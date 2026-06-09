¿Qué le pasó a Luciana? Las principales hipótesis sobre la adolescente desaparecida en Córdoba

Habitualmente, la adolescente era retirada por su madre al finalizar la jornada escolar, por lo que una de las líneas de investigación apunta a determinar si esa rutina se cumplió el día de la desaparición o si ocurrió algún imprevisto.

Para ello, se analizan distintas cámaras de seguridad de Colonia Caroya y zonas cercanas.

La sospecha de que alguien se la llevó

La principal hipótesis que conmueve a la familia es que Luciana no se fue por voluntad propia. Su hermana Andrea fue contundente al descartar una fuga voluntaria.

“A la nena se la llevaron”, afirmó y completó: “sabemos que Luciana no va a hacer esto. Esto es como matarla a mi mamá, porque sabe que se va a poner re mal. Luciana es como la bebé de la casa”.

El auto que podría haberla recogido

Los perros rastreadores siguieron el recorrido de Luciana hasta una estación de servicio Shell ubicada a unas seis cuadras del establecimiento educativo.

A partir de allí se perdió completamente el rastro. Esa circunstancia llevó a los investigadores a analizar la posibilidad de que la adolescente haya subido a un vehículo.

Por ese motivo, una de las pruebas más importantes pasa por las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de las calles cercanas, que podrían aportar imágenes determinantes para reconstruir el recorrido.

La hipótesis de una persona conocida

Dentro del círculo íntimo también surgió la posibilidad de que alguien conocido hubiera engañado a la adolescente. “Yo le pregunté a mamá si habrá sido alguien conocido, de algún kiosco. Quizás le dijeron: ‘Vení, te llevo con tu mamá porque le pasó algo’”, relató Andrea.

Sin embargo, la familia cree que Luciana difícilmente hubiera accedido a irse con un desconocido.

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El apagado del celular, una de las claves

Otra de las hipótesis que concentra la atención de los investigadores tiene que ver con el teléfono de la joven. Según reveló Gutiérrez, el celular se apagó poco después de la salida del colegio. Los especialistas intentan establecer el último punto de geolocalización del aparato y determinar si dejó de funcionar por falta de batería, una falla técnica o si fue apagado deliberadamente.

El representante de la familia explicó que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y que existen diferentes hipótesis que son analizadas por la fiscalía. "Se está haciendo un peinado en distintas zonas y todo está bajo secreto de sumario", afirmó.

Por el momento, las autoridades evitan brindar mayores precisiones para no entorpecer la investigación y trabajan sobre distintos escenarios posibles.

Intensos rastrillajes y búsqueda contrarreloj

La búsqueda está coordinada por el fiscal Guillermo Monti y cuenta con la participación de unos 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero.

Los operativos se realizan en diversos sectores de Colonia Caroya y localidades cercanas con el objetivo de obtener pistas que permitan establecer qué sucedió con Luciana tras salir del colegio.

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Mientras tanto, la familia atraviesa horas de profunda angustia. “Todos estamos preocupados y no queremos que siga esto. La familia está triste”, expresó Gutiérrez en A24.

La Policía de Córdoba difundió las características físicas de la adolescente para facilitar su identificación. Luciana mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello largo negro. Al momento de desaparecer vestía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato puede ser clave para avanzar en la investigación y solicitaron que quienes tengan información se comuniquen al 911 o con la Comisaría de Colonia Caroya.