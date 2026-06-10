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Medialunas de grasa caseras: la receta fácil para hacerlas crocantes y hojaldradas

Las medialunas de grasa son una de las especialidades más tradicionales de la panadería argentina. Con una masa hojaldrada, una textura crocante y pocos ingredientes, esta receta permite prepararlas en casa paso a paso y obtener un resultado ideal para acompañar el desayuno o la merienda.

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Las medialunas de grasa son una de las especialidades más tradicionales de la panadería argentina. 

Las medialunas de grasa son una de las especialidades más tradicionales de la panadería argentina. 

Las medialunas de grasa son un clásico infaltable de las panaderías argentinas. Su textura crocante por fuera, el característico hojaldre en capas y su sabor inconfundible las convierten en una de las opciones preferidas para acompañar el mate, el café o el desayuno.

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Con ingredientes simples y siguiendo algunos pasos clave, es posible elaborarlas en casa y lograr un resultado irresistible como el de la receta del cocinero Edgardo Ríos en su canal de YouTube “Mambrunense”.

Ingredientes para hacer medialunas de grasa caseras

medialunas

Para la masa

  • 500 gramos de harina
  • 30 gramos de azúcar
  • 15 gramos de sal
  • 5 gramos de levadura fresca
  • 300 cc de agua

Para el empaste

  • 100 gramos de margarina
  • 100 gramos de grasa
  • 50 gramos de harina

Cómo preparar la masa de las medialunas de grasa

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Colocar la harina, el azúcar, la sal, la levadura fresca y el agua en un recipiente. Integrar todos los ingredientes y amasar hasta obtener una preparación suave y homogénea.

Una vez lista la masa, dejarla reposar durante 30 minutos para que gane elasticidad.

Cómo hacer el hojaldre de las medialunas

Para el empaste, mezclar la margarina, la grasa y la harina hasta formar una pasta uniforme.

Luego estirar la masa sobre la mesada hasta darle forma rectangular. Distribuir el empaste sobre una de las mitades, cerrar cubriendo el relleno y sellar bien los bordes.

A continuación, estirar nuevamente y enrollar la masa para formar un rollo.

Cómo dar forma a las medialunas de grasa

Dejar reposar el rollo durante otros 30 minutos. Después, cortar porciones de un tamaño similar al de la palma de la mano.

Presionar cada pieza para darle una forma triangular y enrollarla sobre sí misma hasta obtener la clásica forma de medialuna.

Colocarlas en una placa previamente aceitada, acomodándolas una junto a otra de manera que las puntas de una se superpongan levemente con la siguiente.

Tiempo de horno para las medialunas de grasa

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Cubrir las piezas y dejarlas reposar durante 15 minutos.

Por último, llevarlas a un horno fuerte, entre 200°C y 220°C, durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén bien doradas y crocantes.

Una vez listas, retirar del horno y dejar entibiar antes de servir.

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