Fallas en la tarjeta SUBE impiden cargar saldo en la app, ventanillas y máquinas, ¿cómo pagar?

También se registraron inconvenientes en otros canales y usuarios reportaron dificultades para procesar saldos pendientes en los validadores instalados en colectivos.

Desde SUBE explicaron que el sistema se encuentra en mantenimiento y puede presentar intermitencias. Además, señalaron que el inconveniente fue informado al área correspondiente para trabajar en su resolución.

Los primeros reportes de pasajeros comenzaron a aparecer el miércoles y se multiplicaron durante la mañana de este jueves.

El problema llega después de un nuevo aumento del transporte

La falla se produce apenas un día después de que comenzaran a regir nuevas tarifas en distintos medios de transporte del AMBA.

En los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento fue del 4,1% y el boleto mínimo pasó a costar $887,87.

En las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires, la actualización fue del 4,3%, por lo que la tarifa mínima pasó de $1.111,19 a $1.158,97.

El subte porteño también tuvo una actualización del 4,1%. El boleto general para los primeros 20 viajes del mes pasó de $1.684 a $1.753,04.

En los trenes también comenzó a regir el último tramo del aumento autorizado por el Gobierno nacional. Para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el boleto mínimo con SUBE registrada pasó de $420 a $480.

Cómo pagar el colectivo si no funciona la SUBE

Ante los inconvenientes con las recargas, los pasajeros tienen otras opciones para abonar el boleto en buena parte del sistema de transporte del AMBA.

Los colectivos habilitados permiten utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de Visa y Mastercard. También se pueden utilizar celulares y relojes inteligentes que cuenten con tecnología NFC y tengan asociada una tarjeta compatible.

En los colectivos, antes de realizar el pago, el pasajero debe indicarle al conductor cuál es su destino para que pueda aplicarse la tarifa correspondiente al recorrido.

Qué alternativas hay para viajar en subte

En el caso del subte porteño, los usuarios también pueden recurrir a medios de pago alternativos. Los molinetes permiten abonar mediante tarjetas bancarias sin contacto, dispositivos con tecnología NFC y códigos QR generados desde aplicaciones habilitadas, entre ellas la app SUBE y BNA+.

A diferencia de los colectivos, en el subte no es necesario informar previamente el destino.

Mientras continúan los trabajos para solucionar las fallas, la recomendación oficial para quienes tengan problemas con las recargas es intentar nuevamente más tarde.