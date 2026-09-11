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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 9) + 9 × 7 - (50 - 13) + 12.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en una prioridad escondida

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

16 × 9 = 144 | 50 - 13 = 37

La expresión queda así: 144 + 9 × 7 - 37 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 144 + 63 - 37 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

144 + 63 = 207 |

207 - 37 = 170 |

170 + 12 = (?)

Resultado final: 182

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve para la concentración: obliga a frenar, mirar el orden correcto y disfrutar el desafío de llegar a una respuesta precisa.

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