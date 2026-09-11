Niebla: cómo se forma y por qué aparece más en las noches frías

Por qué las noches frías favorecen su aparición

Uno de los tipos más comunes es la niebla de radiación. Suele formarse durante noches despejadas, con humedad y viento débil. En esas condiciones, el suelo pierde parte del calor acumulado durante el día y se enfría. Ese enfriamiento se transmite al aire inmediato, que puede alcanzar la saturación y condensar el vapor en gotas.

El viento también cumple un papel importante. Si el aire está calmo o se mueve muy poco, el enfriamiento queda concentrado cerca del suelo y la niebla tiene más chances de consolidarse. En cambio, cuando el viento aumenta, mezcla las capas de aire y rompe la estabilidad necesaria para que el fenómeno se mantenga.

Por eso muchas nieblas se observan hacia la madrugada o durante las primeras horas de la mañana. Con la salida del sol, la superficie vuelve a calentarse, sube la temperatura del aire cercano y las gotas suspendidas comienzan a evaporarse. La visibilidad puede mejorar rápido, aunque ese cambio depende de la intensidad del calentamiento, de la nubosidad y del comportamiento del viento.

Los principales tipos de niebla

No toda niebla se forma de la misma manera. La niebla de advección aparece cuando aire húmedo y relativamente cálido se desplaza sobre una superficie fría; al enfriarse desde abajo, alcanza el punto de rocío. La niebla de evaporación o mezcla se produce cuando se suma vapor de agua a una masa de aire más fría, algo que puede ocurrir sobre ríos, lagos u otras superficies de agua templada.

También existe la niebla engelante, compuesta por gotas líquidas sobreenfriadas que pueden congelarse al entrar en contacto con superficies. En zonas con relieve, pueden presentarse nieblas de valle, donde el aire frío se acumula en sectores bajos, o nieblas de ladera, asociadas al ascenso de aire húmedo por pendientes.

Aunque sus causas varían, la base física es siempre la misma: aire con humedad suficiente, enfriamiento o aporte de vapor, y condensación en las capas bajas de la atmósfera. Entender esa combinación ayuda a anticipar por qué la niebla puede aparecer de forma localizada, reducir de golpe la visibilidad y desaparecer cuando cambian la temperatura o el viento.