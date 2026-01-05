En vivo Radio La Red
Trends
astrología
ASTROLOGÍA

El comienzo del año no siempre llega con liviandad. Según la astrología, el clima astral actual potencia la sensibilidad y la irritabilidad en varios signos, activando emociones que vienen acumulándose desde el cierre del año.

No sos vos: el clima astral explica por qué estás más irritable y sensible estos días

Enero suele venderse como un mes de energía renovada, pero la realidad emocional muchas veces va por otro camino. En los primeros días del año, muchas personas sienten cansancio, irritabilidad, sensibilidad extrema o una mezcla difícil de explicar. Desde la astrología, esto no es casualidad.

El Sol transita Capricornio, un signo asociado a la exigencia, la responsabilidad y el balance interno. A esto se suma el arrastre emocional del cierre de año, donde no todo se procesa a tiempo. El resultado es un clima que empuja a revisar, ordenar y hacerse cargo de lo que quedó pendiente, tanto emocional como mentalmente.

Este contexto no afecta a todos por igual. Algunos signos sienten la tensión con más fuerza y reaccionan desde la irritabilidad; otros, desde una sensibilidad aumentada. Entender por qué pasa puede ayudar a atravesar estos días con más conciencia.

Aries: irritabilidad por sensación de freno

Aries suele arrancar el año con ganas de acción, pero el clima astral actual le pone límites. Procesos que avanzan lento, respuestas que no llegan o planes que se demoran generan frustración. La irritabilidad aparece cuando siente que no puede ir a su ritmo habitual.

El mensaje astrológico es claro: no todo se resuelve empujando. Aprender a tolerar la pausa es el gran desafío emocional de estos días.

Cáncer: sensibilidad emocional amplificada

Para Cáncer, este comienzo de año toca fibras profundas. El contraste entre lo que esperaba sentir y lo que realmente siente genera vulnerabilidad. Recuerdos, vínculos y temas familiares pueden activarse con más fuerza de lo habitual.

La astrología indica que la sensibilidad no es debilidad, sino una señal de que hay emociones que necesitan ser escuchadas, no tapadas con obligaciones o distracciones.

Virgo: tensión interna por autoexigencia

Virgo puede sentirse más irritable porque el descanso no termina de llegar. Aunque el año haya cambiado, la exigencia interna sigue activa. El clima astral lo empuja a revisar todo lo que “debería” estar mejorando, generando cansancio mental.

La sensibilidad aparece cuando el cuerpo y la mente piden una pausa que Virgo suele postergar. Escucharse es clave para no terminar el mes agotado.

Leo: susceptibilidad ante la falta de reconocimiento

Leo puede sentirse más sensible cuando no recibe la respuesta esperada del entorno. En este inicio de año, la energía no está puesta en el brillo externo, sino en procesos internos, y eso puede incomodarlo.

La astrología señala que esta susceptibilidad es una oportunidad para reconectar con el valor propio, sin depender tanto de la validación ajena.

Escorpio: emociones profundas que vuelven a aparecer

Para Escorpio, la sensibilidad tiene raíces más profundas. Este clima astral reactiva emociones que parecían resueltas: enojos, duelos o decepciones no del todo cerradas.

La irritabilidad puede aparecer como mecanismo de defensa ante lo que duele. La astrología sugiere no huir de esas emociones, sino observarlas: lo que vuelve ahora pide transformación, no control.

Capricornio: presión interna y cansancio acumulado

Con el Sol transitando su signo, Capricornio siente todo con más intensidad de la que muestra. La sensibilidad se manifiesta como cansancio, rigidez o mal humor. Es la presión de “tener que empezar bien el año” lo que genera tensión.

El mensaje astral es aprender a aflojar: no todo se define en enero, ni todo depende del rendimiento inmediato.

Piscis: hipersensibilidad al entorno

Piscis es uno de los signos más permeables al clima colectivo. En estos días, puede absorber emociones ajenas, tensiones familiares o preocupaciones externas, sintiéndose más sensible o desbordado sin saber bien por qué.

La astrología indica la importancia de poner límites energéticos y cuidar el descanso emocional. No todo lo que se siente es propio.

Un clima que pide escucha, no reacción

La irritabilidad y la sensibilidad de estos días no son un error ni un retroceso. Son parte de un proceso de ajuste interno que ocurre cuando se pasa de un ciclo a otro. El inicio del año no borra automáticamente lo vivido; apenas lo ordena de otra manera.

La astrología no propone “aguantar” este clima, sino leerlo. Entender por qué se reacciona más, por qué ciertas emociones aparecen ahora y qué están pidiendo atención. En muchos casos, la incomodidad es solo una señal de que algo necesita ser revisado antes de seguir adelante.

Escucharse, bajar expectativas y respetar los propios tiempos puede ser la mejor forma de atravesar este comienzo de año con mayor equilibrio emocional. A veces, empezar bien no significa estar bien, sino ser honesto con lo que se siente.

