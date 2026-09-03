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Astrología y salud holística: tonificación cardiovascular y apertura torácica para septiembre

El tránsito de la Luna por Leo orienta la prevención hacia el sistema circulatorio, la postura dorsal y la salud cardíaca.

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El abordaje terapéutico de hoy enfoca el bienestar en la apertura del centro cardíaco

El abordaje terapéutico de hoy enfoca el bienestar en la apertura del centro cardíaco, la alineación vertebral y la calma vascular. Foto: Astrología y salud.

La configuración del cielo para este jueves 3 de septiembre de 2026 marca la transición de la Luna hacia el signo de Leo. Desde la perspectiva de la medicina integrativa, las terapias somáticas y la astromedicina, cada cambio de signo zodiacal señala un cambio en la vulnerabilidad y necesidades de regulación del cuerpo humano.

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El ingreso del Sol al signo de Virgo desplaza la atención de la salud hacia la función intestinal y el cuidado del microbiota. Foto: Astrología, Salud, Ideogram.

En la tradición holística, el signo de Leo gobierna el corazón, la arteria aorta, el sistema circulatorio central, la columna dorsal y el plexo cardíaco. El aumento de exigencia o la búsqueda de figuración que suele acentuarse durante esta jornada puede derivar en picos de presión arterial, taquicardias emocionales o rigidez en la zona alta de la espalda.

Por esta razón, la propuesta de autocuidado para este jueves consiste en proteger la función cardiovascular mediante ejercicios de baja intensidad y promover la apertura física del tórax para evitar la acumulación de tensión emocional.

Astrología y salud: Regulación vascular, alineación dorsal y salud del centro cardíaco

Desde la visión de la cardiología integrativa y el movimiento consciente, el músculo cardíaco responde de forma directa a la percepción de estrés o exceso de responsabilidad. Someter al organismo a exigencias desmedidas en días de Luna en Leo sobrecarga la frecuencia cardíaca y tensa los músculos paravertebrales dorsales.

Para preservar la salud vascular durante el día, se aconseja evitar el consumo excesivo de estimulantes como el café concentrado, bebidas energizantes o tabaco, reemplazándolos por agua limpia o infusiones tónicas.

En el aspecto somático, practicar suaves extensiones de columna hacia atrás y estiramientos del músculo pectoral permitirá liberar el esternón, mejorando la circulación sanguínea y devolviendo el equilibrio a la frecuencia cardíaca.

Iniciar este tramo de septiembre cuidando el motor del cuerpo garantizará una resistencia física sostenida, permitiendo transitar los desafíos del mes con vitalidad, serenidad y la mente absolutamente enfocada.

Realizar aperturas pectorales y evitar los excesos de cafe&iacute;na proteger&aacute; la salud cardiovascular durante la jornada. Foto: Astrolog&iacute;a y salud hol&iacute;stica.

Realizar aperturas pectorales y evitar los excesos de cafeína protegerá la salud cardiovascular durante la jornada. Foto: Astrología y salud holística.

Epígrafe Foto 2: Realizar aperturas pectorales y evitar los excesos de cafeína protegerá la salud cardiovascular durante la jornada.

Cuatro hábitos holísticos para la vitalidad cardíaca de hoy

  • Apertura de pecho: Colocá las manos en la zona lumbar e incliná suavemente el tronco hacia atrás para despejar el diafragma y el esternón.

  • Control de estimulantes: Reducí la ingesta de cafeína a partir del mediodía para no sobrecargar el sistema cardiovascular.

  • Caminata aeróbica suave: Realizá 20 minutos de marcha a ritmo constante para favorecer el retorno venoso sin exigencia máxima.

  • Infusiones cardioprotectoras: Bebé té de espino blanco, pasiflora o valeriana para armonizar el ritmo cardíaco y calmar la mente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es fundamental cuidar la postura de la espalda cuando la Luna está en Leo?

Porque las vértebras dorsales alojan los nervios que inervan el corazón y los pulmones; alinearlas alivia la compresión en la zona torácica.

¿Qué práctica sencilla ayuda a calmar las palpitaciones por estrés en el trabajo?

Inhalar profundamente llevando el aire al pecho, retener tres segundos y exhalar lentamente por la boca haciendo un suave sonido susurrante.

En pocas palabras

  • Luna en Leo: Guía la prevención hacia el sistema circulatorio, postura dorsal y salud cardíaca.
  • Autocuidado Holístico: Propone ejercicios cardiovasculares de baja intensidad y apertura torácica para liberar tensión emocional.
  • Hábitos para la Vitalidad: Incluye apertura de pecho, control de estimulantes, caminata aeróbica suave e infusiones cardioprotectoras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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