Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la mejor miniserie inspirada en hechos reales

La víctima tenía 12 años. El hallazgo del cuerpo, además de generar conmoción, llevó a los investigadores a poner el foco sobre el entorno familiar. La investigación policial fue avanzando y aparecieron indicios que apuntaron hacia Rosario Porto y Alfonso Basterra como posibles responsables del crimen.
La noticia dejó de ser solamente una desaparición. Se transformó en una investigación por la muerte de una niña y comenzó a ocupar páginas de periódicos en España.
El caso también provocó una serie de preguntas difíciles. La principal estuvo vinculada con las circunstancias que rodearon la muerte de Asunta y con el papel que pudieron haber tenido sus propios padres.
El elenco principal de El caso Asunta
- Candela Peña
- Tristán Ulloa
- Javier Gutiérrez
- María León
- Carlos Blanco
- Raúl Arévalo
- Ricardo de Barreiro
- Iris Wu
¿Qué se puede esperar de El caso Asunta en Netflix?
La serie parte de un acontecimiento concreto: el 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición de Asunta. Ese hecho llevó a la policía a profundizar en la investigación.
A partir de allí, El caso Asunta reconstruyó los acontecimientos mediante una ficción de seis capítulos. La historia puso el foco en las circunstancias que rodearon la desaparición y en las sospechas que fueron apareciendo durante la investigación.
Cada episodio forma parte de una narración que gira alrededor de la desaparición de Asunta, el hallazgo de su cuerpo y la investigación que terminó señalando a sus padres.
El espectador va a encontrarse con una producción basada en un caso que generó numerosas preguntas y que ocupó durante años un lugar destacado en la información española.
El interés también está en el contraste entre el comienzo de la historia y el rumbo que tomó posteriormente. Todo empezó con una denuncia por desaparición. Horas después, la investigación se transformó completamente.
Tráiler oficial de El caso Asunta en Netflix