Andrés Gil confesó todo: qué pasó realmente con Gimena Accardi y la explosiva charla con Cande Vetrano

"Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir. No tengo mucho más decir y tampoco tengo por qué aclarar públicamente, ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien y con la gente que me quiere está todo aclarado", continuó Andrés Gil.

Andrés Gil aclaró el vínculo que tenía con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En la entrevista, Andrés Gil comentó que no quiere estar hablando todo el tiempo de ese tema que ya quedó atrás y que aquellos rumore debilitaron la cordial relación que tenía con sus colegas Gimena Accardi y Nico Vázquez.

"Muchas boludeces que se dijeron, no voy a estar aclarando todo el tiempo esto. Nunca hubo tanta amistad. Ahora obviamente tenemos vínculo, todo lo que pasó fue muy incómodo para todos y cada uno sigue con su vida. Nosotros con nuestros amigos, que son los de siempre, y disfrutando ahora el momento lindo que estamos viviendo", se sinceró el actor.

Y negó que Nico Vázquez lo haya ido a buscar cuando surgieron esos trascendidos que involucraban a Accardi: "Mirá que hay quilombos sucediendo ahora y vuelven a lo anterior. Yo indiferencia hay muchas cosas que se dijeron que son mentira. No me interesa meterme ahí. Yo y mi familia estamos muy bien y quiero cuidarla a Cande que no vuelvan a decir cualquier cosa", concluyó.