Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

16 × 9 = 144 | 50 - 13 = 37

La expresión queda así: 144 + 9 × 7 - 37 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 144 + 63 - 37 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

144 + 63 = 207 |

207 - 37 = 170 |

170 + 12 = (?)

Resultado final: 182

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve para la concentración: obliga a frenar, mirar el orden correcto y disfrutar el desafío de llegar a una respuesta precisa.