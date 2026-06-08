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Se supo a qué se dedica Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, de 42 años

Ni actriz ni modelo: se supo de qué trabaja Anita Espasandín, la pareja de Benjamín Vicuña de 42 años. Enterate.

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Se supo a qué se dedica Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, de 42 años

Anita Espasandín atraviesa uno de los momentos más importantes de su presente profesional. Mientras su relación con Benjamín Vicuña continúa consolidándose, la empresaria decidió redoblar su apuesta y presentar oficialmente un proyecto que la tuvo ocupada durante los últimos dos años.

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A través de sus redes sociales, Anita compartió un video recorriendo cada rincón de su nuevo emprendimiento y no ocultó la emoción por ver finalmente concretado un sueño que venía construyendo desde hace mucho tiempo.

"Un proyecto que soñé, imaginé y construí junto a personas que quiero y admiro", escribió junto a las imágenes del lugar, que rápidamente despertaron la curiosidad de sus seguidores.

Lejos de limitarse a ser conocida por su vínculo con el actor chileno, Espasandín volvió a demostrar su perfil emprendedor con la inauguración de "Espacio Ras", una propuesta enfocada en el bienestar integral, la nutrición, la medicina estética y el cuidado personal.

El nuevo espacio fue concebido bajo una mirada holística que combina distintas disciplinas orientadas a mejorar la calidad de vida de quienes lo visitan. Según explicó la propia empresaria, el objetivo es ofrecer una experiencia que vaya mucho más allá de la estética tradicional.

"Un espacio para volver a uno mismo, para frenar, reconectar y encontrar rutinas placenteras que nos hagan sentir mejor", expresó al presentar el proyecto.

Las imágenes difundidas muestran un centro moderno y sofisticado, con salas especialmente diseñadas para tratamientos faciales y corporales, gabinetes equipados con tecnología de última generación, espacios de consulta nutricional y hasta una cámara hiperbárica destinada a terapias regenerativas y tratamientos personalizados.

La estética del lugar también lleva el sello personal de Anita. Predominan los ambientes minimalistas, los colores claros, la iluminación cálida y una fuerte presencia de elementos naturales, en una búsqueda por generar una sensación de calma y bienestar desde el primer momento.

Amplios sillones en tonos verde azulado, detalles florales y plantas cuidadosamente seleccionadas completan una propuesta visual que busca diferenciarse dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Pero detrás del diseño y la tecnología hay una filosofía clara. Según explican desde el emprendimiento, el foco está puesto en entender que cada persona tiene necesidades diferentes y requiere tratamientos adaptados a su realidad.

"Trabajamos entendiendo que cada cuerpo es único", señala la descripción oficial del proyecto.

Para llevar adelante esa idea, Anita reunió un equipo interdisciplinario integrado por nutricionistas, especialistas en medicina estética, profesionales de terapias regenerativas y expertos en bienestar integral.

Con esta nueva apuesta empresarial, Anita Espasandín busca consolidarse en un rubro que combina belleza, salud y calidad de vida, demostrando que su presente va mucho más allá de los flashes que genera su romance con Benjamín Vicuña.

Después de dos años de trabajo silencioso, reuniones, planificación y desarrollo, la empresaria finalmente abrió las puertas de un espacio que refleja su estilo de vida y sus convicciones personales. Un proyecto que, según dejó en claro, recién empieza y promete convertirse en una de sus mayores apuestas profesionales.

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