar sus finanzas a los 18 o 19 años, tras no tener control sobre sus ingresos siendo menor de edad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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