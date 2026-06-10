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Llega a la Argentina la experiencia de dinosaurios más impactante del mundo

Dinosaurios gigantes, tecnología de punta y una aventura única: llega Jurassic World al país. Enterate.

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Llega a la Argentina la experiencia de dinosaurios más impactante del mundo

La espera finalmente terminó. A partir del próximo 12 de junio, los fanáticos de los dinosaurios y de una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos podrán ingresar al fascinante universo de Jurassic World sin salir de Argentina.

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La esperada exhibición "Jurassic World: The Experience" abrirá oficialmente sus puertas en ALRÍO, en Vicente López, con una propuesta inmersiva que ya causó furor en distintas ciudades del mundo y que ahora desembarca por primera vez en el país.

La producción, desarrollada por NEON en colaboración con Universal Destinations & Experiences y POPART MUSIC, es considerada una de las experiencias familiares más impactantes de la actualidad y ya fue visitada por más de ocho millones de personas en todo el mundo.

Tras agotar localidades en ciudades como Londres, Ciudad de México y Bogotá, la muestra llega a Buenos Aires con una puesta en escena de escala internacional que busca transportar a los visitantes directamente a Isla Nublar, el escenario principal de la exitosa franquicia cinematográfica.

Al ingresar, el público recorrerá enormes escenarios ambientados, selvas prehistóricas y espacios diseñados para recrear el universo jurásico con un nivel de detalle sorprendente.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de dinosaurios de tamaño real desarrollados mediante tecnología animatrónica de última generación. Entre ellos se destacan un gigantesco Braquiosaurio, los veloces Velociraptors —incluida la famosa Blue— y el legendario Tiranosaurio Rex, considerado el rey absoluto del mundo jurásico.

La experiencia combina entretenimiento, tecnología, educación y ciencia en una aventura pensada para todas las edades, donde la emoción y la nostalgia se convierten en protagonistas.

"Estamos seguros de que Jurassic World The Experience será uno de los sucesos más importantes para el mundo del entretenimiento en Argentina este 2026", afirmó Matías Loizaga, representante de POPART MUSIC.

"Cuenta con todos los condimentos necesarios para conquistar a públicos de todas las edades y promete hacer sentir a cada uno de sus visitantes dentro del universo jurásico", agregó.

Además, destacó la magnitud del espectáculo al señalar que se trata de "la exhibición de dinosaurios más grande del planeta", una producción de nivel internacional que marcó récords de asistencia en cada una de sus presentaciones alrededor del mundo.

Con una combinación de tecnología de vanguardia, criaturas prehistóricas hiperrealistas y escenarios de película, la llegada de Jurassic World: The Experience se perfila como uno de los grandes acontecimientos del entretenimiento argentino en 2026.

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