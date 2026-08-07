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Con el cupo límite, River define los refuerzos que inscribirá para los octavos de final de la Copa Sudamericana

Con el cupo límite de Conmebol, River debe definir la lista para la llave ante Independiente Santa Fe. Quiénes entran y quiénes quedan rezagados.

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Con el cupo límite, River define los refuerzos que inscribirá para los octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate llevó a cabo una profunda renovación de su plantel profesional y ahora afronta un complejo dilema que deberá resolver a la brevedad. A la espera de que se concrete de forma oficial la llegada de Thiago Almada, el Millonario suma ocho incorporaciones (siendo el ex-Vélez la novena) y, por reglamentación para los octavos de final de la Copa Sudamericana, solo puede inscribir a cinco futbolistas, lo que obligará al entrenador Eduardo Coudet a dejar al margen a nombres de relevante jerarquía.

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El reglamento de la Conmebol establece que los 16 equipos que continúan en carrera disponen hasta las 18 horas de este viernes 7 de agosto para realizar hasta cinco modificaciones en sus listas de buena fe. Adicionalmente, el organismo otorga un plazo extra hasta el lunes 10 a las 14 horas para presentar la documentación correspondiente de cualquier jugador, un margen que le resultará de extrema utilidad a la dirigencia de Núñez para avanzar con las formalidades del pase del campeón del mundo procedente del Atlético de Madrid.

Cuáles son los futbolistas de River que ya tienen un lugar asegurado en la lista

Dentro de la nómina de modificaciones, hay tres futbolistas que tienen su presencia totalmente confirmada. El primero es el defensor Nicolás Otamendi, quien actualmente lleva la cinta de capitán del equipo. A él se suma el lateral Francisco Ortega, una pieza clave teniendo en cuenta que Marcos Acuña se encuentra lesionado y no cuenta con un reemplazante natural disponible. La tercera plaza confirmada es para Ángel Correa, dueño de la camiseta número 10 y con la titularidad garantizada dentro del esquema del "Chacho".

En el extremo opuesto se ubica la situación de Mauro Arambarri. El volante uruguayo arrastra un esguince de tobillo desde la caída sufrida ante Gimnasia y Esgrima La Plata y podría perderse el choque de ida en Colombia, motivo por el cual quedará desafectado de la nómina para esta instancia internacional.

Cómo es la situación de Thiago Almada y quiénes pelean por los últimos cupos

La cuarta plaza quedaría reservada para Thiago Almada. Al no estar oficializado el pase, el club lo inscribirá de manera provisoria para luego ratificarlo durante el fin de semana y las primeras horas del lunes. De todas formas, como el futbolista viene de un periodo de vacaciones, las charlas que mantenga con Coudet resultarán determinantes para evaluar su condición e inclusión definitiva.

Asumiendo la inscripción de Almada, solo resta un cupo disponible. En la zona de ataque, Sebastián Driussi continúa lesionado y a lo sumo podría ocupar un lugar en el banco de suplentes en Bogotá. Asimismo, ante la posibilidad de que Facundo Colidio emigre a Vasco da Gama en los próximos días, Joaquín Freitas y Ángel Correa quedarían como las únicas referencias ofensivas, por lo que Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré luchan cabeza a cabeza por un lugar. Si bien para el DT el ex-Fiorentina se ubica un escalón por encima en condiciones óptimas, su estado físico no es el ideal y la puja con el colombiano se mantiene muy pareja.

Sin embargo, no existen garantías de que la quinta plaza sea destinada a un delantero. Tras la separación del plantel de Fabricio Bustos y la salida a préstamo de Ulises Giménez a Sarmiento de Junín, el equipo se quedó sin recambio para Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Esta falta de variantes le otorga chances concretas a Giovanni González de meterse en la nómina para los cruces ante Independiente Santa Fe.

Por último, en este escenario de urgencias posicionales, el juvenil Tobías Andrada cuenta con escasas posibilidades de ingresar en la lista, ya que la menor necesidad de recambio en su puesto lo hace correr desde atrás a la espera de un eventual pase a los cuartos de final.

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