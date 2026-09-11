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Niebla: cómo se forma y por qué aparece más en las noches frías

El fenómeno depende de la humedad, el enfriamiento del aire y la cercanía al punto de rocío. Claves para entender por qué reduce la visibilidad y cuándo se disipa.

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Niebla: cómo se forma y por qué aparece más en las noches frías. (Imagen ilustrativa)
Niebla: cómo se forma y por qué aparece más en las noches frías. (Imagen ilustrativa)

La niebla es uno de esos fenómenos meteorológicos capaces de cambiar un paisaje en pocos minutos. Puede cubrir una ruta, envolver un valle o volver difusa una zona urbana, con un efecto directo sobre la visibilidad y la percepción del entorno. Aunque a simple vista parece vapor, en realidad está formada por diminutas gotas de agua suspendidas en el aire muy cerca de la superficie.

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Su origen está ligado a un equilibrio delicado entre temperatura y humedad. Cuando una masa de aire húmedo se enfría lo suficiente, pierde capacidad para retener vapor de agua. Si esa temperatura se aproxima al punto de rocío, el vapor empieza a condensarse en gotitas visibles. Ese proceso es similar al que da lugar a las nubes, con una diferencia central: la niebla se desarrolla junto al suelo o en sus capas más próximas.

Qué condiciones hacen falta para que se forme niebla

Para que aparezca niebla no alcanza con que haga frío. También debe haber humedad disponible y un mecanismo que enfríe el aire cercano al suelo o que aumente su contenido de vapor. Cuando esas condiciones coinciden, la capa baja de la atmósfera alcanza la saturación y se generan gotas microscópicas que dispersan la luz. Por eso el paisaje se ve blanquecino y los objetos lejanos pierden nitidez.

La cercanía al suelo es clave porque la superficie terrestre influye directamente en la temperatura del aire que está en contacto con ella. Una pequeña baja térmica puede bastar para que el aire húmedo llegue al punto de rocío. Por esa razón, la niebla puede aparecer en sectores puntuales, como rutas, campos, valles o zonas costeras, mientras áreas cercanas permanecen despejadas.

Por qué las noches frías favorecen su aparición

Uno de los tipos más comunes es la niebla de radiación. Suele formarse durante noches despejadas, con humedad y viento débil. En esas condiciones, el suelo pierde parte del calor acumulado durante el día y se enfría. Ese enfriamiento se transmite al aire inmediato, que puede alcanzar la saturación y condensar el vapor en gotas.

El viento también cumple un papel importante. Si el aire está calmo o se mueve muy poco, el enfriamiento queda concentrado cerca del suelo y la niebla tiene más chances de consolidarse. En cambio, cuando el viento aumenta, mezcla las capas de aire y rompe la estabilidad necesaria para que el fenómeno se mantenga.

Por eso muchas nieblas se observan hacia la madrugada o durante las primeras horas de la mañana. Con la salida del sol, la superficie vuelve a calentarse, sube la temperatura del aire cercano y las gotas suspendidas comienzan a evaporarse. La visibilidad puede mejorar rápido, aunque ese cambio depende de la intensidad del calentamiento, de la nubosidad y del comportamiento del viento.

Los principales tipos de niebla

No toda niebla se forma de la misma manera. La niebla de advección aparece cuando aire húmedo y relativamente cálido se desplaza sobre una superficie fría; al enfriarse desde abajo, alcanza el punto de rocío. La niebla de evaporación o mezcla se produce cuando se suma vapor de agua a una masa de aire más fría, algo que puede ocurrir sobre ríos, lagos u otras superficies de agua templada.

También existe la niebla engelante, compuesta por gotas líquidas sobreenfriadas que pueden congelarse al entrar en contacto con superficies. En zonas con relieve, pueden presentarse nieblas de valle, donde el aire frío se acumula en sectores bajos, o nieblas de ladera, asociadas al ascenso de aire húmedo por pendientes.

Aunque sus causas varían, la base física es siempre la misma: aire con humedad suficiente, enfriamiento o aporte de vapor, y condensación en las capas bajas de la atmósfera. Entender esa combinación ayuda a anticipar por qué la niebla puede aparecer de forma localizada, reducir de golpe la visibilidad y desaparecer cuando cambian la temperatura o el viento.

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