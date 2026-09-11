Quiénes fueron los argentinos que murieron en el atentado a las Torres Gemelas: sus historias

Pedro Grehan, de 35 años, era analista financiero de Cantor Fitzgerald y trabajaba en el piso 101 de la Torre Norte. Logró descender algunos pisos después del impacto, pero murió durante el desastre y sus restos nunca fueron encontrados. Gabriela Waisman, de 33 años, era especialista en informática y trabajaba para Sybase. Ese día estaba en el piso 106 de la Torre Norte para realizar una presentación. Se comunicó varias veces con su familia después del primer impacto, pero no logró salir.

Una secuencia del atentado a las Torres Gemelas y su destrucción total con casi 3.000 muertos. (Foto: A24.com)

Guillermo Chalcoff fue sumado a la nómina de víctimas argentinas unos años después del 11-S; su condición de ciudadano estadounidense había dificultado su identificación.

Las historias de Santoro y Villanueva quedaron especialmente marcadas por una decisión tomada en medio del caos: entrar al lugar del desastre para intentar salvar a otros. sus nombres figuran como héroes en los lugares de homenajes a los bomberos que vivieron el infierno del 11 de septiembre de 2001 para salvar vidas.

Los argentinos muertos en el atentado a las Torres Gemelas

Sus historias son particulares y únicas. Pero resumen, de alguna manera, lo que sucedió con los muertos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Tres de ellos quedaron atrapados por la destrucción causada por dos aviones comerciales transformados en misiles de guerra. Los otros dos argentinos, Santoro y Villanueva, uno bombero y el otro paramédico, no dudaron en acercarse a la zona para cumplir con lo que se comprometieron como su tarea profesional: salvar vidas, aún a costa de la suya.

Mario Santoro. Rosarino, trabajaba como paramédico en Nueva York. (Foto: Archivo)

Mario Santoro: rosarino, trabajaba como paramédico en Nueva York. Estaba de licencia el 11 de septiembre, pero al ver desde su casa una de las Torres en llamas decidió ir a ayudar. Le dijo a su esposa: “Voy para allá, me van a necesitar”. Fue su último contacto con ella.

La foto oficial en la página de los Bomberos de Nueva York para el argentino Sergio Villanueva. (Foto: NYFD)

Sergio Villanueva: nacido en Bahía Blanca, era bombero de Nueva York. Su turno había terminado a las 8 de la mañana, pero después de los ataques se volvió a poner el equipo y regresó al World Trade Center para participar del rescate. Entró a la Torre Norte y fue visto con vida por última vez allí. Tenía 33 años.

Gabriela Waisman. Ese día estaba en el piso 106 de una de las Torres por una jornada laboral. (Foto: Archivo)

Gabriela Waisman: nacida en Caballito, tenía 33 años y era psicóloga, además de desarrollar su carrera profesional en la empresa de software Sybase. Ese día estaba en el piso 106 de una de las Torres por una jornada laboral. Llamó a su familia y contó que había mucho humo y que le costaba respirar. En su última comunicación dijo que ya no podía respirar.

Pedro Grehan. Broker. Trabajaba diariamente en las Torres Gemelas. (Foto: Archivo)

Pedro Grehan: nacido en San Isidro en 1965, era analista financiero de Cantor Fitzgerald y trabajaba diariamente en las Torres Gemelas. Llegó a su oficina poco después de las 6:30. El primer avión impactó unos pisos por debajo de donde estaba. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Guillermo Alejandro Chalcoff. Empresario que por tener nacionalidad norteamericana y argentina tardaron en reconocerlo como compatriota. Estaba en una reunión en uno de los últimos pisos de la Torre Norte. (Foto: Archivo)