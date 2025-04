No fue casualidad: la astrología advirtió la muerte del Papa Francisco con Lilith, Neptuno y Saturno

DALL·E 2025-04-23 12.25.37 - A symbolic reflection of spiritual transformation between heaven and earth, set above the Vatican. The scene includes the figure of Pope Francis in ra.webp

Lilith: la sombra y el exilio que se resignifica

En astrología, Lilith no es un planeta, sino un punto matemático que representa el apogeo lunar. Su simbología está asociada al rechazo, la autonomía, la rebeldía femenina y las zonas de sombra del alma. En el momento del fallecimiento del Papa, Lilith se encontraba en conjunción con el nodo sur en Libra, signo vinculado a la justicia, el equilibrio y las relaciones.

Este posicionamiento fue interpretado por muchos astrólogos como un recordatorio del conflicto entre el dogma y lo reprimido, lo oculto, lo que no tiene lugar en el discurso oficial de la fe. Lilith simboliza esa parte negada que exige ser escuchada, un eco de las voces que durante siglos buscaron un espacio dentro de la estructura eclesiástica.

lilith.jpg

Neptuno: el velo entre lo divino y lo humano

Neptuno, regente de Piscis, se hallaba retrógrado en su propio signo en ese momento. Este planeta suele asociarse a lo místico, lo espiritual, la ilusión y la disolución del ego. Su energía difumina los límites entre la materia y el espíritu, y en astrología mundana suele estar presente en eventos que conmueven colectivamente, especialmente cuando hay una carga religiosa.

Que Neptuno estuviera activo el día de la muerte del Papa no pasó desapercibido. Para muchos creyentes, este tránsito implicó una apertura de portales espirituales, una señal de disolución de la figura terrenal del líder católico para fundirse con lo trascendente. “Murió un hombre, pero el símbolo se hizo eterno”, dijo una feligresa entrevistada en la Plaza San Pedro.

Saturno: el fin del ciclo y la lección del tiempo

Saturno, por su parte, es el planeta del tiempo, el karma y la estructura. Su presencia en Piscis reforzó la idea de que la vida de Francisco había cumplido un ciclo de deber, aprendizaje y entrega. La astrología tradicional lo llama el gran maestro, porque obliga a madurar, a soltar y a reconocer los límites.

En este contexto, Saturno operó como la fuerza que decreta el cierre de una etapa. El tránsito de Saturno subrayó la solemnidad de ese final, con una carga ritual que coincidió con fechas sagradas para varias religiones.

DALL·E 2025-04-23 12.26.00 - A spiritual and biblical representation of Neptune in Pisces. Neptune appears as a glowing divine figure emerging from heavenly waters, surrounded by .webp

El cielo como reflejo de la tierra: un lenguaje simbólico

Para la astrología, el cielo no determina el destino, pero sí lo refleja. La conjunción de estos tres símbolos —Lilith, Neptuno y Saturno— no habla de un castigo, sino de una profunda reconfiguración espiritual. La figura del Papa Francisco, marcada por su humildad, sus reformas y su apertura, encarnó muchas de estas energías: el cuestionamiento del poder, el abrazo a los marginados y la búsqueda de una Iglesia más conectada con lo humano.

Este tipo de eventos invitan a mirar más allá de lo literal. La astrología arquetípica propone que los planetas y puntos simbólicos no son causas, sino espejos del alma colectiva. La muerte de Francisco ocurrió bajo un cielo que hablaba de transformación, de dolor, pero también de esperanza y de resurrección simbólica.

DALL·E 2025-04-23 12.22.08 - A symbolic starry sky above the Vatican, showing celestial lights and constellations forming a sacred pattern. The atmosphere evokes reverence and spi.webp

Un legado sellado en las estrellas

El Papa Francisco fue el primer Pontífice en nacer en el hemisferio sur, el primero jesuita y el primero en adoptar el nombre del santo de Asís. Su legado, vinculado a la ecología, a la reforma de la Curia y al acercamiento con otras religiones, parece haber estado en sincronía con el mensaje que ese cielo del 21 de abril quiso transmitir.

“El cielo hablaba en símbolos —comentó el astrólogo italiano Luca Pagani—. Y lo que dijo fue que lo viejo muere, pero su semilla germina en otra forma”. Esa visión se refleja también en el modo en que muchos fieles interpretaron el suceso: no como un adiós definitivo, sino como un tránsito hacia algo más grande, más universal, más eterno.