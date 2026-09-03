Astrología y salud holística: tonificación cardiovascular y apertura torácica para septiembre

Para preservar la salud vascular durante el día, se aconseja evitar el consumo excesivo de estimulantes como el café concentrado, bebidas energizantes o tabaco, reemplazándolos por agua limpia o infusiones tónicas.

En el aspecto somático, practicar suaves extensiones de columna hacia atrás y estiramientos del músculo pectoral permitirá liberar el esternón, mejorando la circulación sanguínea y devolviendo el equilibrio a la frecuencia cardíaca.

Iniciar este tramo de septiembre cuidando el motor del cuerpo garantizará una resistencia física sostenida, permitiendo transitar los desafíos del mes con vitalidad, serenidad y la mente absolutamente enfocada.

Realizar aperturas pectorales y evitar los excesos de cafeína protegerá la salud cardiovascular durante la jornada. Foto: Astrología y salud holística.

Epígrafe Foto 2: Realizar aperturas pectorales y evitar los excesos de cafeína protegerá la salud cardiovascular durante la jornada.

Cuatro hábitos holísticos para la vitalidad cardíaca de hoy

Apertura de pecho: Colocá las manos en la zona lumbar e incliná suavemente el tronco hacia atrás para despejar el diafragma y el esternón.

Control de estimulantes: Reducí la ingesta de cafeína a partir del mediodía para no sobrecargar el sistema cardiovascular.

Caminata aeróbica suave: Realizá 20 minutos de marcha a ritmo constante para favorecer el retorno venoso sin exigencia máxima.

Infusiones cardioprotectoras: Bebé té de espino blanco, pasiflora o valeriana para armonizar el ritmo cardíaco y calmar la mente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es fundamental cuidar la postura de la espalda cuando la Luna está en Leo?

Porque las vértebras dorsales alojan los nervios que inervan el corazón y los pulmones; alinearlas alivia la compresión en la zona torácica.

¿Qué práctica sencilla ayuda a calmar las palpitaciones por estrés en el trabajo?

Inhalar profundamente llevando el aire al pecho, retener tres segundos y exhalar lentamente por la boca haciendo un suave sonido susurrante.