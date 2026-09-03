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Calambres nocturnos: por qué aparecen, qué hacer y cuándo pueden ser una señal de alerta

Los calambres que aparecen durante la noche pueden interrumpir el descanso y provocar un dolor intenso en las piernas. Por qué se producen, qué factores pueden favorecerlos y cuándo es necesario consultar al médico.

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Los calambres que aparecen durante la noche pueden interrumpir el descanso y provocar un dolor intenso en las piernas. 

Los calambres que aparecen durante la noche pueden interrumpir el descanso y provocar un dolor intenso en las piernas. 

Un calambre nocturno puede interrumpir el sueño de manera repentina: el músculo de la pierna se contrae sin control, queda rígido y provoca un dolor intenso que puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. Es una molestia frecuente, especialmente a partir de los 50 años, aunque cuando los episodios se repiten con frecuencia puede ser necesario consultar al médico para determinar su causa.

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Existe la creencia de que los calambres nocturnos se deben a la falta de agua, potasio o magnesio. Sin embargo, según explica el doctor Alberto Sanagustín, su aparición responde a un mecanismo más complejo, relacionado con la forma en que las células musculares regulan las señales que intervienen en la contracción y la relajación.

Cómo se produce un calambre muscular

Para que un músculo se contraiga necesita recibir una señal eléctrica. En este proceso interviene el calcio, que participa en la activación de las células musculares y permite que se produzca la contracción.

El magnesio, por su parte, participa en los mecanismos que ayudan a detener esa actividad y permiten la relajación muscular. Según la explicación de Sanagustín, cuando existe un déficit de magnesio dentro de la célula, este sistema de regulación puede alterarse y la señal de contracción mantenerse activa durante más tiempo.

De esta manera, el músculo puede quedar sometido a una contracción involuntaria y sostenida, que es la que se manifiesta como calambre.

Durante uno de estos episodios tampoco resulta conveniente forzar la pierna con un estiramiento brusco. El músculo cuenta con mecanismos automáticos, entre ellos el reflejo miotático, que responden ante un estiramiento repentino y pueden favorecer que la contracción se mantenga.

¿El magnesio sirve para prevenir los calambres?

Que el magnesio participe en la función muscular no significa que tomar suplementos permita evitar los calambres nocturnos. La evidencia científica disponible, incluidos ensayos clínicos y revisiones de la Colaboración Cochrane, indica que la suplementación con magnesio en adultos no reduce de manera significativa la frecuencia de estos episodios.

Por este motivo, no se recomienda incorporar suplementos por cuenta propia. En personas con insuficiencia renal, el organismo puede tener dificultades para eliminar el exceso de magnesio. Además, este mineral puede interactuar con algunos medicamentos, entre ellos determinados antibióticos y anticoagulantes.

Medicamentos que pueden favorecer los calambres

Algunos tratamientos de uso habitual pueden estar relacionados con la aparición de espasmos musculares, según explica Sanagustín.

Diuréticos. Se utilizan, entre otras situaciones, para tratar la hipertensión arterial y determinados problemas cardíacos. Pueden aumentar la eliminación de minerales a través de la orina, entre ellos magnesio y potasio, y alterar el funcionamiento muscular.

Estatinas. Son medicamentos utilizados para reducir el colesterol. Los calambres asociados con estos fármacos responden a un mecanismo diferente y pueden estar relacionados directamente con el tejido muscular, independientemente de los niveles de electrolitos.

Si los calambres comienzan después de iniciar un tratamiento o aumentan en frecuencia, es importante consultar al médico para evaluar si existe alguna relación con la medicación. Los tratamientos no deben suspenderse por cuenta propia.

Cuándo los calambres pueden indicar otro problema

Los calambres ocasionales son frecuentes y no necesariamente están relacionados con una enfermedad. Sin embargo, algunos síntomas asociados pueden requerir una evaluación médica.

Hinchazón, enrojecimiento o calor en una pierna. Si aparecen junto con el dolor, se requiere atención médica inmediata, ya que pueden ser signos compatibles con una trombosis.

Pesadez, ardor o hinchazón en las piernas y los tobillos durante el día. Estos síntomas pueden estar relacionados con alteraciones del retorno venoso y requieren una evaluación para determinar su origen.

Episodios frecuentes durante meses. Cuando se producen más de tres calambres por semana, afectan de manera reiterada el sueño y se mantienen durante meses, es recomendable realizar una consulta médica. En estos casos pueden investigarse posibles causas como neuropatías, problemas de tiroides, insuficiencia renal o trastornos de la circulación.

La evaluación también permite determinar si existe alguna relación con los medicamentos utilizados o si es necesario estudiar otra condición que pueda explicar la aparición de los calambres.

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