No los dejan en paz por su edad: él tiene 62 y ella 23

"No quería dejarme influenciar por nada externo, solo quería conocerlo como persona. Déjame ver si tú también me gustas, antes de dejar que cualquier factor externo me haga sentir de alguna manera", compartió Willow sobre su perspectiva al conocer a David. El amor, según David, fue instantáneo y profundo, una conexión que definió como "increíble".