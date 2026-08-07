Con el cupo límite, River define los refuerzos que inscribirá para los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cómo es la situación de Thiago Almada y quiénes pelean por los últimos cupos

La cuarta plaza quedaría reservada para Thiago Almada. Al no estar oficializado el pase, el club lo inscribirá de manera provisoria para luego ratificarlo durante el fin de semana y las primeras horas del lunes. De todas formas, como el futbolista viene de un periodo de vacaciones, las charlas que mantenga con Coudet resultarán determinantes para evaluar su condición e inclusión definitiva.

Asumiendo la inscripción de Almada, solo resta un cupo disponible. En la zona de ataque, Sebastián Driussi continúa lesionado y a lo sumo podría ocupar un lugar en el banco de suplentes en Bogotá. Asimismo, ante la posibilidad de que Facundo Colidio emigre a Vasco da Gama en los próximos días, Joaquín Freitas y Ángel Correa quedarían como las únicas referencias ofensivas, por lo que Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré luchan cabeza a cabeza por un lugar. Si bien para el DT el ex-Fiorentina se ubica un escalón por encima en condiciones óptimas, su estado físico no es el ideal y la puja con el colombiano se mantiene muy pareja.

Sin embargo, no existen garantías de que la quinta plaza sea destinada a un delantero. Tras la separación del plantel de Fabricio Bustos y la salida a préstamo de Ulises Giménez a Sarmiento de Junín, el equipo se quedó sin recambio para Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Esta falta de variantes le otorga chances concretas a Giovanni González de meterse en la nómina para los cruces ante Independiente Santa Fe.

Por último, en este escenario de urgencias posicionales, el juvenil Tobías Andrada cuenta con escasas posibilidades de ingresar en la lista, ya que la menor necesidad de recambio en su puesto lo hace correr desde atrás a la espera de un eventual pase a los cuartos de final.