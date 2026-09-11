Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la mejor miniserie inspirada en hechos reales

La víctima tenía 12 años. El hallazgo del cuerpo, además de generar conmoción, llevó a los investigadores a poner el foco sobre el entorno familiar. La investigación policial fue avanzando y aparecieron indicios que apuntaron hacia Rosario Porto y Alfonso Basterra como posibles responsables del crimen.

La noticia dejó de ser solamente una desaparición. Se transformó en una investigación por la muerte de una niña y comenzó a ocupar páginas de periódicos en España.

El caso también provocó una serie de preguntas difíciles. La principal estuvo vinculada con las circunstancias que rodearon la muerte de Asunta y con el papel que pudieron haber tenido sus propios padres.

El elenco principal de El caso Asunta

Candela Peña

Tristán Ulloa

Javier Gutiérrez

María León

Carlos Blanco

Raúl Arévalo

Ricardo de Barreiro

Iris Wu

¿Qué se puede esperar de El caso Asunta en Netflix?

La serie parte de un acontecimiento concreto: el 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición de Asunta. Ese hecho llevó a la policía a profundizar en la investigación.

A partir de allí, El caso Asunta reconstruyó los acontecimientos mediante una ficción de seis capítulos. La historia puso el foco en las circunstancias que rodearon la desaparición y en las sospechas que fueron apareciendo durante la investigación.

Cada episodio forma parte de una narración que gira alrededor de la desaparición de Asunta, el hallazgo de su cuerpo y la investigación que terminó señalando a sus padres.

El espectador va a encontrarse con una producción basada en un caso que generó numerosas preguntas y que ocupó durante años un lugar destacado en la información española.

El interés también está en el contraste entre el comienzo de la historia y el rumbo que tomó posteriormente. Todo empezó con una denuncia por desaparición. Horas después, la investigación se transformó completamente.

Tráiler oficial de El caso Asunta en Netflix