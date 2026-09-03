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Desafío matemático: casi nadie logra resolverlo en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 - 24 ÷ 4 + (10 + 7) × 2.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 21 × 8 - 24 ÷ 4 + 17 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 8 = 168 | 24 ÷ 4 = 6 | 17 × 2 = 34

La expresión queda así: 168 - 6 + 34

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

168 - 6 = 162 |

162 + 34 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas depende de los signos

Resultado final: 196

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis, las multiplicaciones o las divisiones, la cuenta puede llevar a otro número. Por eso, este tipo de juego es una forma entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener ágil el razonamiento.

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