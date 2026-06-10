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La esperanza de Colapinto para el GP de España: el factor que puede cambiar la temporada de Alpine

El piloto argentino analizó el difícil paso de Alpine por Mónaco, reconoció errores del equipo y explicó por qué el circuito de Barcelona podría ofrecer una oportunidad ideal para mostrar una mejor versión.

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La esperanza de Colapinto para el GP de España: el factor que puede cambiar la temporada de Alpine

Franco Colapinto ya dejó atrás el complicado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco y enfocó toda su atención en la próxima cita del calendario de la Fórmula 1. En la previa del GP de España, el piloto argentino realizó una autocrítica sobre el rendimiento de Alpine en Montecarlo y explicó por qué considera que la carrera de Barcelona puede representar una oportunidad importante para revertir el rumbo.

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Luego de una fecha en la que las dificultades marcaron el desempeño del equipo francés, Colapinto reconoció que las sensaciones no fueron las esperadas y destacó la necesidad de aprender de los errores para dar un paso adelante en las próximas competencias.

"La carrera en Mónaco fue desafiante para nosotros y, en general, fue un fin de semana difícil para mí", expresó el piloto en declaraciones difundidas por Alpine.

Las características del histórico trazado callejero también jugaron un papel determinante. El argentino explicó que las posibilidades de recuperación fueron prácticamente nulas una vez iniciada la carrera.

"No pudimos avanzar durante la carrera y quedamos atrapados en un tren de autos fuera de la zona de puntos", señaló al analizar lo ocurrido en el Principado.

Qué autocrítica hizo Franco Colapinto sobre el rendimiento de Alpine en Mónaco

Más allá del resultado, Colapinto remarcó la importancia de realizar un análisis profundo para detectar los aspectos que deben corregirse.

El argentino admitió que hubo oportunidades para conseguir un mejor desempeño, aunque el equipo no logró capitalizarlas. En ese sentido, consideró fundamental sacar conclusiones que permitan mejorar en las próximas fechas del campeonato.

"Hubo oportunidades este fin de semana, pero no logramos aprovecharlas y, como equipo, es importante entender qué podríamos haber hecho mejor", afirmó.

Las palabras del piloto reflejan el trabajo de evaluación interna que atraviesa Alpine en una temporada en la que busca recuperar competitividad frente a sus rivales directos.

Por qué el GP de España puede ser una carrera clave para Alpine

Con la gira europea ya en marcha, la Fórmula 1 desembarcará ahora en el Circuito de Barcelona-Catalunya, un escenario que genera expectativas positivas dentro de la escudería francesa.

Uno de los principales motivos tiene que ver con el conocimiento previo que el equipo posee sobre el trazado. Alpine realizó ensayos allí durante la pretemporada, lo que podría brindar información valiosa para optimizar el rendimiento del monoplaza.

"Por primera vez este año vamos a correr en un circuito sobre el que tenemos mucha información gracias a los ensayos que hicimos en enero", explicó Colapinto.

El piloto destacó además que los autos evolucionaron considerablemente desde aquellas pruebas y que el equipo comprende mejor el comportamiento del coche bajo el reglamento actual.

"Los autos evolucionaron mucho desde entonces y ahora entendemos mejor el reglamento, así que será muy interesante ver los progresos que hicimos", agregó.

Barcelona suele ser considerado uno de los circuitos más completos del calendario debido a la variedad de curvas y exigencias técnicas que presenta. Por eso, muchos equipos utilizan esta carrera como una referencia para evaluar el verdadero potencial de sus autos.

"Todos los pilotos conocen muy bien esta pista y es una buena prueba para un auto de Fórmula 1 por la combinación de curvas de media y alta velocidad", analizó el argentino.

Qué dijo Colapinto sobre sus antecedentes en Barcelona

Además de la confianza que genera el trabajo previo de Alpine, Colapinto también encuentra motivos para ilusionarse en sus experiencias personales sobre el circuito español.

El piloto recordó que consiguió buenos resultados en Barcelona a lo largo de su carrera deportiva y espera que esos antecedentes le permitan afrontar el fin de semana con confianza. "Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías", recordó.

Con esa experiencia acumulada, el argentino buscará aprovechar cada salida a pista para maximizar el rendimiento del auto y sumar un resultado positivo para la escudería. "Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión", concluyó.

Fórmula 1: cronograma y horarios del GP de España

La actividad en Barcelona se desarrollará con el siguiente cronograma:

Viernes 12 de junio

  • Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30

  • Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00

Sábado 13 de junio

  • Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30

  • Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 14 de junio

  • Carrera: 10.00

Con el recuerdo de un complicado paso por Mónaco y la expectativa de competir en un circuito ampliamente conocido por el equipo, Colapinto y Alpine afrontan el GP de España con la esperanza de que Barcelona marque el inicio de una recuperación en la temporada.

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