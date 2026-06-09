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El espeluznante dato que reveló Alejandro Pueblas sobre el femicidio de Agostina: la prueba que podría complicar a más personas

El dato más escalofriante del caso Agostina: Ale Pueblas confirmó un dato que hace temblar toda la causa. Enterate.

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El espeluznante dato que reveló Alejandro Pueblas sobre el femicidio de Agostina: la prueba que podría complicar a más personas

La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas un elemento tan inquietante como determinante. Mientras la Justicia intenta reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió dentro de la llamada "casa del horror", el periodista Alejandro Pueblas reveló un detalle que podría poner en jaque las versiones de quienes aseguran no haber escuchado nada durante el ataque.

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Según explicó al aire, los investigadores avanzan sobre una compleja reconstrucción técnica de los sonidos y movimientos dentro de la vivienda donde habría sido asesinada la menor. El objetivo es establecer si las personas presentes realmente desconocían lo que estaba ocurriendo o si pudieron haber sido testigos de situaciones clave.

"Escuchen esto porque es muy importante", advirtió Pueblas antes de revelar una de las hipótesis que más inquieta a los investigadores.

De acuerdo con su explicación, especialistas trabajan sobre un plano completo de la vivienda para determinar con exactitud dónde estaba ubicada cada persona en el momento del crimen. A partir de allí, buscan establecer qué sonidos podían escucharse desde cada habitación y si los ruidos producidos durante el ataque eran perceptibles.

"De una habitación a la otra se podían escuchar ruidos. ¿Qué pasa cuando hay música? ¿Cuándo no? ¿Cómo son los recorridos de cada uno de los habitantes de la casa?", planteó el periodista.

La reconstrucción incluiría simulaciones acústicas para determinar si era posible escuchar golpes, movimientos bruscos o incluso gritos desde distintos sectores del inmueble.

Pero eso no es todo.

Pueblas aseguró que los peritos también continúan buscando restos biológicos en las cañerías, rastros de sangre en el baño y evidencias que permitan reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas más oscuras del caso.

"Se cree que en las próximas horas, además de buscar lamentablemente restos de Agostina dentro de las cañerías y rastros de sangre dentro del baño, se intentará saber exactamente qué pasó en esa casa mediante una reconstrucción completa", señaló.

La hipótesis de los investigadores apunta ahora a confrontar las declaraciones de quienes estaban en la vivienda con las conclusiones científicas obtenidas durante las pericias.

Según explicó Pueblas, las futuras indagatorias podrían incluir preguntas extremadamente específicas.

"Señora, ¿usted dónde estaba? ¿Qué hacía entre tal hora y tal hora? ¿No escuchó ningún ruido? ¿Cómo puede ser que no escuchó nada si la reconstrucción indica que desde ese lugar era posible escuchar lo que estaba pasando?", ejemplificó.

La intención sería determinar si los ocupantes de la casa pudieron haber escuchado el ataque y si posteriormente observaron movimientos relacionados con el presunto encubrimiento.

El periodista también lanzó una frase que generó escalofríos: "A mí me dicen que lo que encontraron en el baño fue totalmente escalofriante", afirmó, aunque evitó brindar más detalles debido al secreto de sumario que todavía rodea parte de la causa.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando sobre el círculo íntimo de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio. En los últimos días fueron detenidos Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, ambos imputados por encubrimiento agravado.

La fiscalía sospecha que el vehículo propiedad de Andreani habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado donde finalmente fue hallado. Además, las cámaras de seguridad incorporadas al expediente registraron movimientos considerados clave para la reconstrucción de los hechos.

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