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Desafío Matemático: esta cuenta con potencias tiene su clave en el primer paso

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 5 × 4 + 24.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 4 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 5 × 4 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 121 - 20 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 20 = 101 |

101 + 24 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con potencias tiene su clave en el primer paso

La expresión queda así: 125

Resultado final: 125

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, entrenar la paciencia y revisar el orden de las operaciones ayuda a mejorar la concentración, detectar trampas simples y mantener activo el razonamiento de una manera entretenida.

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