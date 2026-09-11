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Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la mejor miniserie inspirada en hechos reales

Netflix marca tendencia con esta serie española de seis capítulos que recrea uno de los hechos más impactantes de los últimos años.

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Está en Netflix

Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la mejor miniserie inspirada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Netflix causa furor cuando se trata de encontrar producciones españolas capaces de combinar una historia real, una investigación policial y un caso que todavía genera preguntas. Entre sus propuestas aparece El caso Asunta, una miniserie de seis episodios que llevó a la pantalla uno de los crímenes que más espacio ocupó en los periódicos españoles durante los últimos años.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del año
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del año. (Foto: Gentileza Netflix)

La producción se centró en la desaparición de Asunta Basterra, una niña de 12 años cuyo caso conmocionó a Santiago de Compostela y luego tuvo una enorme repercusión en todo el país. La historia comenzó el 21 de septiembre de 2013, cuando sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, denunciaron su desaparición.

La ficción reconstruyó ese caso desde una mirada dramática y policial. A lo largo de seis episodios, la serie presentó los principales acontecimientos alrededor de una investigación que generó una enorme conmoción pública.

¿Qué pasó con el caso que inspiró la miniserie en Netflix?

La historia real detrás de El caso Asunta comenzó cuando Rosario Porto y Alfonso Basterra comunicaron la desaparición de su hija. La denuncia puso en marcha una investigación que tuvo un giro decisivo cuando el cadáver de Asunta apareció pocas horas después.

La víctima tenía 12 años. El hallazgo del cuerpo, además de generar conmoción, llevó a los investigadores a poner el foco sobre el entorno familiar. La investigación policial fue avanzando y aparecieron indicios que apuntaron hacia Rosario Porto y Alfonso Basterra como posibles responsables del crimen.

La noticia dejó de ser solamente una desaparición. Se transformó en una investigación por la muerte de una niña y comenzó a ocupar páginas de periódicos en España.

El caso también provocó una serie de preguntas difíciles. La principal estuvo vinculada con las circunstancias que rodearon la muerte de Asunta y con el papel que pudieron haber tenido sus propios padres.

El elenco principal de El caso Asunta

  • Candela Peña
  • Tristán Ulloa
  • Javier Gutiérrez
  • María León
  • Carlos Blanco
  • Raúl Arévalo
  • Ricardo de Barreiro
  • Iris Wu

¿Qué se puede esperar de El caso Asunta en Netflix?

La serie parte de un acontecimiento concreto: el 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición de Asunta. Ese hecho llevó a la policía a profundizar en la investigación.

A partir de allí, El caso Asunta reconstruyó los acontecimientos mediante una ficción de seis capítulos. La historia puso el foco en las circunstancias que rodearon la desaparición y en las sospechas que fueron apareciendo durante la investigación.

Cada episodio forma parte de una narración que gira alrededor de la desaparición de Asunta, el hallazgo de su cuerpo y la investigación que terminó señalando a sus padres.

El espectador va a encontrarse con una producción basada en un caso que generó numerosas preguntas y que ocupó durante años un lugar destacado en la información española.

El interés también está en el contraste entre el comienzo de la historia y el rumbo que tomó posteriormente. Todo empezó con una denuncia por desaparición. Horas después, la investigación se transformó completamente.

Tráiler oficial de El caso Asunta en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix y serie española: La plataforma suma una miniserie de seis capítulos sobre un crimen real.
  • El caso Asunta: Recrea la conmovedora historia de la desaparición y hallazgo del cuerpo de una niña de 12 años.
  • Investigación y sospechas: La ficción narra la investigación policial que apuntó a los propios padres de la víctima.
Resumen generado por Thinkindot AI
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