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Andrés Gil confesó todo: qué pasó realmente con Gimena Accardi y la explosiva charla con Cande Vetrano

El actor Andrés Gil se refirió a la versión que lo involucró en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez y dio detalels de su presente con su pareja Cande Vetrano.

11 sept 2026, 10:05
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Andrés Gil confesó todo: qué pasó realmente con Gimena Accardi y la explosiva charla con Cande Vetrano

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Andrés Gil confesó todo: qué pasó realmente con Gimena Accardi y la explosiva charla con Cande Vetrano

Andrés Gil decidió hablar rápidamente después de que en LAM (América Tv) se recordara la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez a mediados de 2025 donde el actor estuvo envuelto en rumores que lo involucraban a su compañera de teatro en aquel entonces.

La pareja de Cande Vetrano dialogó con Desayuno Americano y se mostró sorprendido por volver a reflotarse este tema y dejó en claro su postura.

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"Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora pero yo ya dije lo que tenía que decir", comenzó el actor.

Y explicó sobre lo ocurrido en aquel entonces y la charla que mantuvo con su pareja, Candela Vetrano, para aclarar la situación: "Con Cande aclaré lo que tenía que aclarar en su momento. La verdad es que estamos en un gran momento juntos, nos conocemos hace muchísimo tiempo, crecimos juntos, desde que yo tengo 26 y ella 24, pasamos por un montón de situaciones como pareja".

"Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir. No tengo mucho más decir y tampoco tengo por qué aclarar públicamente, ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien y con la gente que me quiere está todo aclarado", continuó Andrés Gil.

Andrés Gil aclaró el vínculo que tenía con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En la entrevista, Andrés Gil comentó que no quiere estar hablando todo el tiempo de ese tema que ya quedó atrás y que aquellos rumore debilitaron la cordial relación que tenía con sus colegas Gimena Accardi y Nico Vázquez.

"Muchas boludeces que se dijeron, no voy a estar aclarando todo el tiempo esto. Nunca hubo tanta amistad. Ahora obviamente tenemos vínculo, todo lo que pasó fue muy incómodo para todos y cada uno sigue con su vida. Nosotros con nuestros amigos, que son los de siempre, y disfrutando ahora el momento lindo que estamos viviendo", se sinceró el actor.

Y negó que Nico Vázquez lo haya ido a buscar cuando surgieron esos trascendidos que involucraban a Accardi: "Mirá que hay quilombos sucediendo ahora y vuelven a lo anterior. Yo indiferencia hay muchas cosas que se dijeron que son mentira. No me interesa meterme ahí. Yo y mi familia estamos muy bien y quiero cuidarla a Cande que no vuelvan a decir cualquier cosa", concluyó.

     

 

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